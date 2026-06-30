El invierno deja al descubierto los secretos del jardín

Revista Jardín 30 de junio de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

El jardín de invierno no entra en pausa, aunque sí cambia profundamente su dinámica de trabajo. Las tareas dejan de tener la urgencia característica de la primavera y el verano –estaciones en las que el crecimiento acelerado obliga a intervenir constantemente–, pero eso no significa que el mantenimiento disminuya. Por el contrario, durante esta época muchas labores adquieren un carácter más técnico y estratégico .

La huerta de invierno en su momento de esplendor Ines Clusellas

Sector del jardín donde se dispondrán las flores de primavera. Los tutores de mimbre sostendrán alverjillas de olor Ines Clusellas

El invierno es una estación de observación, planificación y corrección. Es cuando se vuelve más evidente la estructura del jardín y cuando pueden detectarse con mayor claridad errores de diseño, problemas de drenaje, sectores mal proporcionados o asociaciones vegetales poco funcionales.

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La colocación de tutores en esta época permite adelantarse al desarrollo de las plantas y evitar problemas futuros Ines Clusellas

La mayoría de las especies herbáceas perennes entra en reposo parcial o total. Muchas pierden completamente su parte aérea y otras reducen notablemente su metabolismo. Sin embargo, no todas las plantas reaccionan de la misma manera frente a las bajas temperaturas. Las especies de follaje persistente continúan manteniendo presencia estructural, aunque disminuyan su tasa de crecimiento, y existe además un grupo importante de plantas cuyo ciclo vegetativo se desarrolla precisamente durante los meses fríos. Dentro de este conjunto encontramos especies como los Iris barbados, Iris louisiana, Helleborus, Carex divulsa y gran cantidad de bulbosas de crecimiento invernal, como narcisos, junquillos, fresias y algunos aliums. Estas especies entrarán en floración hacia finales del invierno o comienzos de la primavera.

Los Carex divulsa y Pittosporum tobira ‘Nana’ aportan estructura durante el invierno (izq.). Tutores de hierro acompañan a las plantas que lo necesitan (der.) Ines Clusellas

Durante esta estación también empieza a hacerse visible la resiembra espontánea de muchas herbáceas anuales. Plantas como nigelias, espuelas, papavers o centáureas germinan naturalmente cuando encuentran las condiciones adecuadas de humedad y temperatura. En esta etapa será importante realizar raleos selectivos para evitar competencia excesiva entre plántulas y asegurar un correcto desarrollo . Muchas veces, los jardines con abundante resiembra espontánea requieren una lectura cuidadosa para diferenciar qué plantines conviene conservar según densidad, ubicación y composición futura del cantero.

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En invierno, el trabajo no se detiene: plantaciones o raleos son fundamentales para que cada planta tenga su lugar Ines Clusellas

El riego merece una atención particular. Existe una tendencia a pensar que durante el invierno puede suspenderse completamente, pero esto depende del régimen de lluvias, del tipo de suelo y de las especies implantadas. Los suelos excesivamente secos son más vulnerables a las heladas intensas, ya que la humedad actúa como regulador térmico. Por ese motivo, suele recomendarse humedecer moderadamente el suelo antes de una helada anunciada . A su vez, las plantas en maceta requieren controles más frecuentes, ya que estas pierden humedad con rapidez, incluso en épocas frías.

Paquita Romano en La Flor Azul, su hogar, su lugar de trabajo y su mejor maestra Ines Clusellas

El invierno también es una estación clave para el trabajo sobre la estructura. La ausencia parcial de follaje deja expuesto el “esqueleto” del jardín: líneas de circulación, proporciones, alturas relativas y relaciones espaciales. Este momento permite evaluar con mayor claridad si un diseño necesita correcciones de escala o simplificación de formas. Muchas veces, durante la primavera y el verano el exceso de crecimiento vegetal oculta errores compositivos que solo se hacen evidentes en el invierno.

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Nombrar plantas que pueden desaparecer durante la estación fría y realizar raleos de especies anuales Ines Clusellas

Es además una buena ocasión para redefinir o ampliar canteros, o modificar curvas y líneas de circulación. La lectura del espacio vacío adquiere gran importancia y posibilita proyectar futuras intervenciones con mayor precisión . En jardines pequeños, donde cada metro cuadrado tiene gran peso visual, este análisis estructural resulta especialmente útil. También es una época adecuada para realizar trasplantes de árboles y arbustos caducos, podas de formación y tareas de limpieza profunda.

Las tareas de limpieza y tutorado son fundamentales para lograr que la primavera se exprese Ines Clusellas

Desde el punto de vista del diseño, el invierno obliga a pensar el jardín desde el interior del hogar. En esta época las visuales cobran una relevancia distinta porque pasamos más tiempo dentro de la casa observando el exterior. Por eso, la ubicación de especies de floración invernal o de corteza ornamental se vuelve fundamental. Árboles como Magnolia x soulangeana y Prunus mume se destacan especialmente y funcionan como puntos focales capaces de dirigir la mirada y generar interés visual aun cuando los canteros herbáceos se encuentren despoblados.

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“Muchas de las decisiones estructurales y compositivas que determinan el comportamiento del jardín durante primavera y verano se toman en estos meses de menor exuberancia visual”

La floración invernal tiene además una cualidad paisajística muy particular: al producirse en un contexto de colores apagados y baja actividad vegetal, adquiere un impacto visual mucho mayor que el que tendría durante la primavera. Esto explica por qué muchas especies de invierno generan escenas tan memorables. La ausencia de competencia cromática hace que cada floración destaque con enorme claridad dentro del paisaje.

Plantines de espuelas de caballero que pueden llevarse al cantero en esta época Ines Clusellas

En La Flor Azul, el hogar de la jardinera Paquita Romano, el invierno también es la estación de las estructuras. Es el momento en que se construyen o reparan tutores y bordes. Gran parte de estos elementos se realiza reutilizando ramas provenientes de podas. Las ramas más flexibles suelen usarse para “tejer”, mientras que las de mayor diámetro sirven para estructuras de sostén en herbáceas altas o trepadoras. Aunque este tipo de material tiene una durabilidad limitada –generalmente entre dos y tres años–, aporta una integración visual mucho más natural.

El invierno es la época de “tejer” cercos con ramas de poda y colocar tutores de distintos materiales Ines Clusellas

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Estas estructuras requieren mantenimiento constante . Siempre hay que reforzar, hay ramas que reemplazar o sectores que corregir. Sin embargo, su valor no es solamente funcional. También ayudan a generar una transición más suave entre arquitectura y vegetación, evitando la rigidez excesiva que muchas veces producen otros materiales.

Sacar hojas secas para mantener los canteros en perfecto estado y tapar las plantas sensibles al frío Ines Clusellas

El invierno es además una excelente estación para fomentar biodiversidad . En este jardín se dejan troncos perforados, pilas de ramas o sectores menos intervenidos que funcionan como refugio de insectos benéficos y anfibios. Estas prácticas, cada vez más utilizadas en jardinería ecológica, favorecen el equilibrio biológico y ayudan a sostener poblaciones de polinizadores y controladores naturales de plagas.

En el invernáculo donde Paquita trabaja incansablemente en todas las estaciones del año Ines Clusellas

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