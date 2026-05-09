Diamantes de ¡1800 kilates! Quién es la heredera millonaria que hizo temblar Nueva York con sus joyas históricas

En su última visita a Nueva York causó sensación. Isha Ambani, la hija del empresario indio Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, eclipsó a Hollywood con su descollante look en la alfombra roja de la Gala del MET, y sus “desfiles” por las calles de Manhattan la convirtieron en la gran embajadora del lujo, la historia y la artesanía de la India.

En la gala del MET, Isha brilló con un sari en tejido de oro puro (con la firma de Gaurav Gupta) y un deslumbrante conjunto de alta joyería. El soutien tenía cosidos más de 1800 quilates de diamantes, esmeraldas, piedras polki y kundan, procedentes de la colección privada de su madre, Nita Ambani, de valor incalculable. . Completó el outfit con una cartera “mango”, una escultura de Subodh Gupta, cuyo valor es de 100 mil dólares. Jamie McCarthy - Getty Images North America

Basta con recordar su desembarco en la gran cita para dar cuenta de ello. La bella heredera deslumbró con una interpretación del sari tradicional confeccionado en tejido de oro puro –la prenda demandó más de 1200 horas de trabajo y la intervención de más de cincuenta artesanos– del diseñador Gaurav Gupta y con imponentes piezas de alta joyería.

En la espalda, el detalle de un broche del turbante del último monarca de Hydebarad (de la era Nizam), que hoy está en el cofre de Nita Ambani

El soutien tenía cosidos más de 1800 quilates de diamantes, esmeraldas, piedras polki y kundan, procedentes de la invaluable colección privada de su madre, Nita Ambani. En su espalda, además, se destacaba otro tesoro familiar: un broche del turbante del último monarca de Hydebarad (de la era Nizam), hecho con diamantes talla rosa y esmeraldas de Zambia. La joya estaba suspendida sobre una malla de seda casi invisible dando un efecto de constelación brillante sobre su piel.

La noche anterior, la heredera asistió a una cena de bienvenida con un vestido personalizado del diseñador Manish Malhotra cuya pieza se destacó por sus 26 bordados, cada uno inspirado en una región india diferente BG048/Bauer-Griffin - GC Images

Días antes de la Gala del MET, Isha ya había marcado el tono de su visita. En la cena de bienvenida celebrada en el museo de cera Madame Tussauds, en pleno Times Square, acaparó todas las miradas con su conjunto personalizado del diseñador Manish Malhotra en colaboración con artesanos de la firma Swadesh. La pieza se destacó por sus 26 bordados, cada uno inspirado en una región india diferente. ¿El resultado? Un tapiz viviente, en claro homenaje a la artesanía milenaria de su tierra. “Donde vengo es una parte fundamental de quién soy. Creo sinceramente que el arte que creamos en India merece su lugar en el mundo”, dijo hace unos días.

Combinó el look con una trenza adornada con dijes de oro y piedras preciosas BG048/Bauer-Griffin - GC Images

Isha y su hermano gemelo, Akash, son herederos de Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries –el mayor conglomerado privado de la India que domina negocios de petróleo y telecomunicaciones, entre otros– y, según Forbes, su fortuna alcanza los 100 mil millones de dólares.

Graduada en Psicología y Estudios de Asia del Sur por la Universidad de Yale, y con un MBA de Stanford, Isha combina su carrera como directora ejecutiva de la división minorista de la compañía familiar con su pasión fashionista.

Donde vengo es una parte fundamental de quién soy. Creo sinceramente que el arte que creamos en India merece su lugar en el mundo” — Isha

Gracias a su fabuloso guardarropa, que fusiona piezas de tradición india con conjuntos de Chanel o Dior- sus favoritos-, la joven empresaria se convirtió en una nueva ícono de estilo.

En 2018 se casó con el empresario Anand Piramal en una boda soñada a la que asistieron cinco mil invitados e incluyó un concierto privado de Beyoncé.

Hoy vive en Gulita, una impresionante mansión frente al mar situada en Worli, Mumbai, junto a su marido y sus mellizos, Krishna y Aadiya (4).