En Villa Soldati, un paseo ambiental enseña a cuidar el planeta

Inaugurado en 2018, el Paseo Ambiental del Sur (PAS) forma parte del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), espacio que abrió sus puertas en 2009 y está ubicado en Villa Soldati. Su edificio, de dos mil metros cuadrados, incorpora arquitectura sustentable para minimizar el impacto ambiental en el uso de sus instalaciones. ¿Su finalidad? Enseñar a cuidar el ambiente, diseñar estrategias para mitigar los efectos del cambio climático y adquirir hábitos sustentables .

El Paseo Ambiental del Sur se presenta como un espacio donde se concientiza sobre la flora nativa, la huerta agroecológica y las energías renovables Ines Clusellas/ Revista Jardin

En medio de la ciudad, la gran huerta se destaca como un oasis vegetal Ines Clusellas/ Revista Jardin

Claudia Garbiso es bióloga, guía y capacitadora del PAS, y detalla que el espacio “ofrece visitas guiadas en diferentes temáticas ambientales, como biodiversidades, energías alternativas y agroecología urbana”. Y precisa: “Hay recorridos donde se observan las tres áreas temáticas, pero también hay recorridos donde se abordan temáticas como la cuenca Matanza- Riachuelo, experiencias de laboratorio ambiental vinculadas con pigmentos, observación de humedales y, además, quienes disfrutan los recorridos pueden informarse sobre las acciones del paseo ambiental para cuidar el ambiente”.

Los canteros en la huerta son elevados, realizados en madera o adoquines. Se utiliza el compost generado en el predio Ines Clusellas/ Revista Jardin

Reciben vecinos voluntarios para el cuidado de la huerta y la cosecha es donada a comedores de la zona Ines Clusellas/ Revista Jardin

Con el eje puesto en la concientización ambiental, el paseo exhibe propuestas replicables, como por ejemplo el compostaje, que genera abono para todo el predio. Se suma el funcionamiento de una completa huerta agroecológica e hidropónica, donde se cosechan 120 kg por semana, aproximadamente. Se trabaja junto con vecinos de la zona y la cosecha se dona principalmente a comedores locales .

Dos modernos invernáculos con captación de agua de lluvia, uno de agricultura urbana que provee a la huerta y otro de plantas nativas Ines Clusellas/ Revista Jardin

En los invernáculos y sombráculos se producen nativas, por semilla o reproducción vegetativa, para incorporar en proyectos de restauración y enriquecimiento de la ciudad. Así, las nativas rioplatenses que se producen en CIFA son utilizadas para la recuperación de espacios naturales y de restauración en la ciudad, y también en proyectos educativos o comunitarios vinculados con plantaciones de nativas. En el laboratorio ambiental, además, se miden contaminantes físicos, químicos y biológicos en el aire.

Se producen los plantines para muchos proyectos de la ciudad, además del CIFA Ines Clusellas/ Revista Jardin

El trabajo dentro de los invernáculos Ines Clusellas/ Revista Jardin

Los plantines que luego pasan a la huerta Ines Clusellas/ Revista Jardin

Párrafo aparte merece un “humedal artificial con una función educativa, que además forma parte de algún punto o nodo biocorredor, porque con el correr del tiempo observamos que es visitado por aves migratorias, y empieza a tener sus funciones de humedal natural”, relata la bióloga. La visita incluye también una instalación de energías renovables, que además inyecta excedentes a la red. Incluye paneles fotovoltaicos convencionales y flexibles, energía eólica, colector solar y una cocina solar demostrativa.

El humedal artificial recrea una zona que antes era común ver en los alrededores y atrae todo tipo de aves e insectos benéficos Ines Clusellas/ Revista Jardin

Paneles solares para abastecer el lugar Ines Clusellas/ Revista Jardin

Parte del espacio está abierto a escuelas, universidades, referentes comunales, ONGs y otras agrupaciones que acuden al paseo. Siempre con inscripción previa. También se realizan charlas y capacitaciones sobre plantas nativas, jardines para conservar biodiversidad, para mariposas, sobre aves urbanas, eficiencia energética, energías alternativas y gestión de residuos, entre otras.

En el predio realizan su propio compost para enriquecer la huerta Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un "hotel de insectos" para atraer biodiversidad Ines Clusellas/ Revista Jardin

Más información:

Las personas que desean visitas guiadas pueden escribir a paseoambientaldelsur@buenosaires.gob.ar