En fotos: del festejo de cumpleaños de David Beckham y la nueva vida de Bella Hadid al rapel de Jared Leto en el Empire State

El pasado 2 de mayo, el ex futbolista y dueño del Inter Miami, David Beckham, sopló las velitas por la llegada de sus 49 años en su casa de Londres, acompañado por su mujer, Victoria Adams, y tres de sus cuatro hijos, Romeo (21), Cruz (19) y Harper (12) [el mayor, Brooklyn, de 25, está casado y vive en Estados Unidos]. “Feliz cumpleaños, David. ¡Me encanta que nos hagamos viejos juntos! ¡No estás muy lejos de mí! ¡Sos nuestro todo! El mejor papá y marido, todos te queremos mucho, mucho”, le dedicó la ex Spice Girl que, hace pocos días hizo un fiestón por sus 50.

Los Beckham volaron a Valladolid junto con un grupo de amigos, entre los que estaban el reconocido chef británico Gordon Ramsay y su mujer, Tana, para seguir celebrando. Después de visitar las bodegas Vega Sicilia, fueron a Dámaso, el restaurante del cocinero Dámaso Vergara, que posó abrazado al cumpleañero.

Beckham, que celebró su cumpleaños entre España y Londres. sopló las velitas alentado por su mujer, Victoria Beckham.

Pocas horas más tarde, la pareja y un grupo de íntimos amigos, como el reconocido chef inglés Gordon Ramsay y su mujer, Tana, volaron a España para seguir celebrando. Aterrizaron en Valladolid para visitar las bodegas Vega Sicilia y vivir toda una experiencia gastronómica que incluyó un almuerzo servido por el cocinero Dámaso Vergara (reconocido en 2023 como el mejor de Castilla y León), que es el alma de Dámaso, su restaurante que está recomendado por la Guia Michelin.•

El mayor de sus herederos, Brooklyn, que está casado y no pudo ser de la partida, le dedicó públicamente felicidades y compartió una serie de fotos de su infancia, como esta, en la que se los ve juntos.

JARED LETO. COMO EL HOMBRE ARAÑA

Es audaz, de eso no hay dudas. Jared Leto (52) es actor, cantante, productor y director de cine y, por lo que se ve, no les teme a los nuevos desafíos. El artista anunció la gira mundial de su banda, 30 Seconds to Mars, en la cima del edificio Empire State de Nueva York y luego, vestido con un mameluco rojo, hizo rapel para bajar los 103 pisos hasta la calle (381 metros) de una manera espectacular. “¿Ustedes lo harían?”, les preguntó Leto a sus casi doce millones de seguidores en Instagram y aseguró que estaba muy excitado por la experiencia.

Jared Leto en pleno descenso, sujeto con cuerdas desde la cima del edificio Empire State. Llevaba una cámara en el casco para registrar la aventura. Getty Images

El protagonista de Morbius ya había mostrado en marzo pasado, en Chile, su afición por trepar muros cuando se presentó para cantar en el Lollapalooza de Santiago (luego tocó en el marco del mismo festival en Buenos Aires) y escaló la estructura del escenario. Sin embargo, con el descenso desde el Empire State que hizo el lunes 6 se superó. El Seasons World Tour 2024 de la banda de Leto arranca el 9 de mayo en Europa (en estos días se presenta en Polonia, Eslovaquia y Alemania), y están previstos shows en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia.

El cantante y actor compartió algunas imágenes del rapel en su cuenta de Instagram. “¿Ustedes lo harían?”, les preguntó a sus seguidores. Getty Images

BELLA HADID. DE LAS PASARELAS AL LEJANO OESTE

Atrás quedaron sus días como ángel de Victoria’s Secret o como una de las modelos más buscadas por firmas de lujo, como Dior, Versace, Moschino y Burberry –su última aparición fue en la Semana de la Moda de París de 2022–. “Después de diez años en el mundo de la moda, me di cuenta de que estaba poniendo mucha energía, amor y esfuerzo en algo que, a la larga, no me lo estaba devolviendo”, confió días atrás Bella Hadid (27) a la revista Allure al hablar de su decisión de bajarse de las pasarelas para enfocarse en su salud mental y física.

La felicidad de Bella Hadid cuando, a principios de febrero, clasificó con su caballo Metallic Tito a la final del torneo de Fort Worth.

En el último año, Bella, que tiene la enfermedad de Lyme, se mudó a Fort Worth, Texas, donde parece haber recuperado la sonrisa en compañía de su novio, el jinete de ascendencia mexicana Adan Banuelos (35). Si bien ella hizo toda la vida equitación, ahora uno de sus hobbies favoritos es participar en competencias amateur de cutting horse, la disciplina en la que se especializa su pareja y que consiste en separar una sola vaca del ganado. “Hoy, cuando alguien me ve en fotos y me dice que parezco feliz, realmente lo estoy. Me siento mejor; mis días malos de ahora equivalen a mis viejos días buenos”, cerró, para dejar claro lo bien que le sienta el cambio de vida.

La ex top model y su novio, Adan Banuelos muy acaramelados durante su reciente paso por Nueva York, donde ella presentó su línea de perfumes, Ôrebella, hechos con aceites esenciales que no irritan la piel. Getty Images

JENNIFER LAWRENCE. BELLEZA AL NATURAL

En septiembre pasado, cuando asistió al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París, los rumores empezaron a rodar: Jennifer Lawrence (33) se veía algo diferente, con los ojos más abiertos, las mejillas redondas y los labios más voluptuosos de lo habitual, así que se especuló con que se había hecho retoques estéticos.

Así, con un make up nude, la actriz posó junto a Derek Blasberg en la fiesta que el escritor hizo en Nueva York por su 42° cumpleaños.

La ganadora del Oscar salió a desmentir los rumores que insinuaban que se había realizado un toque estético en su rostro. Getty Images

Pero ella misma lo desmintió y aclaró que todo se debía al talento de su nuevo maquillador, Hung Vanngo: “Lo llamo cirujano plástico porque desde que trabajo con él todos están convencidos de que me operé los ojos”, le dijo Lawrence a Kylie Jenner durante una charla para Interview Magazine, donde también reflexionó sobre el paso del tiempo. “Empecé a los 19, así que veo fotos mías viejas y actuales y pienso: ‘Crecí, perdí peso y mi cara cambió porque estoy envejeciendo’”. El sábado pasado, la actriz hizo una jugada maestra para despejar cualquier duda: apareció en el cumpleaños del escritor Derek Blasberg en Japanese Brasserie (un exclusivo restaurante del West Village neoyorquino), con un maquillaje sutil que permitía ver que sus rasgos no han cambiado.

