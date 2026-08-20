Las fotos de las fabulosas vacaciones de Pico Mónaco en Grecia junto a su mujer, Diana Arnopoulos, y sus dos hijos

Disfrutaron de tres semanas inolvidables entre playa, sol, chapuzones en altamar y el esperado reencuentro con la familia de ella
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Cada vez que pueden, Juan “Pico” Mónaco (42) y su mujer, Diana Arnopoulos (36), vuelan a Grecia –específicamente a la zona del pequeño puerto de Tripiti, ubicado en el tercer dedo de la península de Halkidiki, al norte del país, donde la familia de la modelo y entrepreneur tiene una casa– a regalarse unos días de relax, playa y descanso. Y desde que son papás de Noah (4) y León (2), ese regreso al lugar paradisíaco en el que sellaron su amor con una boda de ensueño hace cuatro años se convirtió en “casi” una obligación, porque los chicos disfrutan como locos del mar, los paseos en buggy y en lancha y el reencuentro con tíos y primos griegos, que los esperan con los brazos abiertos. Es una región muy tranquila y espiritual, poblada de monasterios históricos, y especialmente elegida por los griegos para sus vacaciones, porque está al margen del ojo y el bullicio del turismo internacional. Pero además cuenta con algunas playas de postal, de aguas cálidas y transparentes, que la hacen especialmente atractiva para el descanso en familia.
ABUELO CAPITÁN
A la hora de los paseos náuticos, Anestis Arnopoulos, el papá de Diana, es quien timonea la lancha, para placer de sus nietos, que adoran cualquier tipo de aventura marítima con el abuelo de capitán. Aunque nada les divierte más que, después de media hora de navegación, llegar a la zona del segundo dedo de la península de Halkidiki, donde las aguas son absolutamente cristalinas, no hay olas ni ningún peligro para ellos, y pueden tirarse de cabeza a nadar en el medio del mar. Y, con sus antiparras, espiar un poco de la vida submarina y descubrir, con asombro y felicidad, la gran variedad de peces de colores.
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