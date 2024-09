La reina de los Martín Fierro. Mirtha Legrand posó en exclusiva y asegura: “Soy más auténtica que nunca”

Escuchar

Incansable, con una agenda social y de trabajo intensa. El día anterior había ido a un desfile y un día antes había tomado el té con sus amigos, y por nada del mundo se iba a perder la gran noche de los Martín Fierro. ¡Si tiene asistencia perfecta…! El lunes 9, a sus 97 espléndidos años, Mirtha Legrand brilló una vez más en la 52a edición de los premios de la televisión en el hotel Hilton de Puerto Madero (con la conducción de Santiago del Moro). Hizo su entrada triunfal de la mano de Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen, cinco minutos antes de que arrancara la transmisión de Telefe.

Chiquita impactó con un traje bordado con hilos de seda, cristales y flores de organza de Claudio Cosano. Y lo acompañó con alhajas de su colección privada y un clutch con strasses. foto: Tadeo Jones

Para Mirtha, los preparativos habían empezado a las 18.30, cuando se reunió en su piso de Libertador con su equipo de confianza para verse divina: además de Vidal, estaban Gladys Andrade, que la peinó, Leo Cosenza, que la maquilló, y su asistente Elvira Guara. El vestido que lució fue una decisión acertadísima que tomó ella a último momento: tenía listos dos diseños de Claudio Cosano, pero antes de partir se inclinó por el traje en tono celeste agua y bordado con hilos de seda, cristales y flores de organza.

Entrada triunfal al hotel Hilton de Puerto Madero, de la mano de Héctor Vidal Rivas y de Federico Perroti, a cargo de la seguridad del evento.

Mirtha llegó al hotel Hilton de Puerto Madero cinco minutos antes de que empezara la transmisión en vivo de Telefe. Su presencia despertó la Chiquimanía. Foto: Matias Salgado

“Siempre pienso: 'Dios mío, ¿hasta cuándo estaré aquí?’. Soy una mujer muy mayor. Y, sin embargo, el entusiasmo nunca se me va”, dijo.

A las 20.25, Chiquita bajó y aceptó posar en exclusiva para ¡HOLA! Argentina. “No estoy nada cansada, tengo muchas ganas de ir a los Martín Fierro”, dijo antes de subir al auto que conducía su chofer, Marcelo. Una vez en el salón Pacífico, se sentó en la mesa número dos con su nieta, Juana Viale, a quien encontró directamente allí, con Gino Bogani, su ex yerno Ignacio Viale del Carril y su histórico team de producción. Y enseguida, su presencia desató una suerte de Chiquimanía entre los setecientos invitados: todos querían saludarla, pedirle una selfie o sacarle una declaración. Tanto es así que la gente de seguridad estaba atenta para que no la abrumaran.

Cuando subió al escenario, abrió su corazón y recibió un aplauso de pie.

Con el correr de las horas, llegó el momento de subir al escenario, cuando su programa, La noche de Mirtha (El Trece), ganó como Mejor Programa de Interés General. De esta manera, Chiquita levantó su Martín Fierro número 27, una colección que incluye las figuritas difíciles: el de Oro, el de Platino y el de Brillantes.

Incondicional a su abuela, Juana Viale eligió un diseño de Gino Bogani para acompañarla.

Del brazo de su adorada Juanita, le habló al público directo a los ojos y abrió su corazón: “Qué emoción, Dios mío. Anoche no pude dormir. Estaba en la cama y decía: ‘Tengo que subir la escalera, me voy a tropezar. Me voy a pisar el vestido...’. Todo negativo. Y fue todo positivo. Muchas gracias por los aplausos”, arrancó Mirtha. Y siguió: “Cada año pienso: ‘Es el último’, y sigo viniendo, y sigo estando aquí. No sé quién me decía: ‘¿Por qué trabaja?’. Porque me hace bien, porque me gusta, porque me da placer, me gusta mi trabajo. Hoy en día, me gusta más que nunca, digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca”.

Una foto para el recuerdo en la mesa de Chiquita, la más saludada en la gran fiesta de la televisión, con Wanda Nara y Susana Giménez.

Tras una larga ovación, le agradeció a su nieto Nacho Viale (que está de viaje), que es su productor, a todos los invitados que pasaron por su icónica mesa, y concluyó: “Siempre pienso: ‘Dios mío, ¿hasta cuándo estaré aquí?’. Soy una mujer muy mayor. Y, sin embargo, el entusiasmo nunca se me va. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes, siempre. Muchas gracias”.

