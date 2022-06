Tras la muerte de su padre. Diego Maradona Junior en Buenos Aires: ¿qué fue lo que acordó con sus hermanos?

Para Diego Maradona Junior (35), fue un viaje completamente diferente a los demás. No pisaba suelo argentino desde 2019 y en aquella oportunidad también lo había hecho junto a su mujer, Nunzia Pennino (32), aunque el motivo principal de la visita había sido reencontrarse con su padre, Diego Maradona, y bautizar en Buenos Aires a su hijo mayor, Diego Matías (4). Tres años después, la familia regresó al país con una nueva integrante –India Nicole (2)– y con la tristeza por la muerte del Diez en noviembre de 2020, de quien Junior no llegó a despedirse porque tenía Covid y no pudo volar desde Italia. “Estoy feliz de estar nuevamente acá. Esta vez vine para saludar a mi viejo porque no lo pude saludar cuando murió, quiero que India conozca Argentina y necesito reunirme para resolver algunas cosas”, dijo al aterrizar en Ezeiza. Y sus deseos no tardaron en cumplirse. Gracias al vínculo que construyó con Verónica Ojeda, la ex pareja de su padre, al día siguiente de su arribo se juntó con su hermano menor, Dieguito Fernando (9), a quien no veía desde 2015. El lugar de encuentro fue un restaurante de Retiro, donde los más chicos comieron pastas y los grandes compartieron una parrillada. “Ayer llegó Junior, hablamos a la noche y quedamos en almorzar. Dieguito faltó a la escuela, pero valió la pena porque no veía a su hermano desde hace siete años. Me causa gracia ver a mi hijo jugando con sus sobrinos”, contó Verónica.

Verónica y Dieguito Fernando llegan al encuentro con Diego Junior foto: Movil Press

Durante el encuentro se pusieron al día y se sacaron fotos. Movil Press

La familia Maradona Pennino que por primera vez visita el país al completo Movil Press

Nunzia en Buenos Aires con India Nicole, la menor de la familia. Su hijo mayor, Diego Matías, se llama así por un pedio del abuelo. “Siempre nos gustó el nombre Matías y decíamos que si teníamos un varón se iba a llamar así. Pero cuando Diego Junior se reencontró con su papá, él vino a conocer nuestra casa en Italia. Yo todavía no estaba embarazada, sin embargo, Diego vio una habitación vacía y dijo: ‘Este es el dormitorio de mi futuro nieto, y si es varón se tiene que llamar como yo’. ¡Y a nosotros nos pareció perfecto!”, recuerda la italiana. foto: Pedro Orquera

Y así, el viernes 10 llegó el momento con el que soñó el propio Diego Maradona: por primera vez, sus cinco chicos, Diego Junior, hijo de Cristiana Sinagra; Dalma (35) y Gianinna (33), hijas de Claudia Villafañe; Jana (26), hija de Valeria Sabalain; y Dieguito Fernando (9), hijo de Verónica Ojeda, aceptaron reunirse para conversar y mostrarse unidos ante la Justicia que aún investiga la muerte del astro del fúbol. El lugar elegido para esa reunión fue el galpón de Beccar, en la provincia de Buenos Aires, donde aún están, guardados, en bauleras y containers, algunos de los bienes que Diego tenía en Argentina. “Nuestra idea como hermanos es no contar las intimidades de nuestros acuerdos para así tratar de cuidar nuestra familia”, le confió Diego a ¡HOLA! Argentina y dejó a la vista que, por primera vez, los cinco hermanos parecen caminar por la misma vereda. Luego del encuentro, el italiano dijo presente en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata –el club del último equipo que dirigió Maradona–, donde recibió una camiseta con el número 10. Muy emocionado, agradeció el regalo y se alegró con el triunfo del equipo local ante Patronato. Los días siguientes, bajo extremo hermetismo, Diego Junior se acercó al Jardín Bella Vista, en San Miguel, para dejar flores en las tumbas de su papá y de sus abuelos, Don Diego y Doña Tota.

Diego en su primera visita al país tras la muerte de su papá. Movil Press