Máxima y Amalia: madre e hija deslumbraron en un banquete celebrado en el Palacio Noordeinde

Tras casi veinte días de receso por las vacaciones de otoño boreal, los miembros de la Casa Real de los Países Bajos retomaron su agenda y lo hicieron como sólo ellos saben hacerlo: con muchísimo estilo y elegancia. El martes 27 de octubre, la princesa Amalia (22) fue una de las grandes protagonistas de uno de los eventos institucionales más significativos y tradicionales de su país: la gala que los Reyes ofrecen a los miembros del Consejo de Estado.

Amalia llega al Palacio Noordeinde, con un diseño entallado y escote halter con capa desmontable by Mango. La heredera del trono decidió peinarse con una trenza y prescindir de grandes joyas Cordonpress - Sipa USA

Para la cita, que se lleva a cabo cada dos años y tiene lugar en los salones del Palacio Noordeinde, la heredera del trono –que hace una semana ascendió al rango de sargento dentro del programa Defensity College– lució un vestido largo satinado de la colección Capsule de la firma española Mango. Su madre, la reina Máxima (55), sorprendió a todos con un detalle de su outfit: el vestido de escote asimétrico firmado por Claes Iversen, que ya había usado en otras ocasiones, decidió llevarlo con la hebilla del cinturón en la espalda.

Máxima llevó el broche del conjunto de la Tiara del Pavo Real [una pieza creada en 1897 para la reina Guillermina] y lució el pelo suelto Cordonpress - Sipa USA

Desde que cumplió 18 años, la primogénita de los reyes de los Países Bajos ocupa un asiento oficial en el Consejo de Estado: un rol clave en su camino como futura monarca Cordonpress - www.imago-images.de

Así llegaron los reyes de los Países Bajos y su hija al Palacio de Noordeinde

Uno de los momentos de la gala, que se realizó en el Palacio Noordeinde Cordonpress - www.imago-images.de