Bebés royal. Eugenia de York y Rania de Jordania: tres nacimientos y dos nombres con homenajes incluidos

UN NOMBRE CON HOMENAJE ESPECIAL

El nacimiento de la tercera hija de la princesa Eugenia de York y el empresario Jack Brooksbank se convirtió en la ocasión perfecta para rendir un homenaje muy especial. Aunque el pasado 3 de agosto la Casa Real británica anunció la feliz noticia y confirmó que la beba había nacido en Lisboa, la pareja decidió mantener en secreto un detalle muy significativo: su nombre.

La beba nació el 3 de agosto en Portugal, donde viven hace años. Es la quinta nieta de Andrés Mountbatten Windsor y Sara Ferguson y figura 15° en la línea de sucesión al trono

Eugenia y Jack Brooksbank se conocieron en 2010, durante unas vacaciones en Suiza. Siete años más tarde él le propuso casamiento en un viaje a Nicaragua y finalmente dijeron “sí, quiero”, el 12 de octubre de 2018 Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Finalmente, esta semana fue la propia Eugenia quien reveló el misterio en su cuenta de Instagram. Junto a una tierna selección de fotos de la recién nacida, compartió un emotivo mensaje. “Hoy se cumplen dos semanas desde que dimos la bienvenida al mundo a nuestra pequeña. Han sido días llenos de amor y alegría. Estamos muy felices de presentar a Adelaida Elizabeth Annina Brooksbank”, escribió. Y siguió: “Su nombre forma parte de la historia de Inglaterra y Portugal, dos lugares que amamos y consideramos nuestro hogar” “Fue llamada así en honor a tres personas a las que amamos y admiramos, del pasado y del presente, incluida su bisabuela, a quien llevamos siempre en nuestros corazones. Su nombre forma parte de la historia inglesa y portuguesa, dos lugares que amamos y consideramos nuestro hogar”.

Rodeada por sus hermanos, August Philip Hawke, de 5 años, y Ernest George Ronnie, que tiene 3 años

Un recuerdo de Eugenia con su abuela, la reina Isabel II, con quien tenía una relación muy cercana, durante el tradicional desfile Trooping the Colour, en 2006 Anwar Hussein - Getty Images Europe

El primer nombre de la beba remite a la reina Adelaida, casada con Guillermo IV (fue rey desde 1830 hasta 1837). Eugenia ya había hecho un guiño a esta figura histórica el día de su boda: en la fiesta lució dos broches a modo de horquilla pertenecientes a la reina consorte. Elizabeth, por su parte, es un claro tributo a Isabel II, su adorada abuela, con quien tanto ella como su hermana tenían un vínculo muy cercano (Beatriz también sumó “Elizabeth” a los nombres de sus hijas); y Annina responde a una conexión personal de la familia.

ABUELA POR PARTIDA DOBLE

La familia de la reina Rania (55) y de su marido, el rey Abdalá II (64), sigue creciendo. El viernes 14, a través de un comunicado que emitió la Corte Real hachemita, se anunció el esperado nacimiento de las gemelas Talia y Rania, que son hijas de la princesa Iman bint Abdullah II [es la segunda hija de los Reyes] y de su marido, Jameel Alexander Thermiotis. “Alabado sea Dios, quien nos otorgó la mejor de las bendiciones. El Misericordioso nos ha honrado con el más hermoso de sus regalos: la llegada de nuestras dos queridas gemelas”, escribió en un emotivo posteo que Rania realizó en sus redes sociales a pocas horas de esta gran noticia que conmocionó al palacio jordano.

La soberana hachemita, con una camisa blanca y un pantalón de lino rosa, a tono con las mantitas de las gemelas Rania y Talia. Para los jordanos, los colores son muy importantes: de hecho, para cada posado oficial los royals tratan que sus outfits coincidan Royal Hashemite Court

Una tierna postal familiar protagonizada por Rania y Abdalá II de Jordania, con sus nietas recién nacidas Royal Hashemite Court

La flamante mamá y su hermano menor, el príncipe Hashem Royal Hashemite Court

La princesa Iman bint Abdullah II, la segunda hija de los Reyes, y el financista venezolano de origen griego Jameel Alexander Thermiotis, en su boda, en marzo de 2023, en el Palacio Beit Al Urdun de Amman Royal Hashemite Court

Los flamantes padres –que ya tienen a Amina, quien nació en febrero de 2025– eligieron para las gemelas nombres cargados de significado: por un lado, y en honor a la Reina, optaron por Rania, un nombre árabe que significa ‘la que mira’, y al cual se le atribuyen cualidades como ‘encantadora’, ‘preciosa’ o ‘la celestial’. Talia, por otro lado, es un nombre de raíces hebreas y hace referencia al ‘rocío de Dios’. Además de Amina y de sus hermanas gemelas, Abdalá II y Rania son abuelos de otra mujer más: Iman, que es la primogénita del príncipe heredero Hussein y de su mujer, Rajwa. Ninguna de ellas podrá acceder al trono: según la ley vigente en el país, las mujeres no pueden reinar.