Qué se sabe de… La íntima boda de la ex Spice Girl Mel C, la mejor compañía de Ricky Martin en Ibiza y el nuevo negocio de Heidi Klum

Amor, descanso y desafíos profesionales marcan el presente de tres estrellas que vuelven a dar de qué hablar
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BODA SPICE CON ALGO PRESTADO
Melanie Chisholm (52), mundialmente conocida como Mel C, nunca fue de esas mujeres que soñaban con caminar hacia el altar. Sin embargo, la vida tenía otros planes para la ex Spice Girl. “He vivido un despertar a mis 50 años. Me siento muy cómoda conmigo misma. Cuando Chris me propuso matrimonio, supe que era lo correcto”, confesó en una entrevista reciente.
El 18 de julio, en una ceremonia íntima y romántica celebrada en The Country House Cumbria, una exclusiva finca georgiana ubicada en Castle Carrock, al norte de Inglaterra, la cantante británica selló su historia de amor con el modelo australiano Chris Dingwall. Los novios se habían conocido a través de la aplicación de citas Raya cuando ella vivía en Londres y él en Sídney.
Según contó la propia Mel, “la chispa surgió al instante”. Su primera aparición pública fue en el Festival de Glastonbury de 2024, donde se los vio paseando de la mano. Un año más tarde, durante unas vacaciones en Mallorca, Chris la sorprendió con una propuesta de casamiento que coronó el romance. La boda también tuvo su cuota de nostalgia noventera. Entre los invitados estuvieron Mel B, Geri Halliwell y Emma Bunton, protagonistas de un emotivo reencuentro de las Spice Girls. La única ausente fue Victoria Beckham, que se encontraba en Nueva York por la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, la diseñadora tuvo un gesto especial con su amiga: le prestó un vestido de su guardarropa para la ocasión.
Confeccionado en satén y enriquecido con detalles de encaje vintage teñidos especialmente para lograr el tono exacto que deseaba la novia, el diseño fue intervenido artesanalmente con motivos florales del fabricante francés Jean Bracq. Cada pieza fue aplicada y cosida a mano para crear un patrón único. Las pruebas del vestido tuvieron una acompañante de lujo: Scarlett (17), la única hija de Mel, fruto de su relación con el promotor inmobiliario Thomas Starr. La joven también fue dama de honor. Tras dar el “sí, quiero”, los recién casados partieron rumbo a Ibiza para disfrutar de su luna de miel. Allí, Mel aprovechó para presentarse como DJ en el exclusivo club Chinois.
CASI FAMILIA
“Días hermosos en Ibiza en familia. Porque nos cuidamos mutuamente. Necesarios pa’l alma. Te adoro”, escribió en sus redes Ricky Martin (54) junto a una serie de fotos con la modelo española Esther Cañadas (49), su gran amiga desde hace 25 años.
El cantante puertorriqueño y la top model aprovecharon un alto en sus agendas para reencontrarse en la isla, donde disfrutaron de jornadas de sol, mar y relax a bordo de un velero. Su amistad nació a comienzos de los 2000, cuando coincidieron en Nueva York y compartieron proyectos solidarios vinculados a la Fundación Sabera.
Desde entonces, construyeron un vínculo incondicional. El fin de semana pasado se mostraron muy cómplices mientras gozaban del verano mediterráneo, justo antes de que Ricky retome los recitales en España. Entre chapuzones y charlas, celebraron la amistad que sigue tan cercana como el primer día.
CRUJIENTE Y GLAMOROSA
A los 53 años, Heidi Klum continúa sorprendiendo con cada uno de sus proyectos. Esta vez, la supermodelo alemana incursionó en el universo de los alimentos al lanzar una exclusiva línea de papas fritas en colaboración con la reconocida marca Chipsfrisch. Para presentar las nuevas variedades, protagonizó unas escenas tan relajadas como sensuales mientras disfrutaba de la playa.
Acompañada de Fritz, su adorable perro rescatado, Heidi posó sobre la arena con un sombrero de fibra natural y anteojos de sol, pero lo más sorprendente es que lo hizo en topless mientras comía las papas de su autoría. Fiel a su estilo auténtico, la top volvió a reivindicar la importancia de aceptar el paso del tiempo con naturalidad, y con el mar de fondo celebró este nuevo emprendimiento con encanto.
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