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LA NACION

Mauricio Macri y Dolores Teuly. Muy enamorados, se lucieron en la pista de la gala del Museo de Bellas Artes

En la embajada de España, 440 invitados dijeron presente en una velada marcada por el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”

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LA NACIONLucila Olivera
A pura sonrisa, Mauricio Macri y Lola Teuly salieron a la pista con los mejores hits de los 80 y los 90
A pura sonrisa, Mauricio Macri y Lola Teuly salieron a la pista con los mejores hits de los 80 y los 90

Con el objetivo de recaudar fondos para abrir una nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes celebró su tradicional gala. Bajo el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, esta vez la cita fue en la embajada española, donde dijeron presente 440 invitados –entre los que estaban el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su novia, Lola Teuly–, que sumaron volados, abanicos y mantos exquisitamente bordados, tal como proponía el dress code.

El ex presidente y su novia llegaron cerca de las 20.30, posaron para las fotos y Macri también aceptó sacarse selfies a pedido de algunos invitados
El ex presidente y su novia llegaron cerca de las 20.30, posaron para las fotos y Macri también aceptó sacarse selfies a pedido de algunos invitados Tadeo jones
Lola impactó con un diseño con encaje y espalda al descubierto de Joti Harriague
Lola impactó con un diseño con encaje y espalda al descubierto de Joti Harriague Tadeo jones
Josefina Carlés accesorizó su outfit con un espectacular abanico de 1810 pintado a mano de Casa de Diego, la tienda madrileña donde la realeza compra complementos tradicionales. Posó junto a Martín Noel y Elena Nofal
Josefina Carlés accesorizó su outfit con un espectacular abanico de 1810 pintado a mano de Casa de Diego, la tienda madrileña donde la realeza compra complementos tradicionales. Posó junto a Martín Noel y Elena Nofal Tadeo jones
Felisa Larivière y sus hijas, Victoria y Felisa Blaquier
Felisa Larivière y sus hijas, Victoria y Felisa Blaquier Tadeo jones
María Taquini y Charlie Blaquier, infaltables
María Taquini y Charlie Blaquier, infaltables Tadeo jones
Gina Vargas de Roemmers optó por un traje off shoulder con falda floreada de Gabriel Lage
Gina Vargas de Roemmers optó por un traje off shoulder con falda floreada de Gabriel Lage Tadeo jones
Lo complementó con un chal tejido de su marca, Artesia
Lo complementó con un chal tejido de su marca, ArtesiaTadeo jones
Gino Bogani impactó con un traje típico que compró en Sevilla hace cuarenta años. “Fuimos a un casamiento con Mirtha Legrand y María Teresa Villarroel y ellas me ayudaron a elegirlo”, le contó a ¡HOLA! Posó junto a Daniel Ozán
Gino Bogani impactó con un traje típico que compró en Sevilla hace cuarenta años. “Fuimos a un casamiento con Mirtha Legrand y María Teresa Villarroel y ellas me ayudaron a elegirlo”, le contó a ¡HOLA! Posó junto a Daniel Ozán Tadeo jones
Verónica Zoani y Bill Nutting posaron para ¡HOLA! antes de sentarse en una de las mesas principales
Verónica Zoani y Bill Nutting posaron para ¡HOLA! antes de sentarse en una de las mesas principales Tadeo jones
Analía Maiorana fue con su marido, Diego Santilli, y posó con el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes. La gala estuvo inspirada en la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, que se presentó en el MNBA
Analía Maiorana fue con su marido, Diego Santilli, y posó con el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes. La gala estuvo inspirada en la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, que se presentó en el MNBA Tadeo jones
Dora Sánchez, Martín Cabrales y Mariana Galante posaron delante de una de las dos esculturas de toros que custodiaban la entrada
Dora Sánchez, Martín Cabrales y Mariana Galante posaron delante de una de las dos esculturas de toros que custodiaban la entrada Tadeo jones
Mariana Bagó saludó a Nicolás Braun
Mariana Bagó saludó a Nicolás Braun Tadeo jones

Tras el cóctel, se abrió la carpa montada en el jardín que, gracias a la magia de Gloria César, se convirtió en un fabuloso patio andaluz con naranjos y todo. “Fue un trabajo de equipo enorme. Me siento agradecida en todavía tener la oportunidad de hacer cosas como estas, que me hacen tan feliz”, le dijo a ¡HOLA! la reconocida ambientadora.

