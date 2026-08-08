El jardín cambió de protagonista: ahora las hojas se llevan todas las miradas

Una nueva forma de diseñar espacios verdes apuesta por hojas monumentales, texturas y distintos tonos de verde para lograr paisajes que no dependen de la floración Valeria Burrieza 8 de agosto de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Las flores ya no son las únicas divas del jardín. De hecho, algunas de las plantas más admiradas del momento pasarían desapercibidas si las juzgáramos por su floración. Lo que las vuelve irresistibles ahora son sus hojas: gigantes, recortadas, brillantes, aterciopeladas o capaces de crear paisajes enteros con un color . El verde, lejos de ser un fondo, se convirtió en el protagonista.

Monsteras de hojas perforadas, alocasias gigantes, helechos esponjosos, gramíneas que se mueven con el viento y filodendros de follajes provocadores están desplazando a las flores del centro del escenario. La nueva obsesión del diseño vegetal tiene un protagonista inesperado: la hoja.

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Los jardines sin flores son los nuevos protagonistas del diseño Archivo Revist J

La tendencia refleja un cambio profundo en la manera de pensar los jardines. Durante décadas, la floración fue el principal criterio ornamental. Sin embargo, las flores tienen una limitación evidente: duran poco. Algunas aparecen apenas unas semanas al año. El follaje, en cambio, permanece. Construye la estructura del jardín, define su personalidad y sostiene el interés visual durante las cuatro estaciones.

Por eso los paisajistas contemporáneos empezaron a mirar con otros ojos lo que antes parecía secundario: la forma de una hoja, su textura, el brillo de su superficie, el modo en que captura la luz o se mueve con el viento.

El follaje construye la estructura del jardín, define su personalidad y sostiene el interés visual durante las cuatro estaciones

El jardín estructural

Detrás de esta estética existe una idea que gana cada vez más terreno: un jardín debería ser atractivo incluso cuando no hay flores . Nadie quiere renunciar a ellas, sino dejar de depender exclusivamente de su presencia. En lugar de diseñar para unas pocas semanas de esplendor, los paisajistas buscan construir paisajes interesantes durante todo el año.

Se trata de diseñar con una mirada centrada en formas, niveles y volúmenes Archivo Revista Jardin

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En palabras de las paisajistas Carolina Pell y Paquita Romano, es algo así: “Se trata de diseñar con pocas especies, pero con otra mirada, centrada en formas, niveles y volúmenes”. La frase resume una de las corrientes más fuertes del paisajismo actual: trabajar con la arquitectura de las plantas antes que con sus floraciones .

En los jardines contemporáneos aparece un patrón claro: menos colecciones de flores y más contrastes de follajes. Menos explosión de color y más juegos de texturas. Menos especies elegidas por cómo florecen y más seleccionadas por cómo habitan el espacio.

Menos especies elegidas por cómo florecen y más seleccionadas por cómo habitan el espacio Archivo Revista Jardin

Infinitos tonos de verde

Uno de los grandes descubrimientos de esta tendencia es que el verde está lejos de ser un color uniforme. Existe el verde oscuro y brillante de una Monstera deliciosa, el verde azulado de muchas gramíneas, los tonos plateados de ciertas artemisias, el verde lima de algunos filodendros y los matices grisáceos de numerosas plantas mediterráneas. A eso se suman hojas púrpuras, nervaduras blancas, manchas plateadas y superficies aterciopeladas que amplían enormemente la paleta.

Los diseñadores trabajan con estas diferencias del mismo modo que antes trabajaban con las flores. Combinan hojas grandes con hojas pequeñas, superficies brillantes con texturas opacas y formas rígidas con otras más suaves para generar profundidad y movimiento . El resultado suele ser más sofisticado y duradero que un jardín construido únicamente alrededor de las floraciones.

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Las nuevas celebridades del jardín

Si Instagram tuviera un salón de la fama vegetal, la Monstera deliciosa ocuparía sin dudas un lugar privilegiado. Sus enormes hojas perforadas se convirtieron en un símbolo de la decoración actual. Lo curioso es que prácticamente nadie la cultiva por sus flores.

Algo parecido sucede con las alocasias. Sus hojas, atravesadas por nervaduras marcadas y proporciones exageradas, funcionan como verdaderas esculturas vegetales, como los filodendros, las goeppertias, las aspidistras y muchos helechos tropicales que aportan carácter sin depender de una sola flor.

Con sus enormes hojas perforadas, la monstera se convirtió en un símbolo de la decoración actual Istock - iStockphoto

En los jardines exteriores, las gramíneas ornamentales cumplen un papel similar: aportan movimiento, transparencia y cambios estacionales. Su atractivo no depende de una flor espectacular, sino de la forma en que interactúan con la luz y el viento.

Un jardín más natural y más duradero

Este cambio de mirada también está relacionado con una búsqueda de naturalidad. Los jardines intentan alejarse de las escenas excesivamente decoradas y acercarse a composiciones más inspiradas en los ecosistemas.

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Las hojas permiten construir paisajes más estables, menos dependientes de los ciclos de floración y más conectados con los ritmos naturales. Además, suelen requerir menos mantenimiento

Por eso muchos diseñadores consideran que el verdadero desafío no consiste en lograr una explosión de color durante unas pocas semanas, sino en construir un jardín capaz de sostener el interés visual los doce meses del año.