Todas las fotos. Junto a su marido Enrique Piñeyro, Carla Calabrese celebró los 20 años de su compañía teatral con una fabulosa fiesta

Más de doscientos invitados acompañaron a la directora, productora y alma del Teatro Maipo para festejar el aniversario de The Stage Company
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“El teatro es mi casa, el lugar donde aprendí, crecí y encontré mi propósito”. La frase resume buena parte de la historia de Carla Calabrese y también el espíritu de la noche que ella vivió en el Alvear Palace Hotel. Allí, rodeada de familiares, amigos y figuras del mundo artístico, celebró los 20 años de The Stage Company, la compañía que fundó y convirtió en una de las productoras más prestigiosas del teatro musical argentino.
Desde las ocho de la noche y hasta la madrugada, más de doscientos invitados compartieron una velada que celebró una historia de éxitos que trascendió fronteras y adelantó su próximo desafío teatral. Radiante con un vestido de la firma italiana Etro, Carla recibió personalmente a cada uno de los presentes.
A su lado estuvieron sus grandes compañeros de vida: el empresario, filántropo, piloto y cineasta Enrique Piñeyro y Theo, el hijo de ambos, de 22 años, quien también integra la compañía familiar. La celebración fue concebida como un recorrido por la historia de The Stage Company. Los invitados ingresaban a través de una gran instalación dorada alusiva al aniversario y se encontraban con una impactante puesta visual diseñada por Fernanda Díaz.
La ambientación transformó los salones del hotel en una experiencia inmersiva inspirada en los espectáculos más emblemáticos producidos por la compañía, con imágenes, proyecciones y detalles especialmente pensados para evocar dos décadas de trabajo, creatividad y pasión.
La propuesta gastronómica estuvo a la altura de la ocasión. Ostras, langostinos, mejillones, ceviches y salmón ahumado antecedieron a una comida que incluyó lingote de osobuco con cremoso de papa y trufa, pesca blanca con puré de edamame y ravioles de portobello.
De la mano de Carla llegaron a escena títulos que marcaron al público argentino, como Shrek, Sueño de una noche de verano y Come From Away.
Tampoco faltaron los tragos inspirados en algunas de las producciones más recordadas de la compañía, mientras la música acompañó cada momento de la noche. Uno de los instantes más emotivos llegó con la entrada de la gigantesca torta aniversario.
Visiblemente conmovida, Carla tomó la palabra para agradecer a quienes la acompañaron a lo largo de estas dos décadas y recordó especialmente a aquellas figuras clave en su recorrido y que marcaron distintas etapas de esta historia.
Y aunque la noche fue una mirada agradecida al camino recorrido, también sirvió para anticipar el futuro. Carla tiene en marcha el estreno en el Teatro Maipo de la nueva versión de El curioso incidente del perro a medianoche, obra en la que volverá a asumir los roles de directora, productora y actriz.
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