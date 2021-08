Gael García Bernal. La primera aparición pública junto a su mujer desde que anunciaron el embarazo

Es un hombre de pocas palabras cuando se trata de hacer declaraciones sobre su vida privada, pero los gestos hablan por él. Con una sonrisa plena, Gael García Bernal (42) hizo junto a su pareja, la escritora y periodista mexicana Fernanda Aragonés (35), la primera aparición pública desde el anuncio del embarazo. Desbordando de alegría, brillaron en la alfombra roja en la première de Old, en el Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York, el 19 de julio pasado. “Ando muy contento”, reconoció el actor mexicano, para subrayar el momento feliz que está viviendo. El bebé en camino será el tercer hijo de Gael –que tiene a Lázaro (12) y Libertad (10) de su relación con Dolores Fonzi, de quien se separó en 2014–, y el segundo de la escritora –que tiene a Emilia (12), fruto de su matrimonio con el empresario mexicano Alex Esparza–.

Gael junto a sus hijos Lázaro (12) y Libertad (10), de su relación con Dolores Fonzi Cordon Press

La pareja oficializó su romance en mayo de 2019 en el Festival de Cannes, cuando Fernanda acompañó a Gael a la presentación de Chicuarotes, su cuarto film como director y el segundo con el que se presentó en el festival francés. “Gracias a mi novia, Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo”, reveló entonces.

Hace poco más de un mes, la periodista fue la encargada de dar a conocer la noticia del embarazo, que ya se encuentra en su tramo final. “Dejé pasar doce años entre mi primer embarazo y el segundo. Volverme a embarazar me reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso –o, sobre todo– emocionalmente. Por un lado, en mi primer embarazo viajaba todo el tiempo. Corría en tacones por todos lados, organizaba un Fashion Week como me preparaba el desayuno. Esta vez el proceso ha sido más… serio. Ya estoy grande”, contó en exclusiva para el medio L’Beauté, aunque no dio declaraciones acerca de su relación con Gael, algo que tampoco piensa hacer en un futuro, como le dijo a otro medio, Quién: “De mi relación no he hablado (ni voy a hablar) públicamente. El silencio ha sido también un elemento de la retórica amorosa”.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Photone

