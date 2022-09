Los hijos de Valeria Mazza. Tiziano y Benicio Gravier debutan como modelos: “Siempre le pedimos consejos a mamá”

Llegan juntos y con una sonrisa, dicen “gracias”, “por favor”, abren la puerta para dar paso a las mujeres del equipo… Los hermanos Tiziano (20) y Benicio (17) Gravier, esquiadores profesionales y cómplices en esta nueva aventura del modelaje, son atentos, educados y demuestran buena predisposición. Frente a la cámara, se mueven con soltura y naturalidad, sin dudas, por herencia de su madre, la top model Valeria Mazza (50).

Benicio: camisa a rayas y pantalón chino de gabardina [Etiqueta Negra], cap [New Era Cap Ar], zapatillas [Lacoste]. Pilar Bustelo

–¿Cómo surgió esto de lanzarse como modelos?

-Tiziano: De chicos nos habían hecho ya algunas propuestas, pero mamá y papá, por cuidarnos, prefiririeron que no. Ahora estamos más grandes, y si lo podemos combinar con el deporte y el estudio, dijimos “¿por qué no?”. Nos invitaron a LO Management, la agencia de Lorena Ceriscioli, que la conocemos desde antes, así que nos animamos y estamos muy contentos.

-Benicio: Yo tenía ganas de probar algo más fuera del colegio y del deporte. Es un complemento que me gusta. Además, está bueno tener una mamá que sepa tanto y la podamos consultar. Siempre le pido consejos. Y a papá [Alejandro Gravier] también, que siempre estuvo presente.

-Tiziano: A mí me genera cero presión ser “el hijo de Valeria”. Igualmente, no sé si me veo en una pasarela como ella...

Tiziano: campera y pantalón total denim, buzo con capucha [Equus]. Pilar Bustelo

Tiziano: remera básica, jogging y zapatillas [Lacoste], trench vintage [El Mercadito]. Pilar Bustelo

–¿Les interesa la moda?

-Tiziano: Sí, aunque no somos obsesivos.

-Benicio: Nos gusta estar bien vestidos, nos importa. Hoy, por ejemplo, nos probamos ropa nueva, distinta, que quizás no te atreverías a usar, pero una vez que te la ponés te gusta.

–¿Sus padres los dejan explorar nuevos rumbos?

-Tiziano: Sí, aunque los estudios siempre fueron prioridad. Yo estoy cursando Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés y hace casi tres años que integro la Selección de Esquí. Estoy en el programa de deportistas de la universidad. Quiero que me vaya bien, tengo que organizarme e internamente me exige más.

-Benicio: Yo estoy haciendo los últimos meses del secundario en el colegio Northlands y viendo qué estudiar después. Me gustan los números, por lo que me tientan algunas carreras, como Administración de Empresas o Economía. Desde chicos, mamá y papá nos resaltaron la importancia de tener los deberes hechos. Nos permitían viajar pero el estudio siempre iba primero. Y lo voy mechando con el esquí, así que tengo que organizarme los tiempos. Creo que eso te ayuda a crecer. Yo estoy en una categoría menor que Tizi, pero compartimos la gira Sudamericana. Me pone muy contento que después de las operaciones que tuvo (en junio, lo golpearon a la salida de un boliche en Rosario, le fracturaron la mandíbula y estuvo en todas las noticias el brutal ataque) haya llegado a tiempo con la recuperación y podamos movernos juntos.

Tiziano: remera básica, jogging y zapatillas [Lacoste], trench vintage [El Mercadito]. Benicio: chomba y cap [Lacoste]. Pilar Bustelo

–¿Estás recuperado, Tiziano?

-Tiziano: Estoy impecable, feliz de volver a competir. Fueron meses difíciles, especialmente hubo un mes y medio que no pude hacer nada de ejercicio físico con impacto y se hizo largo. Pero no miro para atrás, pudo haber sido mucho peor. Lo que nos sorprendió fue el apoyo de tanta gente, tirando buena onda y mensajes alentadores. Estamos muy agradecidos. Y en cuanto a los viajes juntos, está buenísimo. Nuestro hermano mayor, Balthazar (23), también competía pero tuvo una lesión, se rompió los cruzados, entonces dejó justo antes de que yo subiera a la categoría de mayores. Antes entrenábamos juntos, pero la experiencia de competir los dos no la pasamos. Entonces, cuando subió Beni me pareció copado.

–¿Qué otras actividades comparten?

-Tiziano: Crecimos haciendo deporte, mamá nadaba, papá jugó al rugby hasta los 25... Hicimos rugby, atletismo y ahora jugamos mucho al paddle y al tenis. Después, como estamos siete meses al año fuera de casa, cuando volvemos nos gusta estar con nuestros amigos, que los extrañamos, con la familia.

-Benicio: Como viajamos desde chicos estamos acostumbrados a no estar siempre todos juntos, pero extrañamos, somos muy unidos.

–¿Cómo se definirían mutuamente?

-Tiziano: Beni es sencillo y alegre.

-Benicio: [Piensa]. Él es comprometido y talentoso.

Benicio: pantalón de gabardina y suéter de hilo [Lacoste]. Pilar Bustelo

–¿Se pelean?

-Tiziano: Antes nos peleábamos más, como nos llevamos tres años, no compartíamos tanto. Pero la pandemia produjo cambios para bien.

–¿Tienen pareja?

-Tiziano: No, yo estoy soltero. Estuve dos años con una compañera de colegio, pero viajo mucho. Es difícil.

-Benicio: Yo sólo voy a decir que no estoy soltero. [Se ríe].

–En su casa son mayoría varones. ¿Cómo son las mujeres?

-Benicio: Las dos tienen mucha personalidad y hacen sentir su presencia, tanto mamá como Taína.

-Tiziano: La gente conoce al personaje Valeria, pero para nosotros mamá es una mamá, nuestra mamá. Es buena persona, exigente, se ocupa de todas las cosas cotidianas.

Tiziano: remera con estampa, cap y pantalón de gabardina con tiro alto [Revolver]. Pilar Bustelo

–¿Les gustaría trabajar con la familia?

-Tiziano: Creería que no. A todos nos gustaría hacer nuestros propios caminos. Después, podría ser que tengamos algo compartido. Nuestro papá tiene muchísima experiencia en lo que hace y siempre va a ser un referente.

–¿Qué destacan de sus padres?

-Benicio: Están siempre, piensan de una manera razonable, tienen experiencia y facilidad para resolver situaciones, calculo que porque tuvieron toda la vida las cámaras encima. Y conocen a mucha gente.

-Tiziano: Son reyes de la logística, saben anticiparse. Y, sobre todo, siempre están para nosotros.

