Las diosas sub 30 que brillaron con lookazos inolvidables cargados de sensualidad

Este año, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se tiñeron de verde para representar el esplendor –y la posterior decadencia– que el escritor británico J.G. Ballard describió en su cuento corto de 1962 titulado El jardín del tiempo (en inglés, The Garden of Time), en el cual estuvo inspirado el dress code de la MET Gala 2024. Como cada primer lunes de mayo, una lista selecta de celebridades, diseñadores, deportistas y empresarios –cuya presencia debe ser aprobada por Anna Wintour, el timón de Vogue y organizadora de la velada– se dan cita para asistir a uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, cuya finalidad es recaudar fondos para el Instituto de Vestuario del MET. Además, se presenta la nueva exhibición, que este año se llama Sleeping Beauties: Reawakening Fashion e incluye 250 prendas y accesorios de distintas firmas a lo largo de cuatro siglos. “Es una oda a la naturaleza, y la naturaleza como una metáfora de la moda, su fragilidad y fugacidad”, explicó sobre esta temática Andrew Bolton, curador del Costume Institute.

Con sus poses teatrales y un maquillaje dramático a cargo de Pat McGrath, Zendaya se robó todas las miradas enfundada en Maison Margiela by John Galliano, quien se inspiró en un diseño de su autoría de la colección primavera-verano 1999 de Dior. Un vestido plagado de detalles, como un pájaro sobre su hombro izquierdo, el ramillete bordado a mano con motivos naturales, y un velo en forma de pluma con un sombrero creado por Stephen Jones. Getty Images

Otro momento en el que dio cátedra de moda fue cuando cerró la green carpet con un espectacular vestido Givenchy Alta Costura by John Galliano de la temporada primavera-verano 1996 y tocado de flores Alexander McQueen de la colección hecha por Philip Treacy en 2007. Getty Images

En la velada posterior, la actriz tuvo un tercer cambio de look: un sensual vestido de escote vértigo y detalles de pedrería. Así se la vio en el escenario junto a los otros coanfitriones: Jennifer Lopez, Bad Bunny y Chris Hemsworth. Getty Images

ANNA TIENE SUS REGLAS

Los coanfitriones fueron Zendaya (que brilló con tres espectaculares looks), Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny, quienes colaboraron con Anna Wintour en la organización y promoción de la gala. Atenta a todos los detalles, la editora tiene una estricta lista de reglas que los asistentes deben cumplir: no pueden usar sus teléfonos celulares, fumar ni tocar las obras de arte del museo. Asimismo, prohibió tres ingredientes en la comida que se sirve luego de la red carpet: el menú no puede contener perejil, cebolla ni ajo. Wintour también es conocida por su carácter implacable y su lista negra de celebrities a las que no volvería a convocar, como Donald Trump y Tim Gunn. Sobre el proceso de selección, aseguró que depende del año y del tema de la exposición. “Realmente, no hay una respuesta clara a eso. Siempre nos interesa intentar reflejar un momento cultural y lo que creemos que está ocurriendo en el mundo en un momento dado”, explicó.

Gigi Hadid deslumbró con un custom Thom Browne que llevó trece mil quinientas horas de trabajo, con más de dos millones de microcuentas bordadas al corset y falda desmontable compuesta por una sucesión de blazers que formaban una larga cola, con detalles de rosas amarillas. Getty Images

Kendall Jenner cautivó con una pieza de archivo Givenchy by Alexander McQueen de 1999 que nunca había sido usado. Getty Images

Etérea, Elle Fanning cautivó con un vestido de organza con bustier y cuatro capas de resina by Balmain, con un exquisito detalle de pájaros en 3D sobre sus hombros. Getty Images

La cantante sudafricana Tyla debutó en la gala con un sorprendente vestido Balmain hecho de arena -mezclada con tachuelas de microcristales- y cola de organza, que más tarde cortó para poder disfrutar de la velada. Getty Images

