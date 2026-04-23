La red que une a los amantes del jardín y tuvo su gran cita en Salta

Hay encuentros que trascienden el programa. Que no se agotan en las conferencias ni en las visitas guiadas. El 33° Encuentro Nacional de Grupos Jardín, realizado en San Lorenzo, Salta, fue uno de ellos: una experiencia donde el paisaje no solo se observa, sino que se comparte. Organizado por los grupos Amancay y Ceibos de la localidad de San Lorenzo y Eduardo Díaz, asesor de ambos grupos.

El lugar donde se daban las charlas y conferencias de profesionales del paisajismo Gentileza Alonso Allemand

Durante tres jornadas, del 16 al 18 de abril, más de 300 participantes de todo el país —entre paisajistas, viveristas, docentes y apasionados por el jardín— se reunieron para intercambiar conocimientos, experiencias y miradas en torno a una disciplina que, cada vez más, se vuelve central en la conversación contemporánea sobre el ambiente y la calidad de vida.

Pero más allá de su dimensión académica, el encuentro tuvo algo difícil de traducir en palabras: una construcción colectiva. Porque los Grupos Jardín, desde su origen, no solo promueven el saber técnico, sino también una forma de hacer y de pensar en comunidad. Y eso se sintió.

Hortensia Arias, Catalina Furlong, Eduardo Díaz, Diane Romero y Mónica Moreno Hueyo Ines Clusellas

Bárbara Durand y Cecilia Deane también dijeron presente Ines Clusellas

Salta, con su geografía intensa y su identidad marcada, fue mucho más que sede. Fue protagonista. Los recorridos, las visitas y las instancias de intercambio pusieron en primer plano una manera de entender el paisaje desde lo local: adaptado al clima, en diálogo con el territorio, consciente de los recursos .

Visita al jardín de Virginia Remy en El Carril Gentileza Alonso Allemand

En ese marco, el xeripaisajismo —tan ligado a las condiciones del norte argentino— apareció como uno de los ejes clave, abriendo preguntas necesarias sobre cómo diseñar en contextos de escasez hídrica sin resignar belleza ni diversidad. Para ello, Martita Pestaña de Otero, María Martorell, Paqui Arias y Sofía D´Andrea expusieron diferentes trabajos en distintas geografías salteñas.

Parte de los grupos organizadores del encuentro junto a su asesor Eduardo Díaz Ines Clusellas

Ezequiel Romero y Francisco Minati de Academia Paradiso, Mendoza, trataron el paisajismo en bodegas como un desafío de transformación de terrenos áridos. El orfebre Horacio Bertero expuso sobre la botánica en la orfebreía. También se contó con la presencia del paisajista chileno Nicolás Sanchez cuya conferencia fue “El jardín como archivo sensible” y del español Iñigo Segurola Arregui quien contó la creación de “LUR garden, Jardín de Jardines”.

Iñigo Segurola Arregui, Ignacio Van Heden, Paqui Arias y Nicolás Sánchez Ines Clusellas

Se visitaron los jardines de Verónica Figueroa, en Chicoana, y de Virginia Remy, en El Carril, dos grandes jardineras salteñas que abrieron sus puertas al público asistente. La cena de camaradería se realizó en el elegante Club 20 de Febrero y permitió seguir intercambiando vivencias entre los asistentes. Por último, una visita en Cafayate a la bodega Viñas en Flor con un delicioso almuerzo de despedida.

Visita al jardín de Verónica Figueroa en Chicoana Gentileza Alonso Allemand

El encuentro también fue, como siempre, una excusa para volver a lo esencial: mirar, escuchar, detenerse. Reconocer en otros la misma sensibilidad. Confirmar que el jardín, lejos de ser un hecho individual, es una construcción cultural compartida .

Porque si algo dejó Salta es la certeza de que el paisajismo en Argentina está vivo, en movimiento, y profundamente arraigado a su territorio. Y que estos encuentros —cada vez más convocantes— no hacen más que fortalecer esa red invisible que une a quienes entienden el jardín como una forma de habitar el mundo.

Ignacio van Heden y Fabiana Schafer Ines Clusellas

Asociación Argentina de Grupos Jardín

Es una organización que nuclea a distintos Grupos Jardín del país: asociaciones civiles formadas por personas interesadas en la jardinería, el paisajismo y el cuidado del ambiente.

Es, sobre todo, una red federal que promueve:

La difusión del conocimiento sobre plantas y diseño de jardines

La formación continua (charlas, cursos, talleres)

El intercambio entre regiones, con miradas muy diversas según cada paisaje

La conciencia ambiental y el uso responsable de los recursos

Cada grupo es autónomo y suele tener fuerte identidad local. La Asociación los articula, los conecta y organiza eventos a escala nacional, como el Encuentro Nacional de Grupos Jardín, que cada año se realiza en una provincia distinta.