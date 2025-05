Bokashi: el compost japonés que huele bien, actúa rápido y revoluciona la basura orgánica

Pocas tareas generan tanto entusiasmo (y tanta deserción) entre los jardineros urbanos como el compost.

Es el aliado del suelo fértil y el acto mínimo de resistencia ante la cultura del descarte. Pero también —hay que decirlo— puede ser una experiencia poco glamorosa: malos olores, mosquitas y una velocidad de transformación que parece en cámara lenta.

Hasta que apareció el bokashi, un sistema de compostaje japonés que no solo desafía esos prejuicios, sino que los convierte en una ventaja competitiva: es rápido, no huele mal y, como buen invento nipón, tiene una lógica tan simple como sofisticada . Un verdadero sushi de residuos orgánicos.

La palabra bokashi significa “fermentado” o “descompuesto de forma controlada” .

A diferencia del compostaje tradicional, que es aeróbico (requiere oxígeno), el bokashi es un proceso anaeróbico, basado en la fermentación y no en la putrefacción.

Se logra gracias a una comunidad específica de microorganismos —levaduras, bacterias fotosintéticas y acidolácticas— que transforman los residuos orgánicos sin generar olores desagradables .

En el compostaje tradicional, los alimentos se descomponen lentamente, generando algunas molestias si no se toman las medidas adecuadas

Este método fue sistematizado en los años 80 por un microbiólogo japonés, Teruo Higa, creador de los “Microorganismos Eficientes” o EM (Effective Microorganisms), un cóctel microbiano que actúa como acelerador biológico del proceso.

El bokashi se hace en un tacho hermético —puede ser un balde con tapa y una válvula para drenar líquidos— donde se colocan restos orgánicos en capas, intercalados con una mezcla inoculada con EM (salvado de arroz, tierra o aserrín con microorganismos).

No hace falta picar demasiado los restos, ni preocuparse por proporciones de carbono y nitrógeno. Lo que sí importa es el sellado.

Al no haber oxígeno, las bacterias dominantes son las del ácido láctico, esas mismas que fermentan el yogur o el chucrut

A los pocos días, la materia comienza a fermentarse y a reducir su volumen . Al cabo de dos semanas, el contenido se puede enterrar directamente o mezclar con compost maduro. En unos 15 a 30 días más, el suelo lo habrá integrado por completo.

No hay lombrices, no hay que revolver, no hay perfume a basural