Acompañó con un clutch con la forma de reloj de arena, un acierto -al igual que su vestido- con el dress code de la gala: el jardín del tiempo. Getty Images

Sin embargo, lo osado del diseño le dificultaba el movimiento, y la artista tuvo que ser asistida para subir las escaleras del MET. Getty Images

EL PRECIO DE LA EXCLUSIVIDAD

Las entradas para acceder a la MET Gala 2024 costaron 75 mil dólares (contra los 50 mil del año pasado) a nivel individual, mientras que el valor de las mesas comenzaba en 350 mil dólares, según informó Time. A estos tickets los suelen adquirir las firmas de moda, marcas y compañías de renombre, que luego eligen a quiénes les gustaría invitar. Claro que para ello deben pasar el riguroso filtro de Anna Wintour.

Audaz y sensual, Dua Lipa llevó una propuesta lencera con encaje, detalles de corsetería y transparencias firmada por Marc Jacobs, que completó con boa de plumas y joyas Tiffany & Co. Getty Images

Camila Cabello se destacó con un clutch de Jane Wade que literalmente era un bloque de hielo –que iba derritiéndose– con una rosa dorada. La cantante lució un vestido metálico by Ludovic de Saint Sernin hecho con 250 mil cristales Swarovski y cola efecto desgarrado. Getty Images

De la mano de Phoebe Dynevor, la diseñadora Victoria Beckham hizo su ingreso triunfal en la gala del MET: para la actriz de Bridgerton, la mujer de David Beckham creó una pieza de tul, romántica y con gran cola. Getty Images

Como un hada del bosque, la actriz y cantante Dove Cameron posó con un diseño de Diesel de inspiración victoriana, realizado en tul devoré lleno de flores bordadas. Getty Images

Iris Law emuló ser una mariposa con un diseño Atelier Versace otoño-invierno 2002 de espalda escotada y una sola manga, realizado con tules, transparencias y bordados. Getty Images

Después de los nervios que significó desfilar por las escaleras del MET, los asistentes tuvieron la oportunidad de relajarse durante el cóctel, momento en el que además pudieron conocer la nueva muestra del museo, que en esta oportunidad abrirá al público en general el viernes 10. Luego, probaron un exquisito menú (ensalada de verduras de primavera con vinagreta de frambuesa y bife de ternera con tortellini rosé, entre otras delicias), shows sorpresa (Ariana Grande fue una de las performers) y, lo más divertido, los after parties. Parece que el de Loewe en Nolita fue el mejor de todos.

Kylie Jenner ignoró el dress code y lució un vestido strapless Óscar de la Renta con corset cónico, espalda semidescubierta y cola voluminosa. Getty Images

Irreconocible con una peluca oscurísima que le preparó Glen Oropeza, su estilista, Sydney Sweeney causó sensación con un diseño de tul con volúmenes y detalles de flores en negro de Miu Miu, que acompañó con guantes. Getty Images

Ariana Grande brilló con un diseño de falda larga y corset de perlas de la firma Loewe, que acompañó con joyas Lorraine Schwartz. El detalle: unas alas de pétalos colocadas en sus sienes. Getty Images

Camila Morrone dijo presente como embajadora de Chanel con una blusa victoriana con volados plisados y pollera con plumas. Getty Images

La modelo italiana Vittoria Ceretti, pareja de Leonardo DiCaprio, llevó un vestido a medida de Alaïa confeccionado en lana merino y crêpe de seda, con una sola manga larga, pronunciado tajo y espalda descubierta. ¿Los accesorios? Dos enormes pulseras doradas. Getty Images

Kaia Gerber eligió un diseño con paillettes de Prada que acompañó con un peinado como el que su madre, Cindy Crawford, usaba en los 90. Getty Images

Para el after party, Kendall Jenner vistió un sensual conjunto de corset con mangas campana y minifalda que Andreas Kronthaler diseñó para Vivienne Westwood. Getty Images

Luego, sorprendió con un vestido con alas de ángel de Givenchy by Alexander McQueen del año 1997. Getty Images

