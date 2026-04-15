Orgullo botánico: 5 especies nativas que enamoran a primera vista

Durante décadas, el jardín ornamental argentino miró hacia afuera. Rosas europeas, lavandas mediterráneas, agapantos africanos. Sin embargo, el propio territorio guarda una flora extraordinaria, capaz de ofrecer color, estructura y carácter con una ventaja adicional: está adaptada al clima, al suelo y a la fauna local .

Cada vez más paisajistas y viveristas redescubren estas especies que crecen de forma espontánea en montes, sierras y selvas del país. Incorporarlas es una manera de reconectar el jardín con el paisaje argentino y favorecer la biodiversidad.

Estas cinco especies demuestran que lo nativo puede ser tan espectacular como cualquier planta exótica

Trompetas blancas perfumadas

Sinningia tubiflora

Pocas plantas nativas tienen una presencia tan delicada y elegante. Esta herbácea tuberosa produce tallos rojizos y hojas verde grisáceas que sostienen flores largas y tubulares de color blanco, levemente perfumadas. Su silueta liviana recuerda a pequeñas trompetas suspendidas en el aire.

Originaria de Argentina, Paraguay y Uruguay, es muy valorada en jardinería por su forma y su capacidad de prosperar en suelos bien drenados con sol o media sombra.

Las flores de Sinningia tubiflora parecen pequeñas trompetas suspendidas en el aire

La patagónica que seduce colibríes

Fuchsia magellanica

En los bosques y riberas del sur aparece este arbusto elegante, comunmente llamado aljaba, cargado de flores colgantes rojo intenso con tonos púrpura. Su forma pendular y sus colores llamativos atraen a colibríes, que actúan como sus principales polinizadores.

Resistente al frío y a las heladas, es una de las pocas especies ornamentales que prosperan sin problemas en los climas duros el de la Patagonia.

Los colores llamativos de Fuchsia magellanica atraen colibríes Ines Clusellas

Parece una orquídea

Alstroemeria aurea

Pariente de las famosas alstroemerias de las florerías, esta especie nativa despliega flores amarillas o anaranjadas con manchas rojizas que recuerdan a pequeñas orquídeas. Crece como herbácea perenne y puede alcanzar cerca de un metro de altura.

Además de su belleza, es notablemente resistente: soporta bajas temperaturas y puede multiplicarse con facilidad formando matas densas y muy floridas.

Alstroemeria aurea, una nativa de la familia de las orquídeas Gentileza Claudia Nardini

Un árbol nativo con frutos negros

Myrcianthes pungens

Este árbol, también conocido como guabiyú, combina valor ornamental y ecológico. Sus pequeñas flores blancas aparecen en gran cantidad y luego se transforman en frutos redondos de color púrpura oscuro casi negro, muy llamativos.

Además de su belleza, los frutos son comestibles y atraen aves, lo que lo convierte en una excelente opción para jardines biodiversos con especies nativas.

Los frutos de Myrcianthes pungen son comestibles y muy llamativos Gentileza Leonel Roget

La margarita del litoral

Senecio pulcher

En ambientes húmedos del litoral aparece esta herbácea sorprendente: una margarita magenta intenso con centro amarillo que florece en racimos abundantes.

Durante mucho tiempo fue cultivada como ornamental por su capacidad de cubrir grandes superficies con flores brillantes. En canteros naturalistas o jardines de estilo silvestre, aporta un color vibrante difícil de igualar.

Senecio pulcher y una paleta llamativa, difícil de igualar Gentileza Clara Milano

Incorporar plantas nativas argentinas en el jardín no es solo una elección estética. Es también una manera de crear espacios más resilientes, reducir el mantenimiento y favorecer la biodiversidad local. Y lo más interesante es que estas especies demuestran algo cada vez más evidente: el futuro del paisajismo no está en buscar plantas exóticas cada vez más lejanas, sino en redescubrir la belleza extraordinaria de la flora que ya pertenece a este paisaje.