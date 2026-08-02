“Una relación con una mujer”. Independiente, construyó una carrera brillante, desafió estereotipos y vivió el amor sin reglas

Es la estrella más rebelde y libre de Hollywood
- 5 minutos de lectura'
Hay estrellas que atraviesan Hollywood dejando una estela de encanto. Y hay otras, como Susan Sarandon (79), que además dejan una huella memorable. Dueña de un talento extraordinario, una personalidad magnética y una libertad poco común, la actriz construyó una carrera brillante sin resignar jamás sus convicciones. Ganadora de un Óscar, madre de tres hijos y protagonista de algunos de los romances más comentados, hizo de la independencia su mayor sello. Susan Abigail Tomalin nació el 4 de octubre de 1946 en Nueva York, y creció en una familia numerosa de nueve hermanos. Trabajó como peluquera y limpió departamentos para pagar sus estudios de Arte Dramático, al mismo tiempo que se escapaba de algunas clases para participar en marchas contra la guerra de Vietnam y en favor de los derechos civiles de las mujeres. Se enamoró muy joven de un compañero de estudio, Chris Sarandon. Juntos fueron a un casting. Él no consiguió el papel; ella sí. A partir de ese momento comenzó una carrera que nunca dejó de sorprender. Con Sarandon se casó en 1967. Aunque el matrimonio terminó doce años después, Susan decidió conservar el apellido, que ya empezaba a ser reconocido en la industria. Luego de su divorcio, conoció al director francés Louis Malle, con quien tuvo una relación de tres años y quien la dirigió en dos películas muy importantes en su carrera, Pretty Baby (1978) y Atlantic City (1980). A fines de los años 70 vivió un apasionado romance con el director italiano Franco Amurri, con quien tuvo a su primera hija, Eva (41).
Poco después, llegó uno de los capítulos más intensos de su vida: la relación con Sean Penn. Compartían un fuerte compromiso político y una personalidad explosiva. El romance fue tan apasionado como turbulento. Las diferencias de carácter y el ritmo vertiginoso de sus carreras terminaron alejándolos, aunque durante años fueron una de las parejas más observadas de Hollywood.
También tuvo una historia con David Bowie mientras filmaban El ansia (1983). Si bien el romance duró poco tiempo, fueron amigos hasta la muerte del músico británico. De hecho, una semana antes, mantuvieron una profunda charla por teléfono a modo de despedida. Otro nombre que aparece en su historial amoroso es el de Richard Gere, con quien compartía intereses humanitarios y una profunda sensibilidad social. Aunque nunca hubo una confirmación oficial.
EL GRAN AMOR DE SU VIDA
Por casualidad, en el rodaje de Bull Durham en 1988, Susan conoció a Tim Robbins, doce años menor que ella. Durante más de dos décadas se amaron con locura sin necesidad de dar el “sí, quiero”. “No casarnos fue probablemente una de las razones por las que estuvimos juntos tanto tiempo”, diría Susan años después con su habitual honestidad. Con Robbins tuvo dos hijos varones –Jack (37) y Miles (34)– y compartió algunos de los momentos más felices de su vida. Bajo su dirección, Susan ganó el Óscar a Mejor Actriz en 1996 por Mientras estés conmigo. Ese premio marcó un antes y un después. Su compromiso político también definió su carrera. Se manifestó contra la guerra de Irak, defendió los derechos de las mujeres, apoyó causas ambientales y fue una de las voces más activas del cine estadounidense. Esa postura le costó críticas e incluso algunos proyectos, pero nunca modificó su discurso para agradar.
En 2009, y después de 23 años de pareja, Susan y Tim se separaron. La noticia sorprendió al mundo, porque siempre habían proyectado una imagen de estabilidad. “La gente me paraba en las calles y me decía que se habían puesto a llorar cuando se enteraron de mi separación. Pero para mí era más triste aún. Nunca pensé que eso sucedería”, dijo la protagonista de la recordadísima road movie Thelma & Louise (1991).
UN NUEVO NOVIO Y VARIOS NIETOS
Al poco tiempo de su ruptura, Susan volvió a enamorarse. Esta vez, el hombre que ganó su corazón fue el empresario Jonathan Bricklin, más de treinta años menor que ella, a quien conoció durante un viaje a Chile. La diferencia de edad despertó comentarios, pero Sarandon nunca creyó que el amor pudiera medirse por una fecha de nacimiento. Estuvieron juntos cinco años, hasta marzo de 2015. “Estoy otra vez disponible. Incluso abierta a tener relación con una mujer, porque con mi orientación sexual tengo curiosidad y podría intentarlo”, declaró la actriz en ese momento. Años después, en una entrevista en The Tonight Show, se declaró abiertamente bisexual.
En 2014, Susan debutó con su papel de abuela, una faceta que disfruta profundamente, con el nacimiento de Marlowe Mae. Después llegaron Major James y Mateo Anton (los tres son hijos de Eva). A poco de cumplir 80 (será el 4 de octubre), Susan Sarandon sigue siendo una mujer imposible de encasillar. Bella sin obsesionarse con la juventud, talentosa sin buscar aprobación y apasionada sin pedir permiso.
- 1
- 2
La reina Máxima hizo historia al participar de un evento en el que ningún otro miembro de la realeza había estado
- 3
“Estoy cumpliendo mi sueño”. Tiene 28 años, cantó en el Colón y hoy protagoniza uno de los éxitos teatrales de la cartelera porteña
- 4
Todas las fotos y los invitados de la imperdible fiesta western de Germán Neuss por su cumpleaños