Cómo leer las señales de las plantas y corregir errores antes de que sea tarde

Las plantas rara vez enferman de un día para el otro. Antes, avisan por medio de hojas marchitas, bordes secos, cambios de color o texturas que ya no se sienten firmes al tacto. Entender esas señales es parte esencial del cuidado de las plantas, una práctica que empieza mucho antes de aplicar un producto o cambiar de maceta.

En la mayoría de los casos, lo que parece una planta enferma es, en realidad, una planta desajustada a su entorno.

Antes de que una planta muera, avisa; el problema es aprender a leer sus señales Gentileza Carlos Luis Boschi

El agua justa

El riego es la variable que más errores concentra. El exceso de agua provoca asfixia radicular: las raíces dejan de respirar, el sistema colapsa y las hojas pierden turgencia. La falta, en cambio, se manifiesta con hojas lacias y puntas secas, un intento desesperado de la planta por reducir la pérdida de agua.

Observar el sustrato antes de regar sigue siendo la regla de oro. No todas las especies necesitan la misma frecuencia ni el mismo volumen en todo momento.

“En épocas de mucha humedad o después de varios días de lluvia, pueden aparecer hongos que causen enfermedades a nuestras plantas o les produzcan pudriciones que tienden a producir marchitez de las hojas“, explica el especialista Carlos Luis Boschi.

No todas las especies necesitan la misma frecuencia ni el mismo volumen en todo momento Istock - iStockphoto

La calidad del agua importa

También es importante el tipo de agua para regar plantas. El uso prolongado de agua de red, rica en sales, puede generar acumulaciones en el sustrato que terminan dañando las raíces y, por reflejo, las hojas. Siempre que sea posible, conviene optar por agua de lluvia.

Muchas de las plantas que se cultivan en jardines argentinos provienen de ambientes donde la humedad es alta y constante. La falta de esas condiciones se traduce en rápidamente en bordes marrones y hojas quebradizas. Ubicarlas al reparo de árboles o arbustos para protegerlas del sol directo suele ser suficiente para que el follaje recupere flexibilidad y brillo.

Una revisión atenta permite descartar plagas en plantas o problemas fúngicos Gentileza Carlos Luis Boschi

Luz y sustrato, las claves

El sol directo puede quemar hojas adaptadas a sombra luminosa, mientras que la falta de luz debilita el crecimiento y vuelve a la planta más vulnerable. Encontrar la luz adecuada para las plantas implica observar cómo responde el follaje: hojas pálidas, estiradas o con bordes secos suelen indicar una mala ubicación.

Por otra parte, la elección de un sustrato adecuado evita intervenciones innecesarias y mejora la salud de las plantas. Un sustrato aireado y con buen drenaje es tan importante como el riego porque cuando el suelo se compacta o envejece, las raíces sufren y las hojas lo reflejan.

La aplicación de compost es una manera eficaz de garantizar que el sustrato tenga los nutrientes, materia orgánica, humedad y microorganismos benéficos necesarios.

“Esta práctica devolverá al suelo la diversidad de microorganismos que necesita, lo que aumentará los niveles de microorganismo benéficos de manera significativa”, apunta Boschi.

El compost le devuelve al suelo la diversidad de microorganismos que necesita Archivo Revista Jardin

En cuanto a la nutrición, conviene recordar que el exceso de fertilizante es tan dañino como la carencia. La acumulación de sales provoca quemaduras radiculares que se manifiestan, otra vez, en puntas secas y bordes necrosados.

En muchos casos, suspender la fertilización y renovar parte del sustrato es el mejor tratamiento

No todo síntoma es motivo de alarma

Las hojas viejas de las plantas se secan y caen como parte de su renovación natural, especialmente con cambios estacionales. El secreto está en distinguir entre un proceso puntual y un deterioro generalizado.

Detrás de cada color alterado hay un proceso metabólico que pide atención Archivo Revista Jardin

Una revisión atenta permite descartar plagas en plantas o problemas fúngicos, que suelen dejar marcas más específicas: manchas, polvo, perforaciones o telarañas finas.

En el cuidado de plantas, la observación paciente suele ser la mejor herramienta. Ajustar riego, luz y ambiente, retirar hojas dañadas y darle tiempo a la planta para responder es, muchas veces, todo lo que necesita.