Los Tinelli. Las fotos en familia y todos los invitados en una noche de moda: Juanita desfiló para su hermana Micaela

escuchar

El jueves por la noche, Micaela Tinelli (34) celebró con todo la nueva etapa de Ginebra, su marca de indumentaria, que a principio de año incorporó una línea para hombres. Como de costumbre, su familia casi en pleno (sólo faltó Lolo, el benjamín) dijo presente para acompañar a la joven empresaria, al igual que Soledad Aquino, su mamá, y Paula Robles, que también estuvo aplaudiendo a sus dos hijos Juana y Francisco Tinelli, quienes tuvieron un rol importante en el evento como modelo y DJ, respectivamente. Famosos, influencers y amigos de la familia como Zaira Nara, Andrea Bursten y su hija Francesca Ribero, Dolores Trull y su hija Cala, Juan Ingaramo, Stephanie Demner, Fernando Dente, Lola Latorre, Santiago Talledo, Tuli Acosta y Lizardo Ponce dijeron “presente” en la fiesta, en el shopping Alcorta, donde la marca tiene una tienda totalmente renovada.

“Fran pasó música y a veces se mete en temas de diseño, está haciendo una cápsula propia para la colección de hombres, que lanzará más adelante", contó Mica Tinelli sobre la colaboración con su hermano. Ignacio Sottano/MOLE

Compañera de aventuras. Juana Tinelli desfiló para su hermana Micaela y la apoyó en su nuevo desafío. Ignacio Sottano/MOLE

Cande Tinelli se llevó todas las miradas con un mini vestido y tapado de la marca de su hermana, que completó con unas botas tipo bucaneras. Ignacio Sottano/MOLE

“Estamos a full como familia apoyándola”, expresó Marcelo Tinelli, el nuevo gerente artístico de América TV, en diálogo con ¡HOLA! Argentina. “Me pone muy feliz que, en un país con tantas complicaciones se sigan abriendo locales y que se presente ropa de hombre, que creo que es un sueño tanto de Mica como de Luciano [Abitboul, uno de los socios de la marca]. Siempre le digo a ella que es una gran laburante y es un gran motivo de orgullo para mí como papá”, remarcó.

"Para mí, no hay mayor lujo que compartir con mi familia, es lo más lindo que me puede pasar", sostuvo la anfitriona de la noche. Ignacio Sottano/MOLE

Canchero y divertido, Luciano "El Tirri" también le hizo el aguante a la hija mayor de Marcelo y Soledad Aquino. Ignacio Sottano/MOLE

"A Juani la vengo usando como modelo hace un montón de campañas", comentó Mica, feliz de poder trabajar con su hermana. Ignacio Sottano/MOLE

Los más de cien invitados disfrutaron de una noche a pura música, tragos y bandejeo de finger food, que más tarde se completó con una cazuela de arroz con pollo y verduras, y copa de helado con salsa de dulce de leche y colchón de chocolate de postre. Uno de los spots destacados para sacarse fotos fue una original columna con un cartel de luces de neón que decía “Ring for champagne”. Entonces, quien accionaba la campana, recibía de inmediato una copa de champagne, entregada –a través de un hueco en la columna- por una misteriosa mano de guante blanco.

Al igual que la mayoría de los invitados famosos, Zaira Nara llevó un total look de Ginebra. Ignacio Sottano/MOLE

Vero Lozano se dio una vuelta por el local completamente renovado en el Alcorta Shopping. Ignacio Sottano/MOLE

Juan Ingaramo sacó provecho a los vestidores de la tienda para una sesión de fotos. Ignacio Sottano/MOLE

Dolores Trull y su hija Cala. Ignacio Sottano/MOLE

En medio de la velada, alrededor de las 22:30, hubo un mini desfile protagonizado por Juana Tinelli, que incluyó un blooper de su padre: Marcelo quedó parado del lado equivocado cuando los modelos comenzaron la pasada, y todo quedó registrado por el celular de Zaira Nara, incluso el momento en que el conductor se dio cuenta de su error y contó, entre risas: “¡Me quedé del otro lado, por eso todos me gastaban!”.

Natalia Graciano dijo presente y se divirtió con Dolores Trull y Andy Bursten. Ignacio Sottano/MOLE

Fernando Dente y su novio, Nicolás Di Pace. Ignacio Sottano/MOLE

Lola Latorre y un look sporty chic que completó con zapatillas Balenciaga. Ignacio Sottano/MOLE

Stephanie Demner con un conjunto marrón y top negro. Ignacio Sottano/MOLE

Lizardo Ponce con un conjunto denim de la nueva colección para hombres de Mica Tinelli. Ignacio Sottano/MOLE

HINCHADA UNIDA Y DE LUJO

La noche siguió su curso entre selfies y charlas distendidas, y no faltó una improvisada pista de baile frente a la bandeja del DJ Fran Tinelli, con Paula Robles y Soledad Aquino –las dos ex mujeres de Marcelo- como bailarinas principales, demostrando que son una verdadera familia ensamblada. “Por ahí es lo que menos se ve, pero es muy orgánico. De verdad somos así, tenemos una muy buena relación”, expresó Mica. “Papá se lleva bien con mamá y con Pau, entonces, por ende, nosotros también. Es lindo compartir, somos una gran familia”.

Además, la hija mayor de Marcelo destacó que la posibilidad de combinar trabajo con afectos la hace feliz, igual que el hecho de que sus hermanos se involucren en su proyecto fashion. “Fran pasó música y a veces se mete en temas de diseño, está haciendo una cápsula propia para la colección de hombres, que lanzará más adelante. Y a Juani la vengo usando como modelo hace un montón de campañas. Para mí, no hay mayor lujo que compartir con mi familia, es lo más lindo que me puede pasar”, sostuvo.

Padre e hija se sacaron fotos toda la noche e hicieron gala de su complicidad. Ignacio Sottano/MOLE

Fran y Marcelo Tinelli con sus looks total black. Ignacio Sottano/MOLE

UNA VIDA NÓMADE… POR AHORA

Mica reparte sus días entre Argentina, donde están todos sus seres queridos y su trabajo, y México, donde está su amor, el futbolista Lisandro “Licha” López. “Voy y vengo, estoy acá hace un mes y me quedaré hasta junio. Es un poco difícil porque me cansa ir y venir, pero Ginebra es mi proyecto y lo amo, no lo quiero dejar por nada del mundo. El día de mañana, si tengo hijos, no sé si voy a poder ir y venir, pero hoy mientras puedo lo disfruto y lo aprovecho”, reflexionó. “En el futuro me gustaría llevar mi marca a otros países, pero voy de a poco. Empecé con un local chiquito en Palermo y hoy no puedo creer lo que es. Aspiro a seguir creciendo, pero, a la vez, a sorprenderme todos los días”, aseguró Micaela.