Como todos los años, Gloria César puso su magia en la ambientación de la fiesta, que parecía un auténtico patio andaluz. “Fue un trabajo en equipo”, dijo con modestia antes de posar junto a María Irene Herrero y Gino Bogani, con quien compartió mesa
Como todos los años, Gloria César puso su magia en la ambientación de la fiesta, que parecía un auténtico patio andaluz. “Fue un trabajo en equipo”, dijo con modestia antes de posar junto a María Irene Herrero y Gino Bogani, con quien compartió mesa Tadeo jones
Carminne Dodero complementó su vestido con un mantón de Manila, uno de los accesorios "must" de la velada
Carminne Dodero complementó su vestido con un mantón de Manila, uno de los accesorios "must" de la velada Tadeo jones
Los dueños de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde y María Jesús Crespo Lasso de la Vega
Los dueños de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde y María Jesús Crespo Lasso de la Vega GERARDO VIERCOVICH
Marina Achával decoró su vestido Oscar de la Renta con una peineta y mantilla que compró en un viaje por España. Y le sumó una cartera con cadena Chanel
Marina Achával decoró su vestido Oscar de la Renta con una peineta y mantilla que compró en un viaje por España. Y le sumó una cartera con cadena Chanel Tadeo jones
Juan Pablo Bagó compartió mesa con Verónica Zoani de Nutting
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Macri y Teuly, muy cómplices en la comida
Macri y Teuly, muy cómplices en la comida Tadeo jones
Las nuevas generaciones se sumaron a la gala. Los hermanos Marcelo y Giovanna Figoli estuvieron acompañados por Emma Smith y Christian Werle
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Lucía Crivelli,jefa de Neuropsicología en Fleni, acompañó a su padre, Julio César Crivelli, en la gala de recaudación de fondos
Lucía Crivelli,jefa de Neuropsicología en Fleni, acompañó a su padre, Julio César Crivelli, en la gala de recaudación de fondos Tadeo jones
Larisa Andreani, presidenta de la Fundación Arteba, le sumó un toque sofisticado a su look con guantes de cuero largos
Larisa Andreani, presidenta de la Fundación Arteba, le sumó un toque sofisticado a su look con guantes de cuero largos Tadeo jones
Eduardo Mallea junto a Cecilia Perazzo, que sumó un toque bien español con su sombrero
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Benito Fernández llegó con amigos. El diseñador está a full con los preparativos del desfile por sus 40 años con la moda
Benito Fernández llegó con amigos. El diseñador está a full con los preparativos del desfile por sus 40 años con la moda Tadeo jones
Inés Etchebarne y Ana Rusconi (con strapless vintage de Valentino) se encontraron en la entrada de la embajada y se pusieron al día
Inés Etchebarne y Ana Rusconi (con strapless vintage de Valentino) se encontraron en la entrada de la embajada y se pusieron al día Tadeo jones
Ángelo Calcaterra y Julia Tonconogy, con mantón al rojo vivo
Ángelo Calcaterra y Julia Tonconogy, con mantón al rojo vivo Tadeo jones
Ginette Reynal fue de las primeras en llegar. A partir de este jueves presentará sus cuadros en la muestra de arte BADA
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La artista plástica Sofía Pinto pintó a mano su chal y posó con su amiga Felisa Blaquier
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Ernestina Anchorena llegó puntual a la cita pautada para las 20
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Solange Mayo y Tomás Hinrichsen sumaron color en sus accesorios, coordinados cromáticamente
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Lola se mostró muy cómoda ante las cámaras
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Ignacio Sáenz Valiente y Julieta Barrionuevo
Ignacio Sáenz Valiente y Julieta Barrionuevo Tadeo jones
Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse
Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse Tadeo jones
Karin Sulichin y Paz Dubarry
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Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex
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La galerista Orly Benzacar también dijo presente
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La comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, feliz con los resultados: recaudaron 180 mil dólares para abrir una nueva sede del Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo
La comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, feliz con los resultados: recaudaron 180 mil dólares para abrir una nueva sede del Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo

Tras la bienvenida del dueño de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y las palabras del presidente del MNBA, Andrés Duprat, tomó la palabra el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que recordó: “Hoy es un día especial porque se cumplen 130 años del museo, 95 de la asociación, fundada para ayudar al museo, y además, como si fuera poco, es el cumpleaños de Borges. Tenemos mucho para celebrar”. Y así fue. Con conducción de Roberto Funes Ugarte, se sucedieron trivias y sorteos, se sirvió un menú (a cargo de EAT) que incluyó terrina de pulpo español, carrillera braseada en vino Rioja con arroz meloso y crema catalana con helado de almendras. La noche terminó a puro dancing y con una recaudación de 180 mil dólares.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaAP
Por Lucila Olivera
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