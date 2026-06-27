Jardinería de precisión: la tecnología que viene al rescate de quienes siempre fracasan con las plantas

Valeria Burrieza 27 de junio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Durante años, el cuidado de las plantas estuvo asociado a la experiencia, la observación y cierta intuición que parecía heredarse más que aprenderse. Pero algo está cambiando: la misma revolución tecnológica que convirtió a los relojes en entrenadores personales y a los teléfonos en asistentes de salud ahora llegó a las macetas.

La llaman “jardinería de precisión” y es una tendencia que utiliza sensores, automatización e inteligencia artificial para medir exactamente qué necesita una planta y cuándo lo necesita .

Macetas que hablan

La mayoría de las plantas de interior no mueren por abandono sino por exceso de atención. El error más frecuente sigue siendo el riego. Muchas personas riegan por calendario —todos los domingos, por ejemplo— sin considerar que la demanda de agua cambia según la temperatura, la luz, la estación y el tamaño de la planta.

Ahí es donde aparecen los nuevos dispositivos inteligentes. Los sensores de humedad permiten conocer el contenido real de agua en el sustrato y envían la información al celular en tiempo real. Algunos modelos incluso generan alertas cuando la tierra comienza a secarse.

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Ivy Smart transforma en emojis el estado del sustrato

Hasta hace poco una maceta era apenas un recipiente; sin embargo, hoy algunas incorporan sensores de humedad, temperatura, luminosidad y movimiento.

Uno de los productos más llamativos disponibles en el mercado es la maceta inteligente Ivy Smart, equipada con siete sensores, conectividad con asistentes virtuales y un sistema de autorriego que suministra agua según las necesidades de la planta. Incluso utiliza expresiones animadas (carita triste o contenta) para comunicar su estado.

Más allá del aspecto lúdico, estas macetas representan un cambio de paradigma porque transforman señales invisibles —como la falta de humedad en las raíces— en información comprensible para cualquier usuario.

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Sensores de temperatura y humedad para facilitar el cuidado de las plantas de interior Istock - iStockphoto

Los sensores domésticos

Aunque suene completamente revolucionario que una maceta ponga cara de compungida cuando le falta agua, la categoría que más está creciendo tecnológicamente hablando no es la de los contenedores inteligentes sino la de los sensores independientes.

Se trata de pequeñas sondas que se insertan en el sustrato y permiten monitorear la humedad y temperatura desde una aplicación móvil. Algunos modelos pueden integrarse con asistentes virtuales o activar automáticamente sistemas de riego cuando detectan que el sustrato alcanzó un nivel crítico de sequedad.

Monitorear el estado de las plantas desde aplicaciones en el celular ya no es una rareza Istock - E+

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En otras palabras, la planta puede “pedir agua” sin intervención humana.

La tecnología está logrando reducir la cantidad de errores básicos que llevan a la muerte prematura de miles de plantas de interior cada año

Riego automático

Los sistemas de riego inteligentes dejaron de ser exclusivos de jardines grandes. Actualmente existen kits domésticos que toman agua desde un depósito y distribuyen el riego mediante bombas controladas por Wi-Fi. Algunos incorporan sensores que deciden cuándo regar y cuánto hacerlo, mientras que otros permiten programar rutinas desde el celular.

Estos sistemas son útiles para reducir el riesgo del exceso de agua. Pero, sobre todo, permiten mantener plantas saludables durante vacaciones o ausencias prolongadas .

Sistema de riego inteligente Istock - iStockphoto

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La humedad ambiental

La humedad del aire es una variable que suele pasar inadvertida en interiores calefaccionados. Por eso también comienzan a ganar espacio los humidificadores inteligentes capaces de mantener valores constantes de humedad relativa cerca de las plantas. Estos equipos incorporan sensores ambientales y regulan automáticamente la cantidad de vapor liberado según las necesidades del ambiente.

Para especies tropicales como calatheas, marantas o helechos puede marcar una diferencia notable.

Los humidificadores inteligentes son útiles para plantas tropicales Istock - iStockphoto

Jardinero de bolsillo

La digitalización no termina en los dispositivos físicos. Aplicaciones como Planta, PictureThis o Plant Parent permiten identificar especies mediante fotografías, programar recordatorios de riego, detectar síntomas de estrés y generar calendarios personalizados de mantenimiento. Algunas incluso ajustan las recomendaciones según las condiciones climáticas de cada ubicación.

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¿Estamos frente al fin de la intuición jardinera? No necesariamente porque ninguna aplicación puede reemplazar por completo la observación, ya que las plantas son organismos vivos complejos y muchas señales —como la textura de las hojas, la aparición de nuevas raíces o los cambios en el color del follaje— requieren la irreemplazable mirada humana.

Lo que sí hay que admitir es que la tecnología está logrando algo importante: reducir la cantidad de errores básicos que llevan a la muerte prematura de miles de plantas de interior cada año.