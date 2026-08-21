Bebés royal. Eugenia de York y Rania de Jordania: tres nacimientos y dos nombres con homenajes incluidos

La casa real británica y la casa real hachemita viven momentos de gran felicidad
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UN NOMBRE CON HOMENAJE ESPECIAL
El nacimiento de la tercera hija de la princesa Eugenia de York y el empresario Jack Brooksbank se convirtió en la ocasión perfecta para rendir un homenaje muy especial. Aunque el pasado 3 de agosto la Casa Real británica anunció la feliz noticia y confirmó que la beba había nacido en Lisboa, la pareja decidió mantener en secreto un detalle muy significativo: su nombre.
Finalmente, esta semana fue la propia Eugenia quien reveló el misterio en su cuenta de Instagram. Junto a una tierna selección de fotos de la recién nacida, compartió un emotivo mensaje. “Hoy se cumplen dos semanas desde que dimos la bienvenida al mundo a nuestra pequeña. Han sido días llenos de amor y alegría. Estamos muy felices de presentar a Adelaida Elizabeth Annina Brooksbank”, escribió. Y siguió: “Su nombre forma parte de la historia de Inglaterra y Portugal, dos lugares que amamos y consideramos nuestro hogar” “Fue llamada así en honor a tres personas a las que amamos y admiramos, del pasado y del presente, incluida su bisabuela, a quien llevamos siempre en nuestros corazones. Su nombre forma parte de la historia inglesa y portuguesa, dos lugares que amamos y consideramos nuestro hogar”.
El primer nombre de la beba remite a la reina Adelaida, casada con Guillermo IV (fue rey desde 1830 hasta 1837). Eugenia ya había hecho un guiño a esta figura histórica el día de su boda: en la fiesta lució dos broches a modo de horquilla pertenecientes a la reina consorte. Elizabeth, por su parte, es un claro tributo a Isabel II, su adorada abuela, con quien tanto ella como su hermana tenían un vínculo muy cercano (Beatriz también sumó “Elizabeth” a los nombres de sus hijas); y Annina responde a una conexión personal de la familia.
ABUELA POR PARTIDA DOBLE
La familia de la reina Rania (55) y de su marido, el rey Abdalá II (64), sigue creciendo. El viernes 14, a través de un comunicado que emitió la Corte Real hachemita, se anunció el esperado nacimiento de las gemelas Talia y Rania, que son hijas de la princesa Iman bint Abdullah II [es la segunda hija de los Reyes] y de su marido, Jameel Alexander Thermiotis. “Alabado sea Dios, quien nos otorgó la mejor de las bendiciones. El Misericordioso nos ha honrado con el más hermoso de sus regalos: la llegada de nuestras dos queridas gemelas”, escribió en un emotivo posteo que Rania realizó en sus redes sociales a pocas horas de esta gran noticia que conmocionó al palacio jordano.
Los flamantes padres –que ya tienen a Amina, quien nació en febrero de 2025– eligieron para las gemelas nombres cargados de significado: por un lado, y en honor a la Reina, optaron por Rania, un nombre árabe que significa ‘la que mira’, y al cual se le atribuyen cualidades como ‘encantadora’, ‘preciosa’ o ‘la celestial’. Talia, por otro lado, es un nombre de raíces hebreas y hace referencia al ‘rocío de Dios’. Además de Amina y de sus hermanas gemelas, Abdalá II y Rania son abuelos de otra mujer más: Iman, que es la primogénita del príncipe heredero Hussein y de su mujer, Rajwa. Ninguna de ellas podrá acceder al trono: según la ley vigente en el país, las mujeres no pueden reinar.
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