LOVE IS IN THE AIR

Las grandes historias de amor también dijeron presente en la gran noche de la televisión argentina. Juntos desde hace treinta y cuatro años, Luis Luque y Silvia Kutika celebraron con un besazo la victoria de la artista en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su papel en la segunda temporada de Argentina: tierra de amor y venganza. Kutika le dijo desde el escenario: “Esto se lo dedico a mi compañero de la vida, mi hermoso Pipo, ¡vamos todavía”.

Pampita eligió un vestido de satén rosa de Monique Lhuillier, con escote cruzado, a juego con aros y anillos en oro blanco y brillantes talla esmeralda, de Flo Boskis Stad. Foto: Matías Salgado

Susana Giménez se robó todas las miradas con un vestido con abertura lateral y efecto drapeado de Alexander McQueen, que combinó con sandalias con plataforma y clutch dorado. Foto: Matías Salgado

Juana Viale se cambió en el hotel y bajó acompañada por Gino Bogani, autor del espectacular strapless con capa y decorado con un broche de esmeralda. Foto: Matías Salgado

Iván de Pineda y Josefina “China” Ansa formaron la dupla que condujo la llegada de los famosos a la alfombra azul. prensa Telefe

La periodista Josefina “China” Ansa también le dijo públicamente palabras amorosas a su pareja, Diego Mendoza, cuando ganó la terna “Revelación” por su rol en el programa Escape perfecto. “Este premio hoy es a mi hija India. Ella es fruto del amor más sano, más fiel, más incondicional que tengo con Diego, mi futuro marido. Soy lo que soy gracias a él, que me potencia cada día. Es mi cimiento más firme, saca lo mejor de mí. Gracias, Diego”. El ex futbolista, emocionado, no pudo contener las lágrimas.

Justina Bustos y su novio, Máximo Pardo. La actriz llevó un vestido de cóctel con transparencias y volados de Chanel. Foto: Matías Salgado

Flavia Palmiero fue una de las primeras en llegar junto a su pareja, Luis Scalella. La actriz impactó con un traje con estilo cola de sirena y escote corazón de Gabriel Lage. Le sumó una minibag Dior y joyas de su propia colección, Flavia Collection. Foto: Matías Salgado

Guillermo Andino y Carolina Prat se mostraron inseparables. Él optó por un smoking de Etiqueta Negra y ella, por un vestido al cuerpo con volados que compró en un viaje. Foto: Matías Salgado

La ganadora del Martín Fierro de Oro, Cristina Pérez, estuvo con su pareja, el ministro de Defensa Luis Petri. La periodista brilló con un look inspirado en Audrey Hepburn: vestido de Gustavo Cadile, clutch de Peter Kent (diseñado para ella), joyas de Jean-Pierre y zapatos de Sarkany. Foto: Matías Salgado

Isabel Macedo, con vestido satinado de Jorge Rey con una gran flor en el hombro y alhajas de Jean-Pierre. Foto: Matías Salgado

Mercedes Sarrabayrouse fue acompañada por su hijo, Manuel Celasco –con smoking de Etiqueta Negra–, y su nuera, Constanza Sabra, con un vestido de Matías Báez, zapatos Miu Miu y clutch de Alexander Mc Queen. Foto: Matías Salgado

María Marull, la ganadora de Mejor Autor/Guionista, con diseño de encaje de Joti Harriague. Foto: Matías Salgado

Otra dupla que causó sensación fue la de Boy Olmi y Carola Reyna. Originales en sus looks, divertidos y descontracturados, aprovecharon su paso por el set de ¡HOLA! Argentina para tomarse una serie de selfies como recuerdo de una noche única.

Ganadora del Martín Fierro en la categoría Mejor Actriz Protagonista de Ficción por su papel en Familia de diván, Carola Reyna se divirtió en el set de ¡HOLA! con su gran amor, Boy Olmi. Ella usó un diseño de Adrián Brown y botas de Rick Owens, mientras que el actor armó su look con prendas de su placard. foto: Pilar Bustelo

Mariana Fabbiani acertó con un strapless confeccionado con más de mil cristales bordados a mano que incluye una falda ceñida con abertura lateral de María Gorof. foto: Pilar Bustelo

Recién llegada de Punta del Este, Rossella della Giovampaola impactó con un Valentino con capa decorada con piel. Lo combinó con clutch calavera de Judith Leiber y sandalias de Aquazzura. foto: Pilar Bustelo

Recién separada, Florencia Torrente usó un vestido en mikado con escote geométrico de Valentina Schuchner, inspirado en Audrey Hepburn. foto: Pilar Bustelo

Verónica Lozano lució un audaz modelo con transparencias de su colección VL by Antolin que combinó con sandalias de Sarkany y joyas de Simonetta Orsini. foto: Pilar Bustelo

DEBUTANTES EN LA ALFOMBRA AZUL

Indiana y Allegra Cubero, las hijas mayores de Nicole Neumann, encabezaron la lista de herederos que participaron por primera vez de la fiesta. Mientras la mayor llevó un vestido lencero que le pidió prestado a su mamá, la segunda optó por un diseño de Laurencio Adot. Más tarde, en su paso por el set de ¡HOLA! Argentina, las chicas posaron con soltura, contaron que estaban muy divertidas, que habían comido muy rico y que su hermano Cruz (fruto del matrimonio de Nicole con Manu Urcera), que dormía plácidamente en una habitación varios pisos más arriba, “es un santo”.

