Formuleras 2026. Las reinas del paddock alentaron a sus amores en el Gran Premio de Italia

En el circuito de Monza, las mujeres de los mejores pilotos del mundo causaron sensación
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El circuito italiano de Monza se convirtió en el escenario perfecto para que las musas del paddock demostraran su apoyo incondicional a los pilotos de la Fórmula 1. Así como lo hicieron en Zandvoort, Países Bajos, a fines de agosto, las WAGS –acrónimo en inglés de Wives and Girlfriends (esposas y novias)– se reencontraron el domingo 6 en Italia para seguir de cerca a sus grandes amores en el Gran Premio.
“Orgullosa de vos siempre”, escribió la top model Kelly Piquet a Max Verstappen, tras conquistar el tercer puesto, detrás del británico George Russell y el campeón italiano, el prodigio Andrea Kimi Antonelli. Una de las más admiradas fue Alexandra Saint Mleux Leclerc, casada con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. La influencer de moda y cultura causó sensación con un vestido off shoulders que destacaba su séptimo mes de embarazo. “Siempre con vos y con la Scuderia, Mónaco en el corazón”, publicó Alexandra luego de que el piloto monegasco de 28 años perdiera el control de su auto y quedara fuera de la carrera.
La gran ausente esta vez fue Maia Reffico. A pesar de su reciente reconciliación con Franco Colapinto –terminó en 9a posición en el equipo de Alpine–, la actriz argentina se encuentra a pleno promocionando su flamante película made in Hollywood, El último amanecer, y el lanzamiento de su primer EP, De visita.
Junto a Colapinto, su compañero de team Pierre Gasly finalizó en el séptimo puesto y su novia desde hace cuatro años, la modelo portuguesa Francesca “Kika” Cerqueira Gomes, dijo presente. De hecho, se animó a ser su copiloto durante una vuelta rápida (“hot lap”) antes de la carrera.
Tras la experiencia en Monza, los pilotos y su hinchada número uno ya tienen puesta la mirada en su próximo objetivo: el Gran Premio de Madrid, a celebrarse el 11 de septiembre.
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