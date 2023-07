“Me encantaría vivir acá”. Juliana Boller: la actriz éxito de Brasil visitó Buenos Aires y explicó su amor por nuestro país

escuchar

Es la quinta vez que Juliana Boller (36) pisa suelo argentino y le encanta. Antes de empezar a tomar clases de español, como lo está haciendo actualmente, aprendió el idioma durante su primer viaje. A esta altura ya se le pegó un poco el yeísmo, a tal punto que una vez en Estados Unidos le preguntaron si era argentina. “Yo voy a hablar con mi portuñol, si hay algo incorrecto por favor avisame”, dice a ¡HOLA! Argentina la reconocida actriz brasileña, que vino a presentar junto a Carlo Porto la telenovela Génesis, el origen de todo, la superproducción de RecordTV en la que encarnan a Adán y Eva, y que llegará a la pantalla del canal UNIFE el 26 de julio.

Juliana posa para la cámara de ¡HOLA! Argentina en Puerto Madero, con el Puente de la Mujer como telón de fondo. Tadeo Jones

"En Petrópolis, de donde soy, hace mucho frío”, explica la actriz durante las fotos, para remarcar -en una mañana invernal- que está acostumbrada a las bajas temperaturas. Tadeo Jones

–¿Cómo fue representar a este personaje tan singular?

–Nos preparamos mucho. Trabajamos con una coach nueve horas por día durante dos meses porque teníamos que aprender a hacer fuego, vasijas de barro, trabajar la tierra… A la hora de grabar, todo tenía que parecer muy natural. Fue cansador e intenso, pero muy lindo.

–¿Cuál es tu sueño a nivel profesional?

–Amo ser actriz y tengo muchas ganas de trabajar fuera de Brasil. Eso me permitiría vivir en otros países y a mí me encanta viajar. No quisiera quedarme demasiado tiempo en un mismo lugar porque me gusta conocer cosas nuevas. Y aunque jamás quisiera dejar de trabajar, sueño con tener mi propio campo con animales, huerta y mucha naturaleza.

“Soy un poco workaholic. Entonces, cuando no trabajo, sigo haciendo cosas relacionadas con mi profesión: estudio, leo, tomo clases...”, confiesa. Tadeo Jones

“Me gustan mucho el arte y el cine argentino, la comida -principalmente la carne y las cosas dulces- y la gente”, cuenta Juliana. Es su quinta visita al país, ya sea por trabajo o por vacaciones. Tadeo Jones

–¿Vivirías en la Argentina?

–¡Sí, me encantaría vivir y trabajar aquí! Me gustan mucho el arte y el cine argentino, la comida -principalmente la carne y las cosas dulces- y la gente. También, la vida cultural que hay en la Ciudad de Buenos Aires, el MALBA, el Teatro Colón. Esta es la quinta vez que vengo: la primera estuve en Ushuaia, en otra oportunidad conocí Mendoza y fui al Parque Provincial Aconcagua, y ahora, después de dos días de trabajo, voy a volver a Mendoza.

Una vista privilegiada de la Ciudad de Buenos Aires desde el Crystal Bar, ubicado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel. Tadeo Jones

UN AMOR VIAJERO

Su pareja de hace cuatro años, el director de cine y televisión Davi Lacerda, la acompaña en este viaje. “Somos muy compañeros, siempre viajamos juntos. Creo que funcionamos muy bien porque juntos queremos recorrer el mundo y trabajar por todas partes”, confía la actriz sobre su relación.

Una postal de sus vacaciones en Los Ángeles con Davi Lacerda, su novio.

–¿Cómo es tu vida diaria?

–Soy un poco workaholic [Se ríe]. Cuando no trabajo, sigo haciendo cosas relacionadas con mi profesión: estudio, leo [le apasiona la poesía], tomo clases... Por ejemplo, en 2009 estuve un mes de vacaciones aquí y como sentía la necesidad de hacer algo, me anoté en clases de danza butoh [un abanico de técnicas de origen japonés] con una profesora alemana.

Con ganas de expandir sus horizontes laborales fuera de Brasil, la actriz cuenta que está tomando clases de español e inglés. Tadeo Jones

–Si no fueras actriz, serías…

–No sé. Desde chiquita supe que quería ser actriz. Mi mamá, que siempre me apoyó, decía que la profesión es lo que a uno más le gusta hacer, y a mí lo que más me gustaba era el teatro y me preparé mucho. Vivía en Petrópolis y tomaba clases de teatro en la ciudad de Río de Janeiro [a 68 kilómetros de distancia]. Iba y volvía en el día y, aunque era cansador, lo amaba. A los 18 años, un amigo de mi mamá me sacó una foto y la envió a una agencia de representantes. Me llamaron y yo aclaré: “No quiero ser modelo ni tener que bajar de peso; soy actriz y quiero trabajar de eso”. Hice una prueba para Globo y ahí empecé mi camino.

“No quiero ser modelo ni tener que bajar de peso; soy actriz y quiero trabajar de eso”, dijo a la primera agencia de representantes que se contactó con ella a los 18 años. Tadeo Jones

Agradecimiento: Alvear Icon Hotel

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana