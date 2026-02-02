La princesa más tímida: la hermana del rey de Suecia, llevó una vida discreta y sin honores

Désirée, quien murió a los 87 años, se había casado en 1964 con un plebeyo
Las banderas suecas ondean a media asta en el Palacio Real y en el castillo de Haga en señal de luto. La medida fue decretada por el rey Carlos XVI Gustavo luego de que se conoció la muerte de su hermana, la princesa Désirée. “Con gran tristeza, he recibido la información de que mi hermana ha muerto”, puede leerse en un texto pu blicado en la cuenta de la Casa Real. El soberano precisa que su hermana “murió silenciosamen te y rodeada de su familia en su casa”, en el castillo de Koberg, en Västergötland, al sudoeste de Suecia, el 21 de enero de 2026 y a los 87 años.
La muerte de Désirée no sólo supone un golpe para el soberano escandinavo, quien, de cara a 2026, ya tiene abiertos varios frentes: por un lado, la alegría por los festejos por sus 80 años (el 10 de abril) y la celebración de sus bodas de oro con la reina Silvia (el 19 de junio) y, por el otro, el mal trago por la supuesta vinculación de su nuera, la princesa Sofia –la mujer de su hijo, el prínci pe Carlos Felipe–, con Jeffrey Epstein. La muerte de Désirée provoca un nuevo cimbronazo a la realeza europea, que todavía llora a Irene de Grecia. La hermana de la reina Sofía de España y la hermana del monarca de Suecia, además de haber sido grandes amigas, vivieron alejadas de la vida real. Muy unida a sus cuatro hermanos –en especial con Birgitta–, Désirée esquivaba la agenda oficial: el cumpleaños 40 de Victoria, su sobrina y heredera del trono, en 2017, en el Palacio de Solliden, fue una de las últimas veces en las que se la había visto en público.
LA PRINCESA MÁS TÍMIDA
Nacida el 2 de junio de 1938 en el castillo de Haga, Désirée fue una de las cuatro hermanas mayores del actual rey sueco. Según el orden de aparición, Désirée fue la tercera, después de Margaretha y de Birgitta; Christina nació antes de Carlos Gustavo, el menor de los hermanos, quien, por ser varón, se convertiría en el heredero del tro no [eso señalaba la ley sálica, vigente hasta 1980].
Cada vez que la prensa hablaba de ella, comparaba a Désirée con Birgitta, de quien era inseparable: “Birgitta es alegre e informal, y se la considera la más bella de las cuatro princesas suecas. Désirée es más seria y tímida”, definían las crónicas periodísticas en 1960. Se especulaba que habían sido las tragedias que vivió las que habían marcado su carácter. La primera desgracia sucedió cuando su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, murió a los 40 años en un accidente aéreo en Copenhague, en 1947. Ella tenía 9. El otro golpe la sacudió cerca de sus 18 años: el conde Greger Lewenhaupt, su primer amor y con quien había fijado fecha de boda, murió por un ataque cardíaco mientras esquiaba.
ésirée aún estaba de luto cuando la prensa empezó a buscarle candidatos que podrían llevarla al altar: desde Balduino de Bélgica hasta Harald de Noruega, pasando por Simeón de Bulgaria y el sha de Persia. Contra todo pronóstico, Désirée –quien en 1960 se había graduado como maestra de preescolar y trabajaba en un hospital infantil– optó por casarse con Niels-August Otto Carl Niclas Silfvers chiöld, un barón sin sangre azul, con quien había tenido un noviazgo de pocos meses.
UNA VIDA DISCRETA
Los cuatro millones de personas que el 5 de junio de 1964 seguían por televisión la boda de la tercera hermana de Carlos Gustavo, de 26 años, con Niclas Silfvers chiöld, de 30, se sorprendieron: Désirée ingresaba a la Capilla Real de Estocolmo con el mismo vestido que, en 1961, había llevado su inseparable hermana Birgitta al casarse con el príncipe Johann Georg de Hohenzollern: una prenda de seda du quesa, con corte princesa, mangas fran cesas y falda con volumen confeccionada por Märtaskolan, una prestigiosa casa de alta costura.
Al vestido, lo complementó con el velo de encaje de Bruselas de Sofía Nassau, su bisabuela y reina consorte, y la tiara de los Camafeos, una joya que se cree fue un regalo que Napoleón Bonaparte le hizo a su mujer, Josefina de Beauharnais. Désirée –que se convertiría en baronesa Silfverschiöld– eligió un ramo de flores especial: orquídeas blancas y lirios de los valles de Västergötland, las tierras de Ni clas y que terminarían siendo también las suyas. En el castillo de Koberg, propiedad de los Silfverschiöld, llevó una vida discreta y sin títulos: por haber tenido un matrimonio morganático (contraído entre parejas de distinto linaje), había perdido los tratamientos de Alteza Real. Junto con su marido, quien murió en 2017, crio tres hijos –el barón Carl Otto y las baronesas Christina-Louise y Hélène– quienes, a su vez, le dieron cuatro nietos, sus amores más preciados.
