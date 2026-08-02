“Una relación con una mujer”. Independiente, construyó una carrera brillante, desafió estereotipos y vivió el amor sin reglas

Hay estrellas que atraviesan Hollywood dejando una estela de encanto. Y hay otras, como Susan Sarandon (79), que además dejan una huella memorable. Dueña de un talento extraordinario, una personalidad magnética y una libertad poco común, la actriz construyó una carrera brillante sin resignar jamás sus convicciones. Ganadora de un Óscar, madre de tres hijos y protagonista de algunos de los romances más comentados, hizo de la independencia su mayor sello. Susan Abigail Tomalin nació el 4 de octubre de 1946 en Nueva York, y creció en una familia numerosa de nueve hermanos. Trabajó como peluquera y limpió departamentos para pagar sus estudios de Arte Dramático, al mismo tiempo que se escapaba de algunas clases para participar en marchas contra la guerra de Vietnam y en favor de los derechos civiles de las mujeres. Se enamoró muy joven de un compañero de estudio, Chris Sarandon. Juntos fueron a un casting. Él no consiguió el papel; ella sí. A partir de ese momento comenzó una carrera que nunca dejó de sorprender. Con Sarandon se casó en 1967. Aunque el matrimonio terminó doce años después, Susan decidió conservar el apellido, que ya empezaba a ser reconocido en la industria. Luego de su divorcio, conoció al director francés Louis Malle, con quien tuvo una relación de tres años y quien la dirigió en dos películas muy importantes en su carrera, Pretty Baby (1978) y Atlantic City (1980). A fines de los años 70 vivió un apasionado romance con el director italiano Franco Amurri, con quien tuvo a su primera hija, Eva (41).

En 1982, Susan se destacó en Tempest, una comedia dramática dirigida por Paul Mazursky e inspirada en la obra de William Shakespeare. Por ese trabajo ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia Harry Langdon - Archive Photos

Tim Robbins y Susan Sarandon –estuvieron juntos durante 23 años; tienen dos hijos– bailan durante un evento organizado por la actriz en apoyo de las víctimas del huracán Katrina, celebrado en 2005 en The Crash Mansion, en Nueva York Jemal Countess - WireImage

La protagonista de Thelma & Louise, Las brujas de Eastwick y Mientras estés conmigo (por la que ganó un Óscar), en los premios Goya 2026, donde recibió el premio Goya Internacional por su carrera y su activismo y compromiso social Pablo Cuadra - Getty Images Europe

Poco después, llegó uno de los capítulos más intensos de su vida: la relación con Sean Penn. Compartían un fuerte compromiso político y una personalidad explosiva. El romance fue tan apasionado como turbulento. Las diferencias de carácter y el ritmo vertiginoso de sus carreras terminaron alejándolos, aunque durante años fueron una de las parejas más observadas de Hollywood.

En 2002, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama, junto a su pareja de entonces, Tim Robbins, y sus hijos, Eva Amurri y Miles y Jack Robbins Vince Bucci - Getty Images North America

También tuvo una historia con David Bowie mientras filmaban El ansia (1983). Si bien el romance duró poco tiempo, fueron amigos hasta la muerte del músico británico. De hecho, una semana antes, mantuvieron una profunda charla por teléfono a modo de despedida. Otro nombre que aparece en su historial amoroso es el de Richard Gere, con quien compartía intereses humanitarios y una profunda sensibilidad social. Aunque nunca hubo una confirmación oficial.

