Qué se sabe de… Amy Adams y un parecido que sorprende, la aparición sorpresa de Madonna y Angelina Jolie, del cine a la cancha

UN PARECIDO QUE ENAMORA

En el DGA Theater de Los Ángeles, tuvo lugar la presentación de Cape Fear, la nueva serie protagonizada por Amy Adams (51) junto a Javier Bardem. La actriz estuvo en la avant-première acompañada por su hija, Aviana Olea Le Gallo (16), fruto de su matrimonio con Darren Le Gallo (51), con quien construyó una vida familiar lejos del ruido de Hollywood (Adams contó que siempre buscó darle a su hija una infancia lo más normal posible, resguardada de la exposición mediática). En la alfombra roja, madre e hija –como dos gotas de agua– acapararon todas las miradas. Mientras Amy deslumbró con un vestido blanco satinado de cuello alto y mangas abullonadas, su heredera eligió un guiño noventero con un bandage dress celeste. Aunque mantiene bajo perfil, Aviana ya probó suerte en la actuación: trabajó en Desencantada junto a su madre y en Sam & Kate dirigida por su padre, donde interpretó a una bailarina. Estudió ballet hasta los 10 años y ahora cultiva su pasión por la música, tocando el bajo y la batería.

Amy Adams (51) junto a su hija, Aviana Olea Le Gallo (16), en el estreno de su nueva serie Monica Schipper - Getty Images North America

REAPARICIÓN SORPRESA

“Madonna actuará en Times Square dentro de 30 minutos”, anunció la propia estrella pop (67) en sus redes antes de protagonizar un show sorpresa de apenas 15 minutos en un escenario montado dentro de una de las pantallas gigantes del emblemático cruce neoyorquino. La cita reunió a cientos de fanáticos y se realizó en colaboración con la aplicación de citas Grindr, con motivo del inicio del mes del Orgullo LGBTIQ+. Días antes, la app ya había anticipado el evento al cambiar el característico color amarillo de su logo por el rosa de la portada del nuevo disco de la artista, además de transmitir el concierto en vivo.

Fiel a su estilo de diva, Madonna vistió un look de alto impacto: body de chiffon con encaje sobre corpiño de satén y corset Dolce&Gabbana. Completó con guantes de tul, medias lenceras a tono y lentes Dior “Alek” (otoño invierno 2000) XNY/Star Max - GC Images

La Reina del Pop abrió la presentación con “I Feel So Free”, primer adelanto de Confessions II –que se estrenará el 3 de julio y continúa el espíritu del éxito Confessions on a Dance Floor (2005)–, y también interpretó “Bring Your Love”, canción que tiene junto a Sabrina Carpenter, además de clásicos como “Hung Up” y “Get Together”. “¡Gracias, Nueva York! ¡Hicieron de esta noche una verdadera Love Sensation! ¡Feliz Pride!”, escribió en sus redes tras su icónica presentación.

Madonna, divertida en pleno show en Times Square James Devaney - GC Images

DEL CINE A LA CANCHA

En un fin de semana lejos de las alfombras rojas, Angelina Jolie (51) protagonizó en Los Ángeles una aparición tan discreta como encantadora: asistió a un torneo benéfico de pickleball junto a su hijo Pax Thien Jolie-Pitt (22), dueño de uno de los perfiles más reservados del clan y hoy enfocado en las artes visuales y la producción cinematográfica, ámbito en el que también colabora con su madre. El encuentro, organizado por la ONG Support+Feed, fundada en 2020 por Maggie Baird –madre de Billie Eilish y Finneas–, tenía como objetivo recaudar fondos para combatir la inseguridad alimentaria y la crisis climática. Fiel a su inconfundible estilo, Jolie apostó por un look total black de impronta relajada: top fluido, pantalones amplios, sombrero de ala ancha, anteojos oscuros y zapatos. Pax, en clave más deportiva, eligió pantalones amplios y zapatillas. En la cancha, se mostraron cómplices y cercanos, para dejar ver una faceta íntima de la estrella, y compartieron la jornada con figuras como la actriz Kristen Bell, el actor y comediante Dax Shepard y Mel C, de las Spice Girls.

Con paletas iguales en la mano, Angelina Jolie y Pax Thien Jolie-Pitt jugaron un partido de dobles. En la imagen, Pax salta para devolver la pelota mientras su madre, de sombrero de ala, lo observa orgullosa GettyImages

EN CLAVE FAMILIAR

“Esta noche estoy acá como la mayor fan de Broadway”, lanzó Pink (46) al abrir la 79ª edición de los Tony Awards en el Radio City Music Hall de Nueva York. Y sumó con humor: “Bueno, la segunda… después de mi hija, Willow”. El guiño no fue casual: Willow Sage Hart (15) estudia teatro y sueña con Broadway. Orgullosa, la estrella pop dejó en claro que el talento viene de familia. Brilló en el impactante número de apertura y en la alfombra roja, acompañada por sus herederos Willow y Jameson Moon (9), su marido Carey Hart (50) y su madre Judith Moore. Sin dudas, el talento y el amor por las tablas se lleva de forma muy natural en los genes de la familia.

De izquierda a derecha: la madre de la cantante, Judith Moore, Pink –con un impactante diseño negro de alta costura por Jean-Louis Sabaji–, su hija Willow Sage Hart –con un vestido de Reem Acra Couture–, su hijo menor Jameson Moon y su marido Carey Hart GettyImages

AMIGAS EN PARÍS

Durante la final masculina de Roland Garros entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev disputada en el estadio Philippe Chatrier, todas las miradas se posaron en Lily Collins (37) y Ashley Park (35), protagonistas de la serie Emily in Paris, que disfrutaron del partido en plan amigas. Su presencia tendió un puente entre la ficción y la vida real en París, evocando el universo de la serie, donde sus personajes recorren esas mismas calles entre moda, romance y trabajo. Días antes, el elenco estuvo filmando la sexta temporada en Montecarlo, durante el Gran Premio de Mónaco. En esta ocasión, Collins deslumbró con un sofisticado look total black, con guiños a Audrey Hepburn –a quien interpretará en una biopic–. Por su parte, Park apostó por un traje (que llevó sin nada debajo) y un tocado bicolor, sumando originalidad a su estilismo. “¡Qué partido tan hermoso!”, celebró Lily en redes tras la inolvidable jornada que reunió deporte, moda y celebridades en la capital francesa.

Lily Collins y Ashley Park, cómplices en la final de Roland Garros Pierre Suu - WireImage