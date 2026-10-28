Máxima y Amalia: madre e hija deslumbraron en un banquete celebrado en el Palacio Noordeinde

La futura reina ganó protagonismo en un banquete junto a sus padres Máxima y Guillermo Alejandro
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Tras casi veinte días de receso por las vacaciones de otoño boreal, los miembros de la Casa Real de los Países Bajos retomaron su agenda y lo hicieron como sólo ellos saben hacerlo: con muchísimo estilo y elegancia. El martes 27 de octubre, la princesa Amalia (22) fue una de las grandes protagonistas de uno de los eventos institucionales más significativos y tradicionales de su país: la gala que los Reyes ofrecen a los miembros del Consejo de Estado.
Para la cita, que se lleva a cabo cada dos años y tiene lugar en los salones del Palacio Noordeinde, la heredera del trono –que hace una semana ascendió al rango de sargento dentro del programa Defensity College– lució un vestido largo satinado de la colección Capsule de la firma española Mango. Su madre, la reina Máxima (55), sorprendió a todos con un detalle de su outfit: el vestido de escote asimétrico firmado por Claes Iversen, que ya había usado en otras ocasiones, decidió llevarlo con la hebilla del cinturón en la espalda.
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