Guillermina Lynch: el jardín creativo de una artista que recorre el mundo con sus orquídeas 3D pintadas sobre terciopelo

Desde su infancia, Guillermina Lynch siente una profunda conexión con la naturaleza. Cuando era niña, escondida entre las plantas, creaba su mundo imaginario. Pasaba horas dibujando en el jardín y cosiendo coloridas coronas de flores. Sus primeros experimentos con textiles y morfologías.

La artista trabajando en el taller. Detrás de ella, su obra expuesta en el Museo Nacional del Traje, en el marco de ‘Teleteca’, Bienal Sur, 2023 Ines Clusellas

Si bien esa etapa de su vida fue clave para su arte, la artista reconoce que su pasión por el mundo creativo renació de adulta, casi como refugio espiritual. “No pude evitar volver a la creación, siempre con lo textil como soporte, porque para mí el textil es algo universal. Es un medio que a todos nos dice algo, que genera recuerdos, sensaciones, algo muy íntimo, tanto visual como táctil. El textil trae consigo una semántica, una memoria, un lenguaje que es único y personal, pero a la vez colectivo. Por eso me siento tan identificada con él, porque al usarlo en mis obras, la creación habla por sí misma”. Peces, flores, hojas y ramas fue lo primero que empezó a plasmar en terciopelo, bajo su propia técnica serigráfica.

“El pez se comió al yacaré”, obra de terciopelo con serigrafía experimental con brocado serigráfico, de 140 x 240 cm Gentileza Guillermina Lynch

Como un jardín, el trabajo de Guillermina se expande y crece sobre diferentes superficies, siempre con el terciopelo como soporte principal.

Lotos, nenúfares, lirios y peces conforman un ecosistema en el estanque de un jardín donde la naturaleza gana terreno sin pedir permiso Ines Clusellas

Al continuar experimentando y estudiando, arribó a las orquídeas, que convirtió en protagonistas absolutas de su obra. El proyecto comenzó a tomar forma en 2020, durante la pandemia, a través de su primera serie de tapados pintados con esta flor misteriosa. “Las orquídeas, con su infinita diversidad morfológica y de color, ofrecen un campo inexplorado de posibilidades. Al plasmarlas sobre el terciopelo, me permito crear algo completamente nuevo: superficies sensoriales, suaves y envolventes, en las que las flores se convierten en elementos vivos dentro de un hábitat textil único. Este contraste entre la suavidad del terciopelo y las texturas rugosas de las orquídeas invita a una reflexión sobre la adaptabilidad y la mutación, tanto en las flores, como en nosotros mismos”, afirma la artista.

Las prendas de Guillermina Lynch son de terciopelo teñido artesanalmente con solidago y están trabajadas con serigrafía experimental con brocado serigráfico. Gentileza Guillermina Lynch

Con sus fascinantes terciopelos pintados en 3D viajó a ferias importantes de arte de Europa. En Venecia participó en la Venice Design y en Londres en el Design Fair. En el espacio cultural Comité 357 de Buenos Aires, este año realizó su primera solo exhibition (bajo curaduría de Larisa Zmud) exclusivamente de tapados, que parecen tomar vida propia conformando un nuevo paisaje.

Guillermina Lynch.mp4

Paisajes Ambulantes, la reciente muestra de Guillermina Lynch, partió del interrogante “ ¿Cuánto pesa el paisaje que llevamos puesto?” para ensayar posibles respuestas a través de una serie de tapados de terciopelo con orquídeas, que invitaban a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el paisaje y la indumentaria, sobre la idea de que vestir el paisaje, hacerlo visible implica, a su vez, asumir la responsabilidad de cuidarlo.

Un jardín-taller

Su atelier tiene magia. Ubicado en el segundo nivel de su casa de San Isidro, que remodeló en parte (agregándole toques de color y sumando objetos de otros artistas que admira), el taller con vista al jardín confluye armónicamente con el frondoso espacio verde que lo rodea.

La casa fue construida en 1945. Una de sus características más interesantes es que presenta diferentes estilos, que nos transportan a diversos lugares al mismo tiempo. En el jardín también se buscó generar este misterio, a partir de un diseño orgánico, con pisos, escaleras y canteros aterrazados circulares, donde conviven varios jardines en uno. Ines Clusellas

Este jardín también fue intervenido cuando compró la casa, con el objetivo de recuperar su esplendor original.

La tarea fue encomendada a las paisajistas Paquita Romano y Carolina Pell, quienes la ayudaron a dar forma a su visión, incorporando esas plantas y flores que garantizan la visita de mariposas y colibríes.

Cada detalle fue pensado para convivir en armonía con la naturaleza Ines Clusellas

Donde solía haber un cantero, Guillermina decidió armar un estanque, transformando el ecosistema de ese espacio con lotos, nenúfares, lirios y peces.

“El jardín tiene varias zonas que me resultan especiales, y no podría elegir una como mi favorita. El sector de la pileta es quizás uno de los lugares que más energía me transmite. Desde allí, la vista del roble gigantesco es imponente, y siempre lo siento como una presencia majestuosa, que contagia una calma profunda, una conexión con el tiempo y la historia. Allí, la Santa Rita florece en todo su esplendor, aportando una explosión de colores vibrantes”.

El jardín es un espacio de conexión y de inspiración para Guillermina Lynch. Ines Clusellas

Cada vez que Guillermina sale al jardín, toca las plantas, siente su textura. Es el inicio de su proceso creativo. Muchas veces trabaja afuera, en la mesa que tiene al aire libre, rodeada por los sonidos de la naturaleza: el viento, los picaflores, las mariposas, y los insectos que pululan a su alrededor. Ese ambiente es su estímulo visual, y espiritual.