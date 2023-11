escuchar

El fútbol y los autos no son las únicas debilidades de Cristiano Ronaldo (38). Los relojes también están en su ranking de sus pasiones y, cada vez que puede, los luce en sus redes sociales. El sábado 28, durante la pelea de box entre el camerunés Francis Ngannou y el británico Tyson Fury, en Arabia Saudita, el futbolista portugués alentó a su mujer, la modelo Georgina Rodríguez (29), para que lo retratara luciendo el reloj que lo tiene encandilado: un modelo personalizado de la firma Franck Muller cuya caja está compuesta de oro blanco y 600 diamantes talla baguette. La pieza, que ronda los 1,5 millones de euros, desplazó –por ahora– al Caviar Flying Tourbillon Tsavorites, el reloj by Jacob & Co (de oro blanco de 18 quilates, 400 piedras preciosas y valuado en 700 mil euros) que Ronaldo llevaba en su muñeca izquierda hasta hace poco. En Riad, Cristiano también llevó aros, un anillo y una gargantilla doble, todos con brillantes.

La pareja, con sus joyas, durante la pelea entre el camerunés Francis Ngannou y el británico Tyson Fury, en Arabia Saudita.

Oro blanco y 600 diamantes baguette conforman la caja del Cintrée Curvex Tourbillon, el modelo que la casa Franck Muller, fundada en el año 1992, diseñó para el jugador portugués. No es la primera vez que luce esta pieza: ya la usó para la gala The Best de la FIFA 2023, en enero de este año.

Georgina, que comparte con su marido la pasión por las joyas, no se quedó atrás. La empresaria acompañó su outfit –un vestido ajustado que complementó con plataformas– con un reloj, pendientes, pulseras y anillos entre los que se destacaban dos piezas de oro blanco y diamantes con motivos florales de la colección Petit Garden y Giardini Segreti de la casa italiana Pasquale Bruni y la cartera Lady Dior de piel de cocodrilo blanco niloticus del Himalaya, de 32 mil euros, otra joyita.

En el salón VIP del estadio de Riad en donde vio la pelea de box junto a Cristiano, Georgina exhibió sus diamantes.