Victoria Beckham festejó sus 50 con un cumpleaños de lujo: todos los detalles, los invitados y un souvenir muy especial

El 17 de abril, Victoria Beckham cumplió 50 años. Ese mismo día lo celebró en privado con su familia y el sábado 20 por la noche tuvo su gran fiesta con más cien invitados en Oswald’s, un exclusivo club privado de Londres. Además de su marido, David Beckham (48), y sus cuatro hijos, Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) y Harper Seven (13), la acompañaron grandes amigos como Tom Cruise, Marc Anthony y su mujer, Nadie Ferreira, Salma Hayek y su marido, el magnate Francois-Henri Pinault, Eva Longoria, Guy Ritchie, Jason Statham con Rosie Huntington-Whiteley y, por supuesto, sus ex compañeras de Spice Girls Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Geri Horner (la última vez que se las vio juntas fue en febrero de 2018). La ausencia más comentada resultó ser la de su nuera, Nicola Peltz, quien, según se supo, no pudo ser de la partida porque su abuela está enferma.

Victoria posa con su familia. Harper Sever eligió un vestido lencero también diseñado por su madre. Por su parte, Brooklyn, Romeo y Cruz llevaron looks Dior y David optó por la marca italiana Loro Piana.

El cumpleaños de Victoria Beckham ha sido la excusa perfecta para hacer una reunión de las Spice Girls.

Fantástica fiesta

En los días previos, la cumpleañera se ocupó de todos los detalles, para que su fiesta fuera perfecta. Y lo logró. Los invitados disfrutaron de entradas y platos inspirados en la cocina italiana que incluyeron carne y pescado, maridados con Chateau Mouton Rothschild –vale 3500 euros la botella- y un exquisito champagne –por valor de 600 euros-. No faltó una gigantesca torta de cumpleaños ni tampoco la buena música, que estuvo a cargo del DJ Hale Zero. Fue una noche impresionante, que se prolongó hasta las dos de la madrugada y de la que la protagonista salió en hombros de su marido por una lesión en el pie que la había obligado a entrar al lugar con muletas. El momento más divertido se vivió cuando las ex Spice Girls bailaron y cantaron su hit Stop, y un feliz David Beckham filmó la escena con su teléfono (el video se hizo en viral en pocos minutos). “Fue la mejor noche de mi vida”, dijo Victoria, que preparó de souvenir para los invitados remeras de su marca de ropa con la inscripción “Fuck, I’m fifty”.

Marc Anthony y su mujer, Nadia Ferreira, llegan a la superfiesta. Ella impactó con un vestido metalizado con transparencias. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Rosie Huntington-Whiteley y Jason Statham. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Salma Hayek y su marido, François-Henri Pinault. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Guy Ritchie y Jacqui Ainsley. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Todo un caballero. Como Victoria sigue recuperándose de la lesión que tiene el pie, David la llevó a cococho hasta auto al salir de la fiesta. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Mel C y Emma Bunton, dos ex Spice Girls, llegaron juntas a la fiesta. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

David Beckham, pendiente de su mujer en todo momento, la mimó y la consintió.

Eva Longoria, que forma parte del círculo de amigas más cercanas de la homenajeada (su amistad comenzó en el año 2007, cuando la familia Beckham se mudó a Los Ángeles, y desde entonces son inseparables), por nada del mundo quiso perderse la fiesta de Victoria.

Para su gran noche Victoria lució un vestido de su propia firma, de color verde claro, sin mangas, con falda larga, semitransparencias y volados en la cintura, que acompañó con pulseras de diamantes en ambas muñecas.

El souvenir, una divertida ocurrencia de la diseñadora.

La entrada de Oswald’s, ubicado en la calle Albemarle del barrio de Mayfair. Discreto y silencioso, protege la intimidad de quienes están dentro y, por eso, es el club más exclusivo de Londres, además del preferido de presidentes, actores de Hollywood, royals y celebrities.

Oswald’s, es un punto de encuentro favorito para la familia Beckham en numerosas ocasiones (son célebres sus cócteles con tequila).