Pampita en la nieve. Pasó una semana en Villa La Angostura junto a sus hijos y coincidió con su ex, Benjamín Vicuña, en las pistas

En la vida de Pampita Ardohain (48), sus hijos ocupan un lugar central. Y para aprovechar al máximo las vacaciones de invierno con ellos, pasaron juntos unos días en Villa La Angostura antes de que retomen las clases. No es la primera vez que la modelo y conductora desembarca en esta ciudad de Neuquén: es, de hecho, casi un ritual que repite año tras año con su familia más cercana y también con amigos. “La nieve es una gran aventura, nos fascina. Esta temporada fue buenísima y Cerro Bayo estaba espectacular”, contó la modelo y conductora a ¡HOLA! Argentina.

Pampita y Ana, su hija menor, en las pistas

Madre e hija, disfrutando de la nieve

Al igual que en años anteriores, se instaló en Las Balsas, la hostería ubicada en la exclusiva zona de Bahía Manzano, y desde allí organizaban los planes para el día: “Por la mañana, íbamos al cerro. Este año, Anita le agarró mucho más la mano: se tiraba solita por todos lados. Los más grandes, Bautista (17), Beltrán (13) y Benicio (11), son fanáticos del snowboard y van por todas las pistas. Como cada uno va a su propio ritmo, poníamos un punto de encuentro y nos encontrábamos para almorzar”, relató.

"Este año, le agarró mucho más la mano: se tiraba solita por todos lados", contó Pampita sobre su hija

Por la tarde, el plan era ir al jacuzzi al aire libre de la hostería y, más tarde, salir a recorrer Villa La Angostura para encontrar lugares para tomar el té o comer cosas ricas.

El mejor plan: disfrutar con sus hijos

Bautista (17), Beltrán (13) y Benicio (11), hijos de la relación que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña, son fanáticos del snowboard

El 22 de julio, además, se sumó el festejo por los 5 años de Anita: “Ella tiene siempre dos cumpleaños: uno en familia y más íntimo, y otro más adelante con todos sus amiguitos de jardín”, nos dijo Pampita. Para cantarle el feliz cumpleaños a la más mimada, se sumaron los sobrinos de la modelo y algunas de sus amigas. “Soy muy amiguera: ellas han estado en los momentos importantes de mi vida; en los buenos, en los malos… en todos. Esa red femenina me encanta y me potencia”, afirmó. Sobre su amor desde 2024, el empresario y polista Martín Pepa (45), que no fue parte de este plan, ella solo dijo con una sonrisa: “Estamos muy bien”.

La semana que pasaron en La Angostura coincidió con el cumpleaños número 5 de Anita

Anita, toda una experta

Una vista de la zona donde está Las Balsas, la exclusiva hostería en la que se alojó Pampita junto con sus hijos y amigas

Los días bajo cero de Pampita en Cerro Bayo coincidieron con la escapada que también hizo su ex, Benjamín Vicuña, con sus hijos menores, Magnolia (8) y Amancio (6), y su novia Anita Espasandin.

Muy canchero, Benjamín Vicuña posa en un alto de su jornada de ski en Cerro Bayo

El actor junto a su novia, Anita Espasandin

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Laura Gordon