Crece en veredas y zanjas, pero pocos saben que se puede comer

La redondita de agua se encuentra en canteros, veredas, zanjas, riberas, plazas y jardines donde, una vez que aparece, llega para quedarse al ser sumamente resistente y de ciclo vital perenne. Su nombre botánico es Hydrocotyle bonariensis y otro de sus nombres comúnmente usados es “perejil de agua”, lo que no es casualidad: su sabor es casi idéntico al del perejil y sus usos, los mismos . Se considera una planta hidrófila, ya que prefiere los suelos más húmedos, pero también se da perfectamente en todo tipo de ubicaciones, incluso en tierra arenosa o muy seca. Ofrece sus hojas durante todo el año, por lo que aprender sobre ella será una gran herramienta para tener siempre a mano.

Con propiedades digestivas, remineralizantes y calmantes, la “redondita de agua” es una aliada natural que crece casi sin cuidados Istock - iStockphoto

La Hydrocotyle bonariensis crece en casi cualquier suelo y tiene propiedades nutricionales y terapéuticas que sorprenden Ines Clusellas

¿Cómo la comemos?

Se aprovechan las hojas crudas en ensaladas, sándwiches, jugos verdes, licuados y pestos. También se usan cocidas en tortillas, guisos, sopas, salsas, buñuelos, pastas y postres. Van muy bien agregadas al mate y en tisanas (solas o en combinación con otros yuyos, tés, especias, cáscaras de cítricos, jengibre, etc.) que se pueden tomar calientes, o bien frías como bebida refrescante y remineralizante. Las hojas se pueden deshidratar a la sombra y almacenar en forma de hebras para un uso expeditivo en masas, guisos e infusiones. Finalmente, las hojas deshidratadas se pueden moler en una licuadora para producir un polvo que sirve para enriquecer y saborizar galletitas, bizcochuelos, pastas, salsas, guisos, condimentos de mesa, sales y azúcares saborizados, licuados y mucho más.

Desde el punto de vista nutricional, cabe destacar que es una buena fuente de hierro, yodo, magnesio, proteína, vitamina C y beta-carotenos .

Puede hacerse un provenzal para aromatizar, condimentar y marinar todo tipo de platos salados Ines Clusellas

¿Qué propiedades se le atribuyen?

A nivel interno, la redondita de agua se usa como antifebril, desintoxicante, vasodilatadora, diurética, remineralizante, tónica, oxigenante, digestiva, ansiolítica. Fortalece la vista, es recomendable para pacientes con anemia, se utiliza en el tratamiento de enfermedades hepáticas y para reestablecer y proteger el sistema nervioso mejorando la memoria, aliviando el cansancio mental y la debilidad de los nervios.

Externamente se emplea como antiinflamatoria, antibacteriana y cicatrizante. Se aplican las hojas machacadas o una infusión para tratar erupciones, várices, forúnculos, heridas, infecciones, eritemas e inflamaciones en general.

La redondita de agua aparece en canteros, plazas y veredas, es perenne y nutritiva Pixabay

¿Qué precauciones hay que tener?

Se recomienda moderar su consumo durante el embarazo y la lactancia, y evitar su uso terapéutico en combinación con medicamentos sedantes, ya que podría provocar somnolencia. En caso de hacer cosechas de plantas en estado silvestre, utilice la prudencia en cuanto a la ubicación de la recolección. No todos los ejemplares son aptos para el consumo: evite zonas muy contaminadas y, en caso de recolectar de suelos bajos o zonas acuáticas, utilícela en preparaciones que sean sometidas al calor (para eliminar peligros biológicos como los parásitos).

Siempre incorpore alimentos nuevos de forma progresiva para descartar alergias o intolerancias.

Sopa crema de redondita de agua

Podés usarla para hacer una sopa, ideal para la llegada del frío Ines Clusellas

Ingredientes (para dos porciones)

- 500cc de agua o caldo a elección

- 50 g de hojas de redondita de agua

- Un manojo de cebolla de verdeo

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1 papa mediana

- 1 cebolla

- Sal y nuez moscada o pimienta negra a gusto

- Opcional para la terminación: un chorrito de crema de leche, crutones, crackers, semillas tostadas, queso rallado

Procedimiento

Corte la papa en cubos pequeños, pique la cebolla gruesamente, lave las hojas de la redondita de agua y la cebolla de verdeo y píquelas gruesamente.

Coloque en una olla el aceite, la cebolla y la papa, y cocine durante unos minutos. Agregue las hojas de redondita, la cebolla de verdeo y el caldo, y lleve sobre el fuego. Cocine hasta que la papa esté tierna.

Retire del fuego, condimente y procese hasta obtener una crema homogénea.

Opcionalmente termine con la crema de leche, los crutones o crackers, o cualquier adición de su gusto que agregue textura y variedad. Sirva y disfrute.