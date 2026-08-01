Olympia de Grecia festejó su cumpleaños número 30 con dos celebraciones: una en tierra y otra sobre el agua

Rodeada de su familia y sus amigos más cercanos, Olympia de Grecia dejó por unos días su piso en el Upper East Side de Nueva York para volver a su tierra natal y celebrar con los suyos su 30° cumpleaños.

Olympia con sus padres, Pablo y Marie-Chantal de Grecia

Los invitados lucieron una remera personalizada con la cara de la princesa enmarcada en un corazón

El imponente yate Mari-Cha III, de 45 metros de eslora

Retratada por su madre, la princesa Marie-Chantal, Olympia disfruta del primer festejo con una torta de chocolate

El pasado sábado 25 de julio, la hija mayor de los príncipes Pablo (59) y Marie-Chantal (57) comenzó su día a bordo del barco familiar, Mari-Cha III –un fabuloso yate de 44,70 metros de eslora equipado con superficies de mármol con sala de estar, comedor, estudio, suite principal y cuatro camarotes para invitados, entre otras comodidades–, junto a sus padres y su gran amiga, la modelo británica Jean Campbell. “Feliz cumpleaños, querida Olympia, sos la luz de mi vida”, escribió el jefe de la Casa Real de Grecia en su cuenta de Instagram tras publicar las primeras fotos del festejo: una torta de chocolate con velitas y una remera personalizada creada para la ocasión, con la cara de Olympia enmarcada en un corazón que vistieron los invitados durante el día.

La royal influencer junto al joven empresario Evangelo Bousis y el diseñador noruego Peter Dundas

Los príncipes Aquiles y Constantino sorprendieron a su hermana con una gigantesca torta de frambuesas

Imagen de la tarjeta de invitación; detrás, la larga mesa de la Taverna Klimatari decorada con girasoles

A full con su cumple, la bella influencer aprovechó el día para tomar sol y disfrutar de las cálildas aguas del mar Egeo. Por la noche, cambió su bikini por un delicado vestido celeste satinado con estampa floral blanca y escote pronunciado en la espalda para continuar los festejos en la Taverna Klimataria, un reconocido restó de cocina mediterránea ubicado en la isla griega de Antíparos. Allí, la heredera fue sorprendida con una gigantesca torta de frambuesas con velas doradas que sus hermanos, los príncipes Constantino (27), Aquiles (25), Odiseo (21) y Arístides (18), llevaron hasta la mesa.

La cumpleañera posa con sus cuatro hermanos. Aquiles, Odiseo y Constantino, detrás de ellos, Arístides

La princesa Marie-Chantal y su princesita, en una postal para el recuerdo

“Feliz cumpleaños, preciosa. Simplemente te amamos”, escribió su madre luego de compartir el video de la íntima celebración donde también participaron el joven empresario Evangelo Bousis y el diseñador noruego Peter Dundas.