“Estoy angustiado y triste”. Tiziano Gravier habla por primera vez tras la brutal golpiza: “Me cuesta concentrarme”

Son días difíciles y sensibles para los Gravier-Mazza. El pasado 6 de junio, Tiziano (20), el segundo de los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue dado de alta en el Hospital Universitario Austral, tras ser operado de la fractura de mandíbula que le provocó el brutal ataque recibido por un par de jóvenes en la puerta de un boliche de Rosario. Según el informe del Austral, “el abordaje que se eligió fue por vía intraoral (dentro de la boca) con el objetivo de no dejar cicatrices externas. Los puntos de sutura se realizaron en la mucosa bucal y son reabsorbibles”. La operación que se realizó fue un procedimiento “típico para una lesión ósea como la que sufrió el paciente: se realiza una fijación con osteosíntesis usando un set de colocación transbucal. Esta cirugía, que se realiza desde hace muchos años, justamente tiene como objetivo no dejar cicatrices externas”.

Con su papá, Alejandro Gravier y su mamá, Valeria Mazza. A sus 20 años, el joven es reconocido por ser un esquiador de alta competencia e integra el equipo nacional. “La recuperación será lenta y esperemos que pueda llegar a correr el Campeonato Sudamericano en septiembre. Ya se perdió toda la primera etapa en Francia. Su vuelta dependerá de su evolución”, confirmó su papá. foto: Tadeo Jones

En compañía de sus padres, el lunes 13 Tiziano volvió a Pilar para hacerse el primer chequeo. Después, al ser contactado por ¡HOLA! rompió el silencio a través de mensajes escritos por WhatsApp (ya que le cuesta hablar): “Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre. Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos”.

Tiziano es el segundo de los cuatro hijos de Valeria y Alejandro. Estudia Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés. foto: Tadeo Jones

El domingo pasado, contenido por su familia, tal como posteó la top model en Instagram.

LA PALABRA DE SUS PADRES

Lamentablemente, tras la evaluación, le confirmaron que hoy volverá al quirófano. Su papá fue quien amplió el motivo: “Encontraron una pequeña fisura en otro lugar en el frente de la boca, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente para ponerle otra placa de titanio”. Tiziano, además de estudiar Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés, es un esquiador de alta competencia y atleta olímpico. A los 12, empezó a representar a nuestro país, a los 16 años ya era bicampeón argentino y campeón sudamericano y en 2020 fue abanderado de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno. “La recuperación será lenta y esperemos que pueda llegar a correr el Campeonato Sudamericano en septiembre. Ya se perdió la primera etapa en Francia. Su vuelta dependerá de su evolución”, concluyó Alejandro Gravier.

El día que le dieron el alta a su hijo, Valeria habló con los medios que esperaban en la puerta del Austral. “No siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío, y que ha tenido esta repercusión, lo usemos para que sea un ‘basta’, dijo.

También a través de sus redes sociales, Valeria agradeció el apoyo recibido.

“Quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias”, le dijo a ¡HOLA! Tiziano. foto: Tadeo Jones

En cuanto a Valeria, ella fue quien tomó la palabra la semana pasada, cuando su hijo recibía el alta. “El lunes me desmoroné, estuve llorando todo el día, pensando en lo que podría haber pasado y cayendo que fue una trompada a toda la familia, a toda la sociedad y a todos los que somos padres. No siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío, y que ha tenido esta repercusión, lo usemos para que sea un ‘basta’”.