Formuleras 2026. Las reinas del paddock alentaron a sus amores en el Gran Premio de Italia

El circuito italiano de Monza se convirtió en el escenario perfecto para que las musas del paddock demostraran su apoyo incondicional a los pilotos de la Fórmula 1. Así como lo hicieron en Zandvoort, Países Bajos, a fines de agosto, las WAGS –acrónimo en inglés de Wives and Girlfriends (esposas y novias)– se reencontraron el domingo 6 en Italia para seguir de cerca a sus grandes amores en el Gran Premio.

Al rojo vivo, la británica Alicia Torriani (trabaja en una empresa de servicios informáticos), de novia con Oliver Bearman. Oficializaron la relación a mediados de 2025 Kym Illman - Getty Images Europe

Con jeans y tacos, la top model portuguesa Francisca “Kika” Cerqueira Gomes acompañó a su novio desde hace tres años, el piloto de Alpine Pierre Gasly. Forman una de las parejas más cool de Fórmula 1 Jayce Illman - Getty Images Europe

“Orgullosa de vos siempre”, escribió la top model Kelly Piquet a Max Verstappen, tras conquistar el tercer puesto, detrás del británico George Russell y el campeón italiano, el prodigio Andrea Kimi Antonelli. Una de las más admiradas fue Alexandra Saint Mleux Leclerc, casada con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. La influencer de moda y cultura causó sensación con un vestido off shoulders que destacaba su séptimo mes de embarazo. “Siempre con vos y con la Scuderia, Mónaco en el corazón”, publicó Alexandra luego de que el piloto monegasco de 28 años perdiera el control de su auto y quedara fuera de la carrera.

La modelo y estudiante de Medicina Flavy Barla acompañó al piloto francés Esteban Ocon. Llevó un conjunto de pantalón con body de Gina Tricot que combinó con stilettos Jonak, cartera Demellier y cinturón de Fotos: Saint Laurent Kym Illman - Getty Images Europe

La gran ausente esta vez fue Maia Reffico. A pesar de su reciente reconciliación con Franco Colapinto –terminó en 9a posición en el equipo de Alpine–, la actriz argentina se encuentra a pleno promocionando su flamante película made in Hollywood, El último amanecer, y el lanzamiento de su primer EP, De visita.

Rebecca Donaldson (con musculosa y pantalón sastrero), la novia de Carlos Sainz desde 2023 Kym Illman - Getty Images Europe

Embarazada de siete meses, Alexandra Leclerc, mujer de Charles Leclerc, lució un vestido rojo Ferrari, en honor a la escudería de su marido. Combinó con anteojos y sobre de Saint Laurent Kym Illman - Getty Images Europe

Junto a Colapinto, su compañero de team Pierre Gasly finalizó en el séptimo puesto y su novia desde hace cuatro años, la modelo portuguesa Francesca “Kika” Cerqueira Gomes, dijo presente. De hecho, se animó a ser su copiloto durante una vuelta rápida (“hot lap”) antes de la carrera.

Tras la experiencia en Monza, los pilotos y su hinchada número uno ya tienen puesta la mirada en su próximo objetivo: el Gran Premio de Madrid, a celebrarse el 11 de septiembre.