Saltar al contenido principal
LA NACION

Formuleras 2026. Las reinas del paddock alentaron a sus amores en el Gran Premio de Italia

En el circuito de Monza, las mujeres de los mejores pilotos del mundo causaron sensación

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Rebecca Donaldson, Alexandra Leclerc y Flavy Barla siguieron de cerca la carrera desde los paddock
Rebecca Donaldson, Alexandra Leclerc y Flavy Barla siguieron de cerca la carrera desde los paddockGetty

El circuito italiano de Monza se convirtió en el escenario perfecto para que las musas del paddock demostraran su apoyo incondicional a los pilotos de la Fórmula 1. Así como lo hicieron en Zandvoort, Países Bajos, a fines de agosto, las WAGS –acrónimo en inglés de Wives and Girlfriends (esposas y novias)– se reencontraron el domingo 6 en Italia para seguir de cerca a sus grandes amores en el Gran Premio.

Al rojo vivo, la británica Alicia Torriani (trabaja en una empresa de servicios informáticos), de novia con Oliver Bearman. Oficializaron la relación a mediados de 2025
Al rojo vivo, la británica Alicia Torriani (trabaja en una empresa de servicios informáticos), de novia con Oliver Bearman. Oficializaron la relación a mediados de 2025Kym Illman - Getty Images Europe
Con jeans y tacos, la top model portuguesa Francisca “Kika” Cerqueira Gomes acompañó a su novio desde hace tres años, el piloto de Alpine Pierre Gasly. Forman una de las parejas más cool de Fórmula 1
Con jeans y tacos, la top model portuguesa Francisca “Kika” Cerqueira Gomes acompañó a su novio desde hace tres años, el piloto de Alpine Pierre Gasly. Forman una de las parejas más cool de Fórmula 1Jayce Illman - Getty Images Europe

“Orgullosa de vos siempre”, escribió la top model Kelly Piquet a Max Verstappen, tras conquistar el tercer puesto, detrás del británico George Russell y el campeón italiano, el prodigio Andrea Kimi Antonelli. Una de las más admiradas fue Alexandra Saint Mleux Leclerc, casada con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. La influencer de moda y cultura causó sensación con un vestido off shoulders que destacaba su séptimo mes de embarazo. “Siempre con vos y con la Scuderia, Mónaco en el corazón”, publicó Alexandra luego de que el piloto monegasco de 28 años perdiera el control de su auto y quedara fuera de la carrera.

La modelo y estudiante de Medicina Flavy Barla acompañó al piloto francés Esteban Ocon. Llevó un conjunto de pantalón con body de Gina Tricot que combinó con stilettos Jonak, cartera Demellier y cinturón de Fotos: Saint Laurent
La modelo y estudiante de Medicina Flavy Barla acompañó al piloto francés Esteban Ocon. Llevó un conjunto de pantalón con body de Gina Tricot que combinó con stilettos Jonak, cartera Demellier y cinturón de Fotos: Saint LaurentKym Illman - Getty Images Europe

La gran ausente esta vez fue Maia Reffico. A pesar de su reciente reconciliación con Franco Colapinto –terminó en 9a posición en el equipo de Alpine–, la actriz argentina se encuentra a pleno promocionando su flamante película made in Hollywood, El último amanecer, y el lanzamiento de su primer EP, De visita.

Rebecca Donaldson (con musculosa y pantalón sastrero), la novia de Carlos Sainz desde 2023
Rebecca Donaldson (con musculosa y pantalón sastrero), la novia de Carlos Sainz desde 2023Kym Illman - Getty Images Europe
Embarazada de siete meses, Alexandra Leclerc, mujer de Charles Leclerc, lució un vestido rojo Ferrari, en honor a la escudería de su marido. Combinó con anteojos y sobre de Saint Laurent
Embarazada de siete meses, Alexandra Leclerc, mujer de Charles Leclerc, lució un vestido rojo Ferrari, en honor a la escudería de su marido. Combinó con anteojos y sobre de Saint LaurentKym Illman - Getty Images Europe

Junto a Colapinto, su compañero de team Pierre Gasly finalizó en el séptimo puesto y su novia desde hace cuatro años, la modelo portuguesa Francesca “Kika” Cerqueira Gomes, dijo presente. De hecho, se animó a ser su copiloto durante una vuelta rápida (“hot lap”) antes de la carrera.

Tras la experiencia en Monza, los pilotos y su hinchada número uno ya tienen puesta la mirada en su próximo objetivo: el Gran Premio de Madrid, a celebrarse el 11 de septiembre.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaPilar Bustelo
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. La modelo y actriz Jimena Buttigliengo habla de su vida en Ibiza, el amor y su primer libro
    1

    “Elegantemente salvaje”: la modelo y actriz Jimena Buttigliengo habla de su vida en Ibiza, el amor y su primer libro

  2. El dolor de Claudia Schiffer, la luna de miel de Patrick Schwarzenegger y el mejor encuentro de Katy Perry
    2

    Qué se sabe de… El dolor de Claudia Schiffer, la luna de miel de Patrick Schwarzenegger y el mejor encuentro de Katy Perry

  3. ¿Quién es la diosa que repite la historia de amor de su mamá, una famosa primera dama?
    3

    Tiene 42 y se enamoró de uno de 22: ¿quién es la diosa que repite la historia de amor de su mamá, una famosa primera dama?

  4. La reina Máxima volvió a demostrar que se atreve a todo y el rey Guillermo Alejandro se encontró con “otra Máxima”
    4

    Doble sorpresa. La reina Máxima volvió a demostrar que se atreve a todo y el rey Guillermo Alejandro se encontró con “otra Máxima”