Eclipsados: Qué pareja de famosos les robó el protagonismo a los reyes Carlos y Camilla en una gala en Londres

El soberano y su mujer celebraron el 50° aniversario de la fundación The King’s Trust, la organización benéfica creada por el entonces príncipe de Gales en 1976
- 2 minutos de lectura'
El emblemático escenario del Royal Albert Hall de Londres fue el lugar elegido para celebrar el pasado de 11 de mayo el evento solidario más esperado por el rey Carlos (77). Se trata de la gala de la fundación The King’s Trust, la organización benéfica creada por el entonces príncipe de Gales en 1976 para ayudar a jóvenes británicos en situación de vulnerabilidad a través de distintos programas de reinserción social.
Junto a su mujer, la reina Camilla (78) –que llevó alhajas de amatista y diamantes de 1817–, el hijo de Isabel II recibió a sus invitados de lujo: George y Amal Clooney, Rod Stewart, Ronnie Wood y su mujer, Sally Humphreys, y la actriz Lily Collins fueron algunas de las celebridades que acompañaron al soberano en su gran noche.
Además de premiar el trabajo de las distintas personas que colaboran con la fundación, la ceremonia incluyó un minirrecital de Rod Stewart y de Rita Ora. “Como alguien que sabe lo que significa empezar de cero en este país, me conmueve ver cómo el legado de Su Majestad sigue abriendo puertas a tantos talentos jóvenes sin oportunidades”, dijo la cantante británica desde el escenario.
Apenas unos días antes de la gala, Carlos III destacó desde su residencia de Clarence House la importancia del impacto de la fundación en sus ciudadanos. “Me complace y me enorgullece enormemente que esta labor siga consolidándose, ayudando a más de un millón de personas a que tengan una formación que les permita construir un futuro mejor.”
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Emilia Mazer. La actriz nos presenta a su hija Uma, que coquetea con la actuación, pero se prepara para triunfar en la música
Reina Reech. A los 68 años, nos recibe en su casa y revela su arma de seducción: “Lo hago muy bien”
Divas de oro. A sus 92 y 88 años, Joan Collins y Jane Fonda deslumbraron en la alfombra roja del Festival de Cannes
- 1
Diamantes de ¡1800 kilates! Quién es la heredera millonaria que hizo temblar Nueva York con sus joyas históricas
- 2
El nieto de Carlos Monzón habla del capítulo más oscuro de su famoso abuelo y de su familia: “Transformaron el caos en amor”
- 3
Tiene 18 años: Es la hija de una estrella del cine y se lució en una cumbre familiar en Venecia
- 4
A los 68 años, Reina Reech nos recibe en su casa y revela su arma de seducción: “Lo hago muy bien”