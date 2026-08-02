Pampita en la nieve. Pasó una semana en Villa La Angostura junto a sus hijos y coincidió con su ex, Benjamín Vicuña, en las pistas

Las mejores postales de la modelo y conductora con su familia en la Patagonia
- 3 minutos de lectura'
En la vida de Pampita Ardohain (48), sus hijos ocupan un lugar central. Y para aprovechar al máximo las vacaciones de invierno con ellos, pasaron juntos unos días en Villa La Angostura antes de que retomen las clases. No es la primera vez que la modelo y conductora desembarca en esta ciudad de Neuquén: es, de hecho, casi un ritual que repite año tras año con su familia más cercana y también con amigos. “La nieve es una gran aventura, nos fascina. Esta temporada fue buenísima y Cerro Bayo estaba espectacular”, contó la modelo y conductora a ¡HOLA! Argentina.
Al igual que en años anteriores, se instaló en Las Balsas, la hostería ubicada en la exclusiva zona de Bahía Manzano, y desde allí organizaban los planes para el día: “Por la mañana, íbamos al cerro. Este año, Anita le agarró mucho más la mano: se tiraba solita por todos lados. Los más grandes, Bautista (17), Beltrán (13) y Benicio (11), son fanáticos del snowboard y van por todas las pistas. Como cada uno va a su propio ritmo, poníamos un punto de encuentro y nos encontrábamos para almorzar”, relató.
Por la tarde, el plan era ir al jacuzzi al aire libre de la hostería y, más tarde, salir a recorrer Villa La Angostura para encontrar lugares para tomar el té o comer cosas ricas.
El 22 de julio, además, se sumó el festejo por los 5 años de Anita: “Ella tiene siempre dos cumpleaños: uno en familia y más íntimo, y otro más adelante con todos sus amiguitos de jardín”, nos dijo Pampita. Para cantarle el feliz cumpleaños a la más mimada, se sumaron los sobrinos de la modelo y algunas de sus amigas. “Soy muy amiguera: ellas han estado en los momentos importantes de mi vida; en los buenos, en los malos… en todos. Esa red femenina me encanta y me potencia”, afirmó. Sobre su amor desde 2024, el empresario y polista Martín Pepa (45), que no fue parte de este plan, ella solo dijo con una sonrisa: “Estamos muy bien”.
Los días bajo cero de Pampita en Cerro Bayo coincidieron con la escapada que también hizo su ex, Benjamín Vicuña, con sus hijos menores, Magnolia (8) y Amancio (6), y su novia Anita Espasandin.
- 1
- 2
La reina Máxima hizo historia al participar de un evento en el que ningún otro miembro de la realeza había estado
- 3
“Estoy cumpliendo mi sueño”. Tiene 28 años, cantó en el Colón y hoy protagoniza uno de los éxitos teatrales de la cartelera porteña
- 4
Todas las fotos y los invitados de la imperdible fiesta western de Germán Neuss por su cumpleaños