Junto a Geena Davis en Thelma & Louise. El film marcó una época con su fuerte declaración sobre el feminismo. “El cine debe entretener y también invitar a la reflexión”, declaró Susan Archive Photos - Moviepix

Con Chris Sarandon se conocieron mientras estudiaban Arte Dramático. Se casaron en 1967, ella adoptó su apellido y lo conservó artísticamente tras divorciarse de él en 1979 Michael Ochs Archives - Moviepix

EL GRAN AMOR DE SU VIDA

Por casualidad, en el rodaje de Bull Durham en 1988, Susan conoció a Tim Robbins, doce años menor que ella. Durante más de dos décadas se amaron con locura sin necesidad de dar el “sí, quiero”. “No casarnos fue probablemente una de las razones por las que estuvimos juntos tanto tiempo”, diría Susan años después con su habitual honestidad. Con Robbins tuvo dos hijos varones –Jack (37) y Miles (34)– y compartió algunos de los momentos más felices de su vida. Bajo su dirección, Susan ganó el Óscar a Mejor Actriz en 1996 por Mientras estés conmigo. Ese premio marcó un antes y un después. Su compromiso político también definió su carrera. Se manifestó contra la guerra de Irak, defendió los derechos de las mujeres, apoyó causas ambientales y fue una de las voces más activas del cine estadounidense. Esa postura le costó críticas e incluso algunos proyectos, pero nunca modificó su discurso para agradar.

Con David Bowie se conocieron mientras filmaban El ansia. Mantuvieron un romance que derivó en una fuerte amistad que cultivaron hasta la muerte del cantante, en 2016 Vinnie Zuffante - Archive Photos

En 1978, durante el rodaje de Pretty Baby, dirigida por Louis Malle, con quien estuvo tres años ROBERT PICARD - Ina

En 2009, y después de 23 años de pareja, Susan y Tim se separaron. La noticia sorprendió al mundo, porque siempre habían proyectado una imagen de estabilidad. “La gente me paraba en las calles y me decía que se habían puesto a llorar cuando se enteraron de mi separación. Pero para mí era más triste aún. Nunca pensé que eso sucedería”, dijo la protagonista de la recordadísima road movie Thelma & Louise (1991).

A fines de los 80 vivió un romance fugaz con Sean Penn. En 1995 protagonizaron la película Mientras estés conmigo Getty Images - Hulton Archive

UN NUEVO NOVIO Y VARIOS NIETOS

Al poco tiempo de su ruptura, Susan volvió a enamorarse. Esta vez, el hombre que ganó su corazón fue el empresario Jonathan Bricklin, más de treinta años menor que ella, a quien conoció durante un viaje a Chile. La diferencia de edad despertó comentarios, pero Sarandon nunca creyó que el amor pudiera medirse por una fecha de nacimiento. Estuvieron juntos cinco años, hasta marzo de 2015. “Estoy otra vez disponible. Incluso abierta a tener relación con una mujer, porque con mi orientación sexual tengo curiosidad y podría intentarlo”, declaró la actriz en ese momento. Años después, en una entrevista en The Tonight Show, se declaró abiertamente bisexual.

En enero de 1986, con el director de cine italiano Franco Amurri, con quien tuvo a su primera hija, Eva Ron Galella - Ron Galella Collection

Junto a Eva, quien sigue los pasos de su madre en la actuación Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

En 2014, Susan debutó con su papel de abuela, una faceta que disfruta profundamente, con el nacimiento de Marlowe Mae. Después llegaron Major James y Mateo Anton (los tres son hijos de Eva). A poco de cumplir 80 (será el 4 de octubre), Susan Sarandon sigue siendo una mujer imposible de encasillar. Bella sin obsesionarse con la juventud, talentosa sin buscar aprobación y apasionada sin pedir permiso.

Con el empresario Jonathan Bricklin mantuvo una relación sentimental durante cinco años que finalizó formalmente en 2015. Desde entonces, no presentó nuevo amor Alo Ceballos - FilmMagic

En 1996 recibió el Óscar por su actuación en Mientras estés conmigo, bajo la dirección de su entonces pareja y padre de sus dos hijos varones, Tim Robbins Bob Riha Jr - Archive Photos

En 2016, Susan posa descalza y divertida antes de dejar el hotel Martinez rumbo a la premier del film Money Monster en el Festival de Cine de Cannes Gareth Cattermole - French Select