Nicole Neumann eligió un original diseño de Min Agostini y posó con sus hijas mayores. Allegra eligió un diseño de Laurencio Adot e Indiana le pidió prestado un vestido lencero a su mamá. foto: Pilar Bustelo

Otra que hechizó la blue carpet fue Guillermina, la hija mayor de Abel Pintos. Enfundada en un diseño con escote asimétrico de Camila Romano, no se despegó de su papá. “Me encantó que me pidiera que lo acompañara. ¿Si yo canto? ¡No, para nada!”, reconoció divertida ante la mirada orgullosa del cantante.

Abel Pintos se mostró feliz con su hija Guillermina, quien a los 16 años desfiló por primera vez la alfombra azul con un vestido con cut out de Camila Romano. “Ella es mi mejor premio”, le dijo orgulloso el cantante a ¡HOLA! Argentina. foto: Pilar Bustelo

A pocos metros estaba Valentín Giordano, uno de los nietos de Cris Morena (e hijo de la recordada Romina Yan), que no se separó de su abuela, se sentó a la mesa con ella, la acompañó en su paso por los sets de prensa y… levantó suspiros, incluso en las redes sociales, que no pararon de elogiarlo. Aunque tiene perfil bajo, se animó a contarle a ¡HOLA! que está corriendo carreras en la categoría kartings, algo que le apasiona, y que sueña con convertirse en piloto profesional.

Por último, Tonio Santilli, el hijo menor de Nancy Pazos, acompañó a su mamá por primera vez y quiso fotografiarse con su estrella más admirada: Mirtha Legrand

Cris Morena recibió el Martín Fierro por 30 años de trayectoria acompañada por su hijo, Tomás Yankelevich, y su nieto, Valentín Giordano. La productora llevó un vestido con plumas y transparencias de Verónica de la Canal. Sobre el escenario, dijo: “Gracias, Gustavo Yankelevich, por la vida juntos, por nuestros hijos maravillosos y por el camino que abrimos. Gracias, Romina, mi alma, mi musa inspiradora por siempre". foto: Pilar Bustelo

Karina Mazzocco (con un vestido de Nuria Bueno) posó con su marido, Omar El Bacha. Ganó como Mejor Conductora. “Estoy sobrepasada de felicidad”, dijo. foto: Pilar Bustelo

Wanda Nara, nominada por su conducción en Masterchef, llevó un vestido largo de espalda descubierta de Balenciaga, mientras que Valentino López optó por un traje de Rochas. prensa Telefe

Wanda sacó fotos con su celular, que estaba protegido con una funda decorada con una foto de sus cinco hijos. prensa Telefe

En cuanto al menú tan ponderado, después de un primer paso que representaba un mapa culinario de la Argentina con bocados de humita, tomaticán, empanada y tartar de trucha, le siguieron tres platos contundentes: zócalo de garbanzos especiado con jamón crudo y mascarpone, lomo con zanahorias asadas y mijo, roll de papas y salsa de mostaza, y cremoso de limón con confitura de frambuesas, crema de lima, crocante de chocolate blanco y almendras, el toque dulce que se llevó grandes aplausos.

Sofía Soldati lució un diseño de Maje París, sandalias de Valentino y aros de brillantes y anillos de Flo Boskis Stad. Su marido, Darío Turovelzky, CEO de Telefe, llevó un smoking de Etiqueta Negra y zapatos Ricky Sarkany. foto: Pilar Bustelo

Laurita Fernández desfiló una creación de inspiración art decó íntegramente bordada a mano con cristales de Gabriel Lage. foto: Pilar Bustelo

Mery del Cerro con un modelo rojo de encaje de Joti Harriague. foto: Pilar Bustelo

La actriz de Buenos chicos, Gina Mastronicola, impactó con su look black and white de Matías Báez. foto: Pilar Bustelo

Julieta Poggio, con vestido de Atelier Pucheta-Paz y joyas de Pandora. foto: Pilar Bustelo

LA EMOCIÓN, SIEMPRE PRESENTE

Abel Pintos y Nahuel Pennisi fueron los encargados del segmento In Memoriam, el homenaje que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) hace cada año a quienes “se fueron de gira”. Cantaron “No me olvides”, mientras detrás de ellos pasaban fotos y videos de artistas tan queridos como Selva Alemán (“Soy una mujer grande que ha vivido una vida espléndida, profunda, con mucho amor”, decía la actriz), Tina Serrano, Pepe Soriano, Héctor Bidonde, Silvina Luna, Claudio Rissi y Camila Perissé, entre tantos otros cuyo recuerdo logró que a más de uno se le piantara un lagrimón.

