Tiene 36 años, desfiló por el mundo, se enamoró de Argentina, se casó Miguel “Mike” Reynal y asegura: “Todo lo que amo está aquí”

De tanto ir y venir a la Argentina por trabajo, la modelo brasileña Mauara Mariussi (36) se enamoró. Tras varias temporadas desfilando en las pasarelas de San Pablo, Tokio, Miami y Nueva York, desembarcó en Buenos Aires. Primero fue conquistada por el idioma y la geografía y, después de enamorarse de nuestras costumbres, conoció a quien se convertiría en su marido, el financista Miguel “Mike” Reynal, y, junto con él, eligieron estas tierras para hacer base: “Tanto él como yo viajábamos mucho por trabajo, pero, de a poco, fuimos tratando de que nuestras agendas coincidieran”, cuenta la bailarina, comunicadora social y empresaria que nació en el sur de Brasil [su nombre, de hecho, es de origen indígena]. Desde entonces, divide su calendario entre Buenos Aires, San Pablo, Punta del Este, Palm Beach, Europa y Nueva York, donde su marido y primo hermano de Ginette Reynal trabaja.

Nacida en la provincia de Paraná, al sur de Brasil, Mauara fue fichada por un scouter de una agencia de modelos cuando tenía 12 años. A los 13, se mudó con su familia a San Pablo, uno de los lugares más importantes del fashion de ese país. foto: Soledad Rubio

–¿Cómo se conocieron con Mike?

–Fue en uno de mis tantos viajes por trabajo [en el país, Mauara, que forma parte de la agencia Elite, hizo campañas para marcas como Kosiuko, De la Ostia, Peruggia, entre otras], en la inauguración de un restaurante. Mike es distinto a todos los hombres que había conocido. Tiene un gran corazón; me respeta, me entiende y no piensa que su trabajo es más importante que el mío.

–¿Alguien en tu familia dijo algo cuando contaste que tenías un novio argentino?

–Bueno… pero él es mitad argentino y mitad norteamericano. Algunas personas le dicen Mike; otras, Miguel. Es hijo del primer matri - monio de Miguel “Mike” Reynal, el creador de Fundación Vida Silvestre, y su primera mujer, Alexandra. Si bien Mike y su hermana Alix nacieron acá, vivieron gran parte de su vida en los Estados Unidos, donde mi suegra, Alexandra, regresó luego de separarse del padre de Mike.

A los 15 años y después dejar su huella en campañas y en varias de las ediciones del Fashion Week de San Pablo, fue contratada para trabajar en Japón. "Cuando miro para atrás, digo "Qué audaz"; sin embargo, en ese momento, yo me sentía enorme", cuenta, divertida. foto: Soledad Rubio

–Y ¿cómo te llevás con los Reynal?

–Son una familia increíble. Son muy emprendedores, creativos, inteligentes y diverti dos. Cuando nos casamos, en 2011, vino mi familia desde Brasil, nuestros amigos, por supuesto todos los Reynal que están dispersos por el mundo. Estaba Shalimar [Reynal, hija del hermano de Mike, Billy, el fundador de Austral Líneas Aéreas], su hija Victoire [al igual que su madre, es representante de jugadores de fútbol], Ginette y sus hijos… y estaban los tres hijos de Mike: Michael y Sofía [hijos del primer matrimonio de Mike], y Emilia [es artista y fruto de su segundo matrimonio].

–Sofía es modelo como vos. ¿Te ha pedido consejos?

–Eso es increíble: ¡viví todo ese proceso! Cuando lo conocí a Mike, Sofía tenía 13 años y recién empezaba a dar sus primeros pasos. Ella es bella por fuera y por dentro. Nos llevamos muy bien. Por suerte, los tres hijos de Mike han sido muy amorosos conmigo.

A los 21 años, cuando terminó la carrera de Comunicación Social y Periodismo -fue la condición que puso su padre, que es productor de soja en el estado de Mato Grosso, para que se dedicara al modelaje-, su agencia empezó a enviarla con cada vez más frecuencia a Nueva York, a Miami y, finalmente, a Buenos Aires. foto: Soledad Rubio

–¿Qué te llevó a crear We Ballet Fitness?

–Trabajo desde los 13 años y, hace algún tiempo, empecé a soñar con emprender. La respuesta vino a través del ballet, que practico desde que soy chica: no voy al gimnasio y no me gusta ninguna otra actividad física. En 2017, junto con Natalí Santiago, mi socia, creamos un método que fusiona el baile y el fitness y que da resultado en muchos sentidos: así como muchas mujeres se enganchan con las clases (online y presenciales), otras pueden hacer el instructorado, que permite una salida laboral.

En 2017, creó We Ballet Fitness, un método que fusiona el baile y el fitness: "Quería emprender y, además, buscaba una fórmula que compatibilizara trabajo y maternidad. Para las mujeres que son madres, trabajar puede ser un desafío inmenso. Desde mi punto de vista, el trabajo nos da libertad y nos saca de la vulnerabilidad". foto: Soledad Rubio

–Cuando nació su primer hijo, Mike y vos eligieron para él un nombre muy especial.

–Siempre quise ser mamá, pero sentía que, antes, tenía que trabajar y viajar. Cuando estuve lista, empezamos a buscar un nombre que no sólo pudiera pronunciarse en portugués, español e inglés, sino que nos generara luz, amor y naturaleza. Alexis (5) se llama así en honor a Alix, la hermana de Mike, que murió a los 16 años, en 1976, y que inspiró la creación de Fundación Vida Silvestre. Alexis es fan del tenis, le encanta viajar como a nosotros y, sobre todo, ama la Argentina: él me dice divertido: “Vos sos brasileña; yo gané el Mundial”. Yo le respondo que yo también gané: porque, si bien por dentro soy brasileña, hablo “argentino” y uso botas y ponchos. En este país, está todo lo que amo.

"Si bien por dentro soy brasileña, hablo “argentino” y uso botas y ponchos. En este país, está todo lo que amo", dice ella, en su casa de Nordelta. foto: Soledad Rubio

Una postal de uno de sus días más felices: el de su casamiento con Mike Reynal, en 2011. Organizaron tres fiestas para recibir a amigos que venían de todo el mundo: una en su casa; otra en el Jockey Club de San Isidro; y otra en el Palacio Duhau. Fini Reynal Duggan se encargó de confeccionarle el vestido. "Mike era distinto a todos los hombres que había conocido. Tiene un gran corazón; me respeta, me entiende y no piensa que su trabajo es más importante que el mío", dice sobre su marido.

Mauara con Sofía Reynal, hija del primer matrimonio de su marido: "Ella tenía 13 años cuando la conocí y recién empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. Sofía es bella por fuera y por dentro. Nos llevamos muy bien", cuenta.

Con su hijo Alexis (5), que se llama así en honor a Alix, la hermana de Mike, quien murió a los 16 años, en 1976, y que inspiró la creación de Fundación Vida Silvestre. De él dice: “Alexis cambió mi vida para mejor”. Después de cinco años de dedicarse a full a la maternidad, volvió al trabajo.

