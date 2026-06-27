El mejor momento para trabajar en el jardín no es la primavera: es ahora

Valeria Burrieza 27 de junio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Mientras muchas personas dejan de mirar el jardín apenas llegan los primeros fríos, los paisajistas saben que en ese momento empieza una de las etapas más importantes del año. El invierno es el backstage en el que se define buena parte de lo que ocurrirá en primavera.

La lógica del invierno en jardinería es menos atractivo visual y más estrategia. Porque, aunque el jardín parezca quieto, debajo de la superficie pasan muchas cosas: las raíces siguen trabajando, el suelo se reorganiza y los paisajistas aprovechan para corregir errores, redefinir espacios y preparar el terreno para la próxima temporada.

El invierno es el momento en el que se define buena parte de lo que ocurrirá en primavera Archivo Revista Jardin

Muchos paisajistas aprovechan esta época para observar algo que en primavera queda oculto: la estructura real del jardín. Sin flores ni follajes exuberantes, aparecen los vacíos, los errores de escala y los sectores que necesitan más volumen o textura.

publicidad

publicidad

La ingeniera agrónoma Carolina Pell explica que esta época es clave para hacer tareas que después se reflejan en un jardín más sano, equilibrado y resistente: “Buen momento para podar arbustos de follaje caduco, quitando ramas débiles, secas o entrecruzadas”, recomienda.

También es época de agregar mulch, una práctica cada vez más valorada por paisajistas que buscan jardines más resilientes y con menor consumo de agua. Cubrir el suelo, sobre todo en la base de árboles y arbustos con un colchón de hojas o césped seco ayuda a proteger raíces, estabilizar temperaturas y mejorar lentamente la estructura de la tierra.

Es momento de podar arbustos de follaje caduco y quitar ramas débiles, secas o entrecruzadas También es época de agre Ines Clusellas

El césped también necesita cuidados

Aunque en invierno parezca detenido, el césped sigue necesitando cierta atención, especialmente después de heladas o períodos secos.

publicidad

publicidad

“Luego de una helada conviene evitar transitar por el césped hasta que el sol ‘la levante’ para evitar marcas indeseadas por mucho tiempo, especialmente de vehículos”, advierte Pell.

En los jardines con suelos arcillosos, además, el frío puede generar compactación excesiva: “En suelos arcillosos, sobre todo si no pusimos resiembra invernal con rye grass anual, conviene regar de vez en cuando para evitar la excesiva compactación del sustrato. Además conviene controlar el crecimiento de las malezas de frío, como la Poa annua”, señala Pell.

Poa annua es una maleza del frío que conviene controlar en invierno istock - iStockphoto

Cómo regar cuando baja la temperatura

Uno de los errores más comunes del invierno es seguir regando igual que en verano. En esta época, el jardín consume menos agua y necesita otro manejo.

publicidad

publicidad

“Es momento de apagar riegos automáticos, pero si no llueve por más de 10 días, reforzar con algo de riego manual, sobre todo si tenemos plantas de ciclo otoño-invierno-primavera”, explica la ingeniera agrónoma.

En invierno conviene apagar los riegos automáticos y regar cuando pasan más de 10 días sin lluvias Ines Clusellas

Las plantas cultivadas en macetas también requieren atención especial porque sus raíces quedan más expuestas al frío y al agotamiento del sustrato. “Si tenemos arbustos en macetas, es necesario aplicar un fertilizante orgánico una vez al mes mediante riego”, recomienda Pell.

Cómo proteger el jardín de las heladas

Las heladas pueden convertirse en uno de los grandes enemigos del invierno, especialmente en jardines jóvenes o con especies sensibles. Pero existen pequeños manejos que ayudan a minimizar daños.

publicidad

publicidad

La poda invernal permite mejorar la estructura de muchas especies y favorecer brotaciones más vigorosas y sanas en primavera

“Si sabemos de la ocurrencia de heladas, conviene mojar la tierra previamente. El suelo con agua tarda más en enfriarse que un suelo seco. Frente a la posibilidad de helada negra, mojar el follaje lo protege”, explica Carolina Pell.