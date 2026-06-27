El mejor momento para trabajar en el jardín no es la primavera: es ahora

Mientras muchas personas dejan de mirar el jardín apenas llegan los primeros fríos, los paisajistas saben que en ese momento empieza una de las etapas más importantes del año. El invierno es el backstage en el que se define buena parte de lo que ocurrirá en primavera.
La lógica del invierno en jardinería es menos atractivo visual y más estrategia. Porque, aunque el jardín parezca quieto, debajo de la superficie pasan muchas cosas: las raíces siguen trabajando, el suelo se reorganiza y los paisajistas aprovechan para corregir errores, redefinir espacios y preparar el terreno para la próxima temporada.
Muchos paisajistas aprovechan esta época para observar algo que en primavera queda oculto: la estructura real del jardín. Sin flores ni follajes exuberantes, aparecen los vacíos, los errores de escala y los sectores que necesitan más volumen o textura.
La ingeniera agrónoma Carolina Pell explica que esta época es clave para hacer tareas que después se reflejan en un jardín más sano, equilibrado y resistente: “Buen momento para podar arbustos de follaje caduco, quitando ramas débiles, secas o entrecruzadas”, recomienda.
También es época de agregar mulch, una práctica cada vez más valorada por paisajistas que buscan jardines más resilientes y con menor consumo de agua. Cubrir el suelo, sobre todo en la base de árboles y arbustos con un colchón de hojas o césped seco ayuda a proteger raíces, estabilizar temperaturas y mejorar lentamente la estructura de la tierra.
El césped también necesita cuidados
Aunque en invierno parezca detenido, el césped sigue necesitando cierta atención, especialmente después de heladas o períodos secos.
“Luego de una helada conviene evitar transitar por el césped hasta que el sol ‘la levante’ para evitar marcas indeseadas por mucho tiempo, especialmente de vehículos”, advierte Pell.
En los jardines con suelos arcillosos, además, el frío puede generar compactación excesiva: “En suelos arcillosos, sobre todo si no pusimos resiembra invernal con rye grass anual, conviene regar de vez en cuando para evitar la excesiva compactación del sustrato. Además conviene controlar el crecimiento de las malezas de frío, como la Poa annua”, señala Pell.
Cómo regar cuando baja la temperatura
Uno de los errores más comunes del invierno es seguir regando igual que en verano. En esta época, el jardín consume menos agua y necesita otro manejo.
“Es momento de apagar riegos automáticos, pero si no llueve por más de 10 días, reforzar con algo de riego manual, sobre todo si tenemos plantas de ciclo otoño-invierno-primavera”, explica la ingeniera agrónoma.
Las plantas cultivadas en macetas también requieren atención especial porque sus raíces quedan más expuestas al frío y al agotamiento del sustrato. “Si tenemos arbustos en macetas, es necesario aplicar un fertilizante orgánico una vez al mes mediante riego”, recomienda Pell.
Cómo proteger el jardín de las heladas
Las heladas pueden convertirse en uno de los grandes enemigos del invierno, especialmente en jardines jóvenes o con especies sensibles. Pero existen pequeños manejos que ayudan a minimizar daños.
La poda invernal permite mejorar la estructura de muchas especies y favorecer brotaciones más vigorosas y sanas en primavera
“Si sabemos de la ocurrencia de heladas, conviene mojar la tierra previamente. El suelo con agua tarda más en enfriarse que un suelo seco. Frente a la posibilidad de helada negra, mojar el follaje lo protege”, explica Carolina Pell.
En síntesis, es importante tener en cuenta que mientras el jardín parece quieto, en realidad atraviesa una etapa fundamental. Y muchas veces, los jardines más lindos de primavera empiezan a construirse justamente en los días más fríos del año.