Mauricio Macri y Dolores Teuly. Muy enamorados, se lucieron en la pista de la gala del Museo de Bellas Artes

En la embajada de España, 440 invitados dijeron presente en una velada marcada por el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”
- 2 minutos de lectura'
Con el objetivo de recaudar fondos para abrir una nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes celebró su tradicional gala. Bajo el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, esta vez la cita fue en la embajada española, donde dijeron presente 440 invitados –entre los que estaban el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su novia, Lola Teuly–, que sumaron volados, abanicos y mantos exquisitamente bordados, tal como proponía el dress code.
Tras el cóctel, se abrió la carpa montada en el jardín que, gracias a la magia de Gloria César, se convirtió en un fabuloso patio andaluz con naranjos y todo. “Fue un trabajo de equipo enorme. Me siento agradecida en todavía tener la oportunidad de hacer cosas como estas, que me hacen tan feliz”, le dijo a ¡HOLA! la reconocida ambientadora.
Tras la bienvenida del dueño de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y las palabras del presidente del MNBA, Andrés Duprat, tomó la palabra el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que recordó: “Hoy es un día especial porque se cumplen 130 años del museo, 95 de la asociación, fundada para ayudar al museo, y además, como si fuera poco, es el cumpleaños de Borges. Tenemos mucho para celebrar”. Y así fue. Con conducción de Roberto Funes Ugarte, se sucedieron trivias y sorteos, se sirvió un menú (a cargo de EAT) que incluyó terrina de pulpo español, carrillera braseada en vino Rioja con arroz meloso y crema catalana con helado de almendras. La noche terminó a puro dancing y con una recaudación de 180 mil dólares.
- 1
- 2
Del más original al más español. Cuál es el accesorio que no puede faltarle a la reina Letizia en los meses de calor
- 3
Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Las fotos de sus vacaciones en el Mediterráneo que incluyeron un especial reencuentro
- 4
La princesa Alexia reaparece espectacular junto a su madre, la reina Máxima, en la Fórmula 1: el detalle de sus joyas que las une