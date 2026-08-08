El frío cambia por completo las necesidades de las suculentas. Entender cómo reaccionan es la clave para evitar pudriciones y pérdidas

Suculentas en invierno: el manual para que no terminen blandas, negras y sin remedio

El frío cambia por completo las necesidades de las suculentas. Entender cómo reaccionan es la clave para evitar pudriciones y pérdidas Valeria Burrieza 8 de agosto de 2026 01:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Las suculentas tienen fama de indestructibles. Se las vende como plantas para gente distraída, departamentos con poca luz y regaderas olvidadizas. Pero cuando llega el invierno, esa reputación puede jugarles en contra: el exceso de cuidado —sobre todo el exceso de agua— es capaz de convertir una roseta impecable en una masa blanda, oscura y difícil de recuperar.

El frío no suele ser el único problema. La combinación peligrosa es otra: baja temperatura, sustrato húmedo, poca evaporación y macetas sin drenaje. Una especie que en verano toleraba riegos frecuentes puede entrar en crisis si atraviesa el invierno con las raíces empapadas .

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Una suculenta ligeramente seca resiste mejor el invierno que otra recién regada Archivo Revista Jardin

“Una estrategia de las suculentas para tolerar bajas temperaturas es la concentración en el contenido celular de compuestos compatibles con la actividad metabólica”, explica Sebastián Ojeda, ingeniero agrónomo.

Esos compuestos —como prolina, glicina, betaína, sacarosa y polioles— ayudan a las plantas a resistir el descenso térmico. En términos simples: las suculentas ajustan la química de sus células para que el agua no se convierta fácilmente en cristales de hielo capaces de romper los tejidos.

Pero hay una condición decisiva: que la planta no esté saturada de agua . “A menor contenido de agua en las células aumenta la concentración, lo que evita la formación de cristales de hielo que destruyen las células”, señala Ojeda.

Por eso, una suculenta ligeramente seca suele atravesar mejor una noche fría que una recién regada. El problema no es que la planta tenga sed; el problema es que, con el sustrato mojado y las temperaturas bajas, pierde capacidad de defensa y queda más expuesta a pudriciones y enfermedades fúngicas.

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El exceso de agua, más que el frío, es el principal enemigo de las suculentas durante el invierno Archivo Revista Jardin

El error de regar por las dudas

Regar por las dudas es uno de los hábitos más caros del invierno. Como el crecimiento se ralentiza, la planta consume menos agua y el sustrato tarda mucho más en secarse. Si se mantiene húmedo durante días, las raíces se quedan sin oxígeno, aparecen hongos y los tejidos empiezan a colapsar . “Si regamos con frío se hidratan y las dejamos vulnerables a las heladas, y además favorecemos el desarrollo de hongos causantes de enfermedades”, advierte Ojeda.

La regla no es dejar de regar para siempre, sino abandonar el calendario fijo. No existe un “riego de invierno cada siete días” que funcione para todas. Una suculenta en un balcón al norte, con sol y viento, no se comporta igual que otra ubicada en un living frío, cerca de una ventana o bajo un alero donde nunca recibe lluvia.

El invierno exige un cambio de rutina: menos agua, más observación y un sustrato que se seque por completo antes del próximo riego Gentileza Sebastián Ojeda

Antes de regar, conviene revisar el sustrato en profundidad con un palito de madera o con el dedo. Si todavía está fresco varios centímetros por debajo de la superficie, no necesita agua. Si está seco, el riego debe ser completo pero moderado, dejando escurrir el excedente y evitando que quede agua acumulada en el plato. “Es mejor entonces mantenerlas secas cuando las temperaturas bajan de 10ºC”, recomienda el ingeniero agrónomo.

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Señales para no ignorar

Una suculenta que está sufriendo exceso de agua muestra varios síntomas: las hojas se vuelven translúcidas, blandas, amarillentas o negras. El tallo puede oscurecerse desde la base y, en casos avanzados, desprender olor a humedad.

Algunas suculentas al resguardo del agua pero en un rincón con sol Gentileza Sebastián Ojeda

Las alertas más frecuentes son: hojas inferiores blandas, acuosas o con manchas oscuras, tallos negros o marrones cerca del sustrato, pérdida repentina de hojas sanas, sustrato húmedo durante más de una semana, mosquitas alrededor de la maceta, raíces oscuras, blandas o con olor desagradable .

Si el problema recién empieza, hay margen de acción. Conviene retirar la planta de la maceta, revisar raíces, eliminar con una herramienta limpia las partes blandas o negras y dejar secar el cepellón durante uno o dos días antes de replantar.

El sustrato debe ser muy drenante: mezcla para cactus y suculentas, más perlita, piedra pómez, arena gruesa o grava volcánica

Si el tallo ya está afectado, una alternativa es rescatar los sectores sanos mediante esquejes. En ese caso, hay que cortar por encima de la zona dañada, dejar cicatrizar el corte unos días y recién después plantar en un sustrato seco y aireado.

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Las especies sensibles agradecen luz abundante, ventilación y protección frente a lluvias persistentes Gentileza Sebastián Ojeda

El lugar importa tanto como el agua

En invierno, una buena ubicación puede hacer más por una suculenta que cualquier fertilizante. Las especies sensibles agradecen luz abundante, ventilación y protección frente a lluvias persistentes. Una galería, un alero o una ventana luminosa pueden ser mejores refugios que el interior profundo de una casa. “El frío las colorea, pero también las puede dañar, entonces la mejor ecuación resulta de abrigar nuestras plantas en ventanas, galerías y aleros donde, además, podemos disfrutarlas desde el interior de casa”, plantea Ojeda.

No se trata de encerrar las plantas en un ambiente oscuro. La falta de luz debilita los tejidos, alarga los tallos y aumenta el riesgo de pudrición.

El refugio ideal es luminoso, protegido de la lluvia directa y con buena circulación de aire

También conviene evitar que las hojas toquen vidrios muy fríos durante la noche y alejar las macetas de estufas, radiadores o salidas de aire caliente. Las suculentas toleran mejor los cambios graduales que los golpes térmicos.

Las que conviene vigilar de cerca

No todas las suculentas responden igual al invierno. Las especies de origen mediterráneo suelen manejar mejor un período fresco y seco; las tropicales, en cambio, sufren más cuando coinciden frío y humedad.

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“Especies tropicales como sansevierias, euforbias, varios ágaves y furcraeas van a requerir mayor reparo y el agua puede matarlas”, señala Ojeda.

Algunas especies tropicales como los ágaves requieren mayor cuidado en invierno Archivo Revista Jardin

Entre las que merecen especial atención están las apocináceas de aspecto escultórico, como Adenium, Pachypodium, Hoya y Dischidia. Muchas reducen su actividad, pierden hojas o entran en reposo durante los meses fríos. Ese cambio no siempre indica enfermedad: puede ser una respuesta normal al descenso de temperatura.

“Apocináceas como Adenium, Pachypodium, Hoya, Dischidia podrán estar más seguras en interiores durante esta temporada y a principios de primavera también. Son netamente tropicales”, indica Ojeda.

Para estas especies, el invierno exige una consigna simple: mucha luz, poco riego y cero agua estancada. Si están en maceta, el drenaje no es negociable. Una maceta sin agujero puede ser decorativa, pero para una suculenta en julio es casi una trampa.

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Si regamos con frío, las dejamos vulnerables a las heladas y además favorecemos el desarrollo de hongos causantes de enfermedades

El protocolo de invierno