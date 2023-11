escuchar

Días atrás, el príncipe Federico de Dinamarca hizo un viaje privado a Madrid para disfrutar unos días en soledad y conocer los principales museos y restaurantes de la capital española. Si bien esperaba pasar inadvertido, los flashes lo capturaron dando un paseo con la actriz Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo, y se desató un verdadero escándalo (hace quince años se la relacionó sentimentalmente con Luis Miguel). Según se supo, el Príncipe tenía interés en visitar la exposición Picasso, lo sagrado y lo profano en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, junto a un amigo. Como su amigo estaba enfermo y no pudo acompañarlo, le pidió a Genoveva, quien es una gran entendida en arte, que lo reemplace. El heredero al trono y la actriz asistieron a la exposición y luego, pasearon por las calles del Parque El Retiro y comieron en el restaurante ‘El Corral de la Morería’, donde además disfrutaron de un deslumbrante espectáculo de flamenco. Las imágenes se publicaron en varios medios internacionales y así comenzaron los rumores de romance, que no cayeron nada bien en la casa real. El Príncipe danés está casado con Mary Donaldson desde hace más de 20 años, con quien tiene 4 hijos: Christian, Isabella, Josephine y Vincent. Su mujer se encontraba en ese momento en Nueva York, lejos del escándalo.

Desde la casa real danesa se emitió un comunicado oficial que descarta el romance: “Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”.

Por su parte, la actriz mexicana dio su versión de la historia a través de sus abogados. Y lejos de confirmar el affaire, aseguró que solo se trata de una amistad y amenazó con iniciar acciones legales a los medios que difundan esta supuesta relación amorosa. “Niego categóricamente las declaraciones que sugieren una relación romántica entre el príncipe Federico y yo. Cualquier declaración de este tipo no sólo falta completamente a la verdad, sino que tergiversa los hechos de forma malintencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, que se encargarán de dar los pasos pertinentes para proteger mi derecho al honor, a la verdad y a la intimidad”, expresó Genoveva Casanova en diálogo con Revista ¡Hola! Mientras la actriz emitía este comunicado, Federico y Mary de Dinamarca estaban en Copenhague, oficiando de anfitriones de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes visitaron el país nórdico y compartieron con la familia real danesa una comida de gala y un recorrido por la exposición de arte ‘Luz en movimiento’, del pintor valenciano Joaquín Sorolla, muerto hace un siglo.

La actriz en agosto de 2022, mientras disfrutaba de unos días de descanso en una playa de la Costa Vasca.

Genoveva junto a su ex y padre de sus mellizos Luis y Amina, Cayetano Martínez de Irujo, en febrero de 2020. NurPhoto - NurPhoto

La mexicana participó en la edición española de Masterchef Celebrity.

La actriz es habitué de galas y eventos que reúnen a la alta sociedad madrileña, como lo prueba la foto de su encuentro con Carlos de Inglaterra cuando era príncipe.

El comunicado que emitió Genoveva Casanova a través de sus abogados.

Mientras empezaban los rumores, los príncipes Mary y Federico recibían a los reyes de España en el castillo de Christiansborg.

La pareja real en una gala en el Castillo Fredensborg, el 27 de septiembre pasado.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana