En el Botánico: un jardín encantado para recorrer en familia

6 de julio de 2026 15:28 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

El Jardín Botánico Carlos Thays suma una nueva propuesta para recorrer de noche hasta el 16 de agosto. Desde estas vacaciones de invierno, el predio es escenario de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, la obra clásica de Lewis Carroll.

El recorrido se desarrolla a lo largo de 12 estaciones distribuidas entre los senderos del jardín. A través de instalaciones lumínicas, escenografías de gran escala, sonido y recursos interactivos, la propuesta invita a revisitar algunos de los entornos y personajes más conocidos del libro, entre ellos el Conejo Blanco, el Sombrerero, el Gato de Cheshire, el jardín de la Reina de Corazones y la partida de ajedrez.

Las luces recrean ambientes mágicos en las escenas de la historia Gentileza

Además de los elementos escenográficos, la experiencia incorpora herramientas digitales. Durante la visita, quienes lo deseen pueden interactuar con ALI, una guía que acompaña el recorrido mediante WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones. A través de ese canal se accede a contenidos adicionales, desafíos y distintos momentos de la narración. También forma parte del proyecto AlicIA, un sistema de inteligencia artificial desarrollado para ampliar la interacción con el universo de la historia.

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La casa del conejo es uno de los spots, en el invernadero Gentileza

La propuesta fue diseñada para públicos de diferentes edades. Mientras que adultos y jóvenes pueden utilizar la guía digital, los niños cuentan con una modalidad especialmente adaptada que permite seguir el recorrido sin depender del uso de teléfonos celulares ni de la lectura de instrucciones.

Además, todas las estaciones cuentan con contenidos en Lengua de Señas Argentina (LSA), señalización con pictogramas y un diseño que evita el uso de luces estroboscópicas y sonidos repentinos para garantizar un recorrido con accesibilidad.

En cuanto a la implementación tecnológica, se usan sistemas de iluminación LED de bajo consumo, estructuras autoportantes —que no requieren intervenir el suelo— y materiales sustentables.

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