Reina Letizia: el espectacular vestido “efecto líquido” con el que impactó en una entrega de premios

La reina de España entregó el premio Masters of Cinema a Michael Douglas. La ceremonia fue en el marco de la clausura del Atlantida Mallorca Film Fest, una gala en pleno verano español en la que se proyectó el film Volveréis de Jonás Trueba y luego el pianista inglés James Rhodes (casado con la argentina Micaela Breque) tocó en vivo. Después de años, Letizia (que acaparó los flashes con su figura musculada) consiguió encontrar su lugar en el festival que ella solía apoyar desde antes de la pandemia y por esos tiempos aún no gozaba de prestigio ni de visibilidad internacional. Hoy, gracias a su trabajo y difusión, sí se ha instalado como un evento de calidad en Europa. “Mallorca es mi segunda casa, me da paz, es otro mundo”, dijo Douglas al recibir el galardón, ya que hace treinta y cuatro años que veranea en la mayor de las islas Baleares.

Letizia eligió un vestido lencero (en satén plateado) de Hugo Boss, que marcaba su físico trabajado. Getty Images

Michael Douglas, premiado, dijo que Mallorca es su segunda casa. “Hace treinta y cuatro veranos que vengo a la isla”, dijo. Getty Images

Para acompañar su vestdo "líquido" llevó sandalias de Mango, de tacón cuadrado, ya que evita los tacos de vértigo por el neuroma de Morton (un mal en los pies) que padece desde 2022. Getty Images

El pianista inglés James Rhodes sobre el escenario.

MIENTRAS TANTO SUS HIJAS...

Leonor y Sofía, con looks casuales, posan con la Torre Eiffel como telón de fondo. AP

En su tercer día de gira olímpica, la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron espectadoras de lujo de un partido de beach voley masculino a los pies de la Torre Eiffel, alentando al equipo español que enfrentó a Países Bajos. Desde las gradas, siguieron atentamente el encuentro y vibraron y aplaudieron cada jugada. Además, se mostraron muy relajadas, tuvieron tiempo de hacerse unas selfies para el recuerdo y hasta accedieron a hacerse fotos con unos chicos que les pidieron fotografiarse con ellas. Desde allí, las hijas de los reyes Felipe y Letizia se trasladaron al Grand Palais de París, una estructura temporal ubicada en la plaza Joffre de la capital francesa, para ver el combate de esgrima entre la española Lucía Martín-Portugués y la húngara Anna Márton. Además del vóley, la esgrima es otro de los deportes que apasiona a la heredera del trono.

Las hijas de los reyes Felipe y Letizia se hacen unas selfies para el recuerdo. AP

Sonrientes y divertidas durante el partido de beach voley masculino en el que alentaron al equipo de su país que enfrentó a Países Bajos. AP

El lunes 29 también estuvieron presentes en el pabellón 6 del París Arena Sur, escenario del partido de básquet que enfrentó a su país contra Suecia. Además, Leonor y Sofía aprovecharon su asistencia a los Juegos Olímpicos para dar un paseo por la Villa, conocer de cerca las instalaciones y saludar a los voluntarios, trabajadores y deportistas españoles que se cruzaron durante su visita.

El sábado 27, las hermanas vieron el partido de dobles de tenis. Luego, lo saludaron y se fotografiaron con Rafa Nadal.

Atentas a la selección española femenina de hockey en el partido ante Reino Unido.

Posan con el equipo español de waterpolo masculino tras su encuentro contra Australia.