Florencia Peña eligió un strapless de corte sirena de Camila Romano que combinó con joyas de Rubí Rubí. A su lado, su hijo, Juan Otero, vestido por Jorge Rey, compartió mesa con la cantante La Joaqui, Lizy Tagliani y Abel Pintos, entre otros. prensa Telefe

Juana sumó aros con lluvia de brillantes redondos y de navette y una pera de ocho quilates de esmeralda de Claudia Stad. También una pulsera art déco de platino con brillantes y anillo de esmeraldas. prensa Telefe

Fede Bal fue con su novia, la bailarina Flor Díaz, a quien conoció en 2023. prensa Telefe

Divertidos en plena ceremonia, los ex jurados de Masterchef, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. prensa Telefe

El 30 fue un número clave para Cris Morena y para Adrián Suar. En el caso de la creadora de Chiquititas, recibió un homenaje por sus 30 años de carrera. Santiago del Moro, conductor de la velada, le anunció que le tenía una sorpresa antes de que subiera a recibir su estatuilla: su hijo, Tomás Yankelevich, que vive en Miami con su mujer, Sofía Reca, y sus dos hijos, apareció sobre el escenario: “Hola, mamita. No te la esperabas, ¿no? El amor todo lo puede y aquí estoy. Acompañarte en un momento tan especial es un privilegio y no me lo podía perder”. Tras fundirse en un abrazo, Cris contó que si bien ya tiene catorce Martín Fierro, “este es muy especial porque honra mi historia como artista, como creadora, como ser humano, al servicio de la creación y de los sueños hechos realidad y sobre todo honra a mi querido público”.

Con la emoción a flor de piel, Cris Morena abraza a su hijo, Tomás Yankelevich. prensa Telefe

Andrea Rincón felicita a Silvia Kutika, quien ganó la terna Mejor Actriz de Reparto. prensa Telefe

Lizy Tagliani y Abel Pintos compartieron mesa y premio: ganaron en la terna a Mejor Big Show con Got Talent Argentina, programa del que formaron parte. La conductora lució un vestido con flores bordadas de Héctor Ferreyra, mientras que el cantante optó por un traje de Sastrería Windsor. prensa Telefe

Susana Giménez atendió su teléfono en plena ceremonia para hacer un sorpresivo anuncio: vuelve el domingo 15 de septiembre a la televisión. prensa Telefe

Andy Kusnetzoff con su mujer y madre de sus dos hijos, Florencia Suárez. prensa Telefe

En el caso de Suar, el suyo celebró la gran cantidad de ficciones –más de 80– realizadas con su productora, Pol-ka. El video en el que se vieron muchas de sus inolvidables producciones resultaron un pasaje directo a la nostalgia. “Hoy Pol-ka está en espera, espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas”, dijo Suar esperanzado.

“Cuando arrancó Polka, tenía veintipico de años… Era muy jovencito y no sabía lo que estábamos armando todos. Pol-ka fue un movimiento cultural de una gran inspiración”, dijo Adrián Suar cuando recibió el Martín Fierro por 30 años de producciones. prensa Telefe

Los brindis y los buenos deseos se sucedieron como un hilo conductor imaginario, que se fue desvaneciendo poco a poco, pasada la una y media de la madrugada, cuando la velada llegó a su fin.

Euforia, aplausos y mucha emoción. El equipo de Telefe Noticias celebra en el escenario que ganaron el Martín Fierro de Oro. prensa Telefe

Rodolfo Barili y Cristina Pérez, que condujeron juntos durante 22 años el noticiero de Telefe, supercontentos con la estatuilla. prensa Telefe

Feliz, Santiago del Moro, el presentador de la gran noche de la televisión, recibió el Martín Fierro en la terna Mejor Labor de Conducción Masculina por Gran Hermano 2024. prensa Telefe

Texto: Lucila Olivera, Jacqueline Isola y Mayra Andrade

Fotos: Pilar Butelo, Tadeo Jones, Matías Salgado, Alejandro Fiore, prensa Telefe

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Tadeo Jones

