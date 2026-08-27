Mauricio Macri y Dolores Teuly. Muy enamorados, se lucieron en la pista de la gala del Museo de Bellas Artes

Con el objetivo de recaudar fondos para abrir una nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes celebró su tradicional gala. Bajo el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, esta vez la cita fue en la embajada española, donde dijeron presente 440 invitados –entre los que estaban el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su novia, Lola Teuly–, que sumaron volados, abanicos y mantos exquisitamente bordados, tal como proponía el dress code.

El ex presidente y su novia llegaron cerca de las 20.30, posaron para las fotos y Macri también aceptó sacarse selfies a pedido de algunos invitados Tadeo jones

Lola impactó con un diseño con encaje y espalda al descubierto de Joti Harriague Tadeo jones

Josefina Carlés accesorizó su outfit con un espectacular abanico de 1810 pintado a mano de Casa de Diego, la tienda madrileña donde la realeza compra complementos tradicionales. Posó junto a Martín Noel y Elena Nofal Tadeo jones

Felisa Larivière y sus hijas, Victoria y Felisa Blaquier Tadeo jones

María Taquini y Charlie Blaquier, infaltables Tadeo jones

Gina Vargas de Roemmers optó por un traje off shoulder con falda floreada de Gabriel Lage Tadeo jones

Lo complementó con un chal tejido de su marca, Artesia Tadeo jones

Gino Bogani impactó con un traje típico que compró en Sevilla hace cuarenta años. “Fuimos a un casamiento con Mirtha Legrand y María Teresa Villarroel y ellas me ayudaron a elegirlo”, le contó a ¡HOLA! Posó junto a Daniel Ozán Tadeo jones

Verónica Zoani y Bill Nutting posaron para ¡HOLA! antes de sentarse en una de las mesas principales Tadeo jones

Analía Maiorana fue con su marido, Diego Santilli, y posó con el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes. La gala estuvo inspirada en la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, que se presentó en el MNBA Tadeo jones

Dora Sánchez, Martín Cabrales y Mariana Galante posaron delante de una de las dos esculturas de toros que custodiaban la entrada Tadeo jones

Mariana Bagó saludó a Nicolás Braun Tadeo jones

Tras el cóctel, se abrió la carpa montada en el jardín que, gracias a la magia de Gloria César, se convirtió en un fabuloso patio andaluz con naranjos y todo. “Fue un trabajo de equipo enorme. Me siento agradecida en todavía tener la oportunidad de hacer cosas como estas, que me hacen tan feliz”, le dijo a ¡HOLA! la reconocida ambientadora.

Como todos los años, Gloria César puso su magia en la ambientación de la fiesta, que parecía un auténtico patio andaluz. “Fue un trabajo en equipo”, dijo con modestia antes de posar junto a María Irene Herrero y Gino Bogani, con quien compartió mesa Tadeo jones

Carminne Dodero complementó su vestido con un mantón de Manila, uno de los accesorios "must" de la velada Tadeo jones

Los dueños de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde y María Jesús Crespo Lasso de la Vega GERARDO VIERCOVICH

Marina Achával decoró su vestido Oscar de la Renta con una peineta y mantilla que compró en un viaje por España. Y le sumó una cartera con cadena Chanel Tadeo jones

Juan Pablo Bagó compartió mesa con Verónica Zoani de Nutting Tadeo jones

Macri y Teuly, muy cómplices en la comida Tadeo jones

Las nuevas generaciones se sumaron a la gala. Los hermanos Marcelo y Giovanna Figoli estuvieron acompañados por Emma Smith y Christian Werle Tadeo jones

Lucía Crivelli,jefa de Neuropsicología en Fleni, acompañó a su padre, Julio César Crivelli, en la gala de recaudación de fondos Tadeo jones

Larisa Andreani, presidenta de la Fundación Arteba, le sumó un toque sofisticado a su look con guantes de cuero largos Tadeo jones

Eduardo Mallea junto a Cecilia Perazzo, que sumó un toque bien español con su sombrero Tadeo jones

Benito Fernández llegó con amigos. El diseñador está a full con los preparativos del desfile por sus 40 años con la moda Tadeo jones

Inés Etchebarne y Ana Rusconi (con strapless vintage de Valentino) se encontraron en la entrada de la embajada y se pusieron al día Tadeo jones

Ángelo Calcaterra y Julia Tonconogy, con mantón al rojo vivo Tadeo jones

Ginette Reynal fue de las primeras en llegar. A partir de este jueves presentará sus cuadros en la muestra de arte BADA Tadeo jones

La artista plástica Sofía Pinto pintó a mano su chal y posó con su amiga Felisa Blaquier Tadeo jones

Ernestina Anchorena llegó puntual a la cita pautada para las 20 Tadeo jones

Solange Mayo y Tomás Hinrichsen sumaron color en sus accesorios, coordinados cromáticamente Tadeo jones

Lola se mostró muy cómoda ante las cámaras Tadeo jones

Ignacio Sáenz Valiente y Julieta Barrionuevo Tadeo jones

Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse Tadeo jones

Karin Sulichin y Paz Dubarry Tadeo jones

Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex Tadeo jones

La galerista Orly Benzacar también dijo presente Tadeo jones

La comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, feliz con los resultados: recaudaron 180 mil dólares para abrir una nueva sede del Bellas Artes, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy están guardadas en las reservas del museo

Tras la bienvenida del dueño de casa, el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y las palabras del presidente del MNBA, Andrés Duprat, tomó la palabra el doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que recordó: “Hoy es un día especial porque se cumplen 130 años del museo, 95 de la asociación, fundada para ayudar al museo, y además, como si fuera poco, es el cumpleaños de Borges. Tenemos mucho para celebrar”. Y así fue. Con conducción de Roberto Funes Ugarte, se sucedieron trivias y sorteos, se sirvió un menú (a cargo de EAT) que incluyó terrina de pulpo español, carrillera braseada en vino Rioja con arroz meloso y crema catalana con helado de almendras. La noche terminó a puro dancing y con una recaudación de 180 mil dólares.