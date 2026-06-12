Todas las fotos. Junto a su marido Enrique Piñeyro, Carla Calabrese celebró los 20 años de su compañía teatral con una fabulosa fiesta

“El teatro es mi casa, el lugar donde aprendí, crecí y encontré mi propósito”. La frase resume buena parte de la historia de Carla Calabrese y también el espíritu de la noche que ella vivió en el Alvear Palace Hotel. Allí, rodeada de familiares, amigos y figuras del mundo artístico, celebró los 20 años de The Stage Company, la compañía que fundó y convirtió en una de las productoras más prestigiosas del teatro musical argentino.

Los hermanos Piñeyro. Andrés, fruto del primer matrimonio de Enrique con la diseñadora gráfica Clara Ezcurra, junto a Theo, el hijo que tuvo con Carla, que es actor y especialista en doblaje Tadeo jones

Desde las ocho de la noche y hasta la madrugada, más de doscientos invitados compartieron una velada que celebró una historia de éxitos que trascendió fronteras y adelantó su próximo desafío teatral. Radiante con un vestido de la firma italiana Etro, Carla recibió personalmente a cada uno de los presentes.

El menú incluyó ostras, langostinos y salmón de entrada y platos calientes como lingote de osobuco con cremoso de papa y trufa, pesca blanca con puré de edamame y ravioles de portobello

A su lado estuvieron sus grandes compañeros de vida: el empresario, filántropo, piloto y cineasta Enrique Piñeyro y Theo, el hijo de ambos, de 22 años, quien también integra la compañía familiar. La celebración fue concebida como un recorrido por la historia de The Stage Company. Los invitados ingresaban a través de una gran instalación dorada alusiva al aniversario y se encontraban con una impactante puesta visual diseñada por Fernanda Díaz.

Melania Lenoir, musa de Calabrese en muchas de sus obras, se lució con un modelo confeccionado por su madre Tadeo jones

La ambientación transformó los salones del hotel en una experiencia inmersiva inspirada en los espectáculos más emblemáticos producidos por la compañía, con imágenes, proyecciones y detalles especialmente pensados para evocar dos décadas de trabajo, creatividad y pasión.

La actriz y cantante Marisol Otero junto a su pareja, el músico y productor Ricardo “Ricky” Zavala Tadeo jones

La propuesta gastronómica estuvo a la altura de la ocasión. Ostras, langostinos, mejillones, ceviches y salmón ahumado antecedieron a una comida que incluyó lingote de osobuco con cremoso de papa y trufa, pesca blanca con puré de edamame y ravioles de portobello.

A la medianoche llegó al salón principal una enorme torta en la que, para sorpresa de todos, se proyectaron en forma de hologramas distintas escenas de las múltiples obras realizadas por The Stage Company

De la mano de Carla llegaron a escena títulos que marcaron al público argentino, como Shrek, Sueño de una noche de verano y Come From Away.

Eleonora Cassano y su marido, el productor y director teatral Sergio Albertoni Tadeo jones

Tampoco faltaron los tragos inspirados en algunas de las producciones más recordadas de la compañía, mientras la música acompañó cada momento de la noche. Uno de los instantes más emotivos llegó con la entrada de la gigantesca torta aniversario.

La pareja de chefs y propietarios de O Farrell Kitchen, Pamela Pini y Hubert O’Farrell Tadeo jones

Visiblemente conmovida, Carla tomó la palabra para agradecer a quienes la acompañaron a lo largo de estas dos décadas y recordó especialmente a aquellas figuras clave en su recorrido y que marcaron distintas etapas de esta historia.

Carlos Rottemberg y su mujer, Karina Pérez Moretto Tadeo jones

Y aunque la noche fue una mirada agradecida al camino recorrido, también sirvió para anticipar el futuro. Carla tiene en marcha el estreno en el Teatro Maipo de la nueva versión de El curioso incidente del perro a medianoche, obra en la que volverá a asumir los roles de directora, productora y actriz.

A un año de casados, Silvina Chediek y Jorge Molinari Walker (broker de seguros) Tadeo jones

El actor y cantante Argentino Molinuevo junto a su mujer Paula Muñiz Barreto

Con outfit de Ralph Lauren y pieles de Calfun, la productora y directora de cine Teresa Correa Ávila dio el presente junto al coach y psicoterapeuta corporal Enrique Kistenmacher Tadeo jones

Iñaki Aldao, protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche, que se estrenará en unos días en el Maipo Tadeo jones

En la dulce espera de su primera hija, Taina Laurino Ferreira –con vestido de la marca italiana Lady B– junto a su marido Georgie Neuss Tadeo jones

La ambientación de cada salón del Hotel Alvear busco recrear el clima escenográfico de las puestas de las obras que marcaron hitos a lo largo de los veinte años de The Stage Company Tadeo jones

El equipo completo de El curioso incidente del perro a medianoche, la premiada obra de Simon Stephens, posa junto a Carla Tadeo jones

Mercedes Alfonsín, renombrada directora artística y diseñadora de producción, deslumbró con su vestido de Kostume, con transparencias, hecho con cintas para zapatillas de ballet Tadeo jones

El actor Edgardo Moreira y su pareja, la abogada laboralista y actriz Josefina Tajes Tadeo jones

Feliz por los logros de su mujer, Enrique Piñeyro no dudó en lanzarse a la pista de baile, nada menos que junto a Eleonora Cassano Tadeo jones

Una de las “alma mater” de la compañía, Nazarena “Nachi” Bredeston, hija de Nora Cárpena y Guillermo Bredeston, posa con su marido, el abogado Alejandro Filgueras

La anfitriona, que lució un modelo de Etro confeccionado en gasa de seda labrada, junto a su marido y su hijo Theo Tadeo jones

Recién llegado desde Los Ángeles, el cantante, bailarín y músico Andrés Bagg junto a su mujer, la actriz argentina norteamericana Luisina Quareli Tadeo jones

El actor Esteban Prol apostó por un impecable look total black y un traje de tres piezas Tadeo jones

El productor Alejandro Veroutis junto a la actriz y bailarina Daniela Pantano