Sobre Luis Miguel. Aracely Arámbula planea escribir un libro sobre el cantante, padre de sus dos hijos

La actriz y cantante Aracely Arámbula (46), que pasa la pandemia en su mansión de Acapulco junto a sus hijos Miguel (14) y Daniel (12), acompañó a su amiga, la actriz Cynthia Copelli, al evento de lanzamiento del canal de YouTube “Do It” en Punta Sirenas, y en charla con ¡HOLA! México se sinceró sobre su relación con Luis Miguel y su decisión de no participar en la exitosa serie de Netflix, contratando al abogado Guillermo Pous para restringir el uso de su imagen y la de sus hijos sin su consentimiento. “Me buscó la casa productora, querían que les contara mi historia. Decidí que no, porque ellos están lucrando con esa historia (…). Les pedí no salir, porque no quería que nos tocaran a mí y a mis hijos. La mía es una historia bellísima… Si supieran, caerían desmayados y dirían ‘no es cierto’, pero algún día la voy a contar”, detalló Aracely, que fue pareja del cantante desde 2005 hasta 2009. “Cuando me preguntan algo del papá de mis hijos jamás les voy a hablar algo negativo, porque viví una historia muy hermosa y gracias a eso tengo a mis dos hijos, que son lo principal en mi vida”, reveló emocionada y aseguró que planea contar su verdadera historia, cuando sus hijos sean mayores. “Me gustaría grabar mis memorias en un libro, pero primero lo van a saber mis hijos. Ellos ya la saben, porque les conté ciertas cosas, ciertas pinceladas”, detalló.

En una producción histórica para ¡HOLA!, en 2007, cuando anunciaron el nacimiento de Miguel, el mayor de sus dos hijos Jesus Carrero / Hola

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Photone

LA NACION

Seguí leyendo



Gael García Bernal. La primera aparición pública junto a su mujer desde que anunciaron el embarazo