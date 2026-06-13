Todas las fotos. Los invitados a la comida benéfica por los 30 años del hogar Albisetti celebrada en el Hipódromo de Palermo

Con espíritu solidario y gran convocatoria, la institución festejó tres décadas de compromiso acompañada por reconocidos invitados
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El Hogar Albisetti celebra 30 años y su obra sigue escalando al cielo en amor y recaudación. El 9 de junio vivió su noche anual, escoltada por ángeles terrenales, que donan tiempo y fondos por esta noble causa cuyo lema reza “Estaba de paso y me alojaste”. El hogar (en la casa al fondo de la iglesia del Socorro) que abre sus puertas a hombres sin techo tuvo 187 huéspedes en 2025. Y sueña con un futuro de crecimiento gracias al compromiso de voluntarios.
El evento en el Hipódromo de Palermo (estuvieron el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva y el padre Rodrigo Valdez) recaudó 35 millones de pesos y contó con la presencia de varias caras conocidas.
El menú (con la firma de Myette Ferreccio) empezó con un exquisito bandejeo y, ya en las mesas, se sirvió un principal con salmón. Teresa Calandra ofició de presentadora y de guía para los sorteos (una alhaja, obras de arte, comidas en restaurantes top) y la venta de premios, que consiguió un equipo capitaneado por Javier Iturrioz. Diseñadores nacionales (Zitto, Bomparola, Saiach, Azevedo, Fabián Zitta…), anticuarios, artistas y tantísimas marcas donaron generosamente sus productos.
“El papa León XIV dice que la realidad y los hermanos más pobres no son una cuestión social. Para los cristianos son una cuestión familiar porque somos parte de una misma familia. Yo creo que hoy estamos acá porque sentimos un compromiso con los que sufren. El dolor y la herida de los que sufren no nos es ajeno, lo hacemos propio colaborando con la obra espectacular del Hogar Monseñor Albisetti. En treinta años han pasado más de 4200 personas por allí… Es cambiarle la vida para siempre aunque sea a una persona. Gracias por tomar conciencia de estas palabras del Papa… Gracias por compartir y ayudar”, dijo el arzobispo Jorge García Cuerva. El padre Rodrigo, párroco del Socorro, también agradeció y alentó a seguir colaborando. Y entre buena onda, brindis, charlas, encuentros y un concierto de tango, la noche Albisetti se fue apagando.
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