Eclipsados: Qué pareja de famosos les robó el protagonismo a los reyes Carlos y Camilla en una gala en Londres

El emblemático escenario del Royal Albert Hall de Londres fue el lugar elegido para celebrar el pasado de 11 de mayo el evento solidario más esperado por el rey Carlos (77). Se trata de la gala de la fundación The King’s Trust, la organización benéfica creada por el entonces príncipe de Gales en 1976 para ayudar a jóvenes británicos en situación de vulnerabilidad a través de distintos programas de reinserción social.

Amal en la alfombra roja, con un espectacular diseño de archivo de Alexander McQueen. Se trata de un vestido de la colección Otoño/Invierno 2007, de silueta columna, con escote en V completamente recubierto de lentejuelas y cuentas doradas que forman patrones geométricos Getty Images

Clooney y su mujer, junto a la maquilladora Charlotte Tilbury y su suegra, Baria Alamuddin Getty Images

Cameron Díaz lució el mismo vestido hace veinte años, durante el estreno de la tercera entrega de la saga de "Shrek" en Tokio Getty Images

Junto a su mujer, la reina Camilla (78) –que llevó alhajas de amatista y diamantes de 1817–, el hijo de Isabel II recibió a sus invitados de lujo: George y Amal Clooney, Rod Stewart, Ronnie Wood y su mujer, Sally Humphreys, y la actriz Lily Collins fueron algunas de las celebridades que acompañaron al soberano en su gran noche.

En un clima de energía inolvidable, la alfombra roja se llenó de caras conocidas

El rey Carlos vistió un traje azul y corbata a tono; su mujer, Camilla, optó por un vestido en tono magenta de su diseñadora favorita, Fiona Clare, y una capa de Dior. De su joyero personal, llevó un fabuloso collar de diamantes en forma de serpiente, pendientes de amatistas que forman parte del demi-parure de la duquesa de Kent. Estas joyas datan del siglo XIX y pertenecieron originalmente a la madre de la reina Victoria, siendo de las piezas más antiguas de la colección real británica Getty Images

La estrella de Hollywood saluda a Su Majestad, Carlos III Getty Images

El rey Carlos III saluda minutos antes de dar comienzo a la ceremonia Getty Images

Además de premiar el trabajo de las distintas personas que colaboran con la fundación, la ceremonia incluyó un minirrecital de Rod Stewart y de Rita Ora. “Como alguien que sabe lo que significa empezar de cero en este país, me conmueve ver cómo el legado de Su Majestad sigue abriendo puertas a tantos talentos jóvenes sin oportunidades”, dijo la cantante británica desde el escenario.

La actriz Lily Collins, con un vestido de Carolina Herrera Getty Images

Rita Ora con un vestido vintage de John Galliano para Dior de 1998, estilo Belle Époque, con bolero de plumas, top de satén de seda y falda de gran volumen con bolsillos, en tafetán Getty Images

Ronnie Wood posa con un saco de terciopelo de Saint Laurent y camisa ilustrada mientras que su mujer, Sally Humphreys, lleva un vestido corto de terciopelo negro de SelfPortrait Getty Images

Apenas unos días antes de la gala, Carlos III destacó desde su residencia de Clarence House la importancia del impacto de la fundación en sus ciudadanos. “Me complace y me enorgullece enormemente que esta labor siga consolidándose, ayudando a más de un millón de personas a que tengan una formación que les permita construir un futuro mejor.”