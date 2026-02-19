LA NACION

Jardines en espacios chicos: soluciones verticales y recursos verdes para patios urbanos

No es cuestión de metros sino de estrategia. Muros vivos, árboles precisos y juegos de altura permiten que un patio mínimo se transforme en refugio vegetal

Inés Clusellas

Las casas urbanas entre medianeras suelen plantear un desafío recurrente: cómo crear sensación de amplitud en superficies reducidas. La respuesta no siempre está en demoler paredes ni en ampliar metros, sino en mirar hacia arriba. El jardín vertical surge entonces como aliado silencioso pero poderoso.

Trabajar la verticalidad implica pensar muros, rejas, barandas y estanterías como superficies plantables. Las trepadoras —jazmín estrella, hiedra, ficus pumila— permiten cubrir paredes con rapidez y bajo mantenimiento. Los jardines modulares aportan textura inmediata, aunque requieren mayor cuidado. La elección depende del tiempo disponible y del carácter buscado.

En la casa de la arquitecta Clara Cambrea y su pareja, el diseñador industrial Rafa Puente, un espacio angosto se aprovechó al máximo como jardín con las especies adecuadas
En la casa de la arquitecta Clara Cambrea y su pareja, el diseñador industrial Rafa Puente, un espacio angosto se aprovechó al máximo como jardín con las especies adecuadasDaniel Karp

Un recurso clave es incorporar un árbol protagonista, incluso en patios pequeños. No se trata de elegir especies gigantes, sino de optar por copas livianas y raíces controladas: acer palmatum, cítricos enanos, olivos jóvenes. Un solo ejemplar bien ubicado puede ordenar visualmente todo el espacio y ofrecer sombra puntual.

Como la construcción está entre medianeras, el patio de entrada, sombrío la mayor parte del día, se plantó con especies ad hoc, de hoja ancha y vibra tropical
Como la construcción está entre medianeras, el patio de entrada, sombrío la mayor parte del día, se plantó con especies ad hoc, de hoja ancha y vibra tropicalSantiago Ciuffo

La iluminación también cumple un rol central. Las luces cálidas dirigidas hacia follajes generan profundidad nocturna y transforman un patio simple en escenario íntimo. El verde deja de apagarse con el sol y se convierte en compañía constante.

Se recuperó el patio interno, hoy fuente de luz y verde. Hoy la vista casi no tiene obstáculos para captar la planta baja en su totalidad
Se recuperó el patio interno, hoy fuente de luz y verde. Hoy la vista casi no tiene obstáculos para captar la planta baja en su totalidadSantiago Ciuffo

En espacios chicos, menos es más, pero ese “menos” debe ser significativo. Repetir especies, limitar paletas de color y priorizar texturas antes que floraciones exuberantes permite lograr coherencia visual. El jardín pequeño no compite por tamaño: conquista por atmósfera.

El revestimiento de medianeras con enredaderas y el bordeado de senderos son las claves
El revestimiento de medianeras con enredaderas y el bordeado de senderos son las clavesSantiago Ciuffo

Agradecemos a LIVING su colaboración en esta nota.

