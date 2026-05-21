Por qué hay que poner sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra, según el Feng Shui

La Sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, ocupa un lugar destacado en los hogares argentinos gracias a su resistencia y a la sencillez de sus cuidados. En el último tiempo, una costumbre casera ganó relevancia entre los seguidores de las energías: la aplicación de sal gruesa en la tierra de la maceta.

Este método, que genera confusión, no cumple una función nutritiva. La sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal y su exceso resulta perjudicial para las raíces, dado que altera el equilibrio del suelo.

La lengua de suegra se volvió una de las plantas más elegidas por su durabilidad y facilidad para adaptarse Freepick

La premisa detrás de esta práctica es simbólica. Los defensores de esta tradición aseguran que la sal actúa como un escudo protector contra la envidia y las malas intenciones. La técnica consiste en colocar un puñado de sal gruesa sobre la superficie de la tierra, siempre cerca del tallo.

Es fundamental aplicar esta cantidad con moderación y repetir el proceso solo una vez al mes para evitar daños permanentes en la estructura de la planta. Esta rutina busca un bienestar integral que combine el cuidado botánico con la limpieza energética del hogar.

En paralelo, el Feng Shui otorga a la lengua de suegra un rol determinante en la configuración del hogar. Esta disciplina sostiene que la planta concentra una energía dual, positiva o negativa, según su ubicación.

Cómo cuidar la lengua de suegra

Entre los aspectos positivos, se destaca su capacidad de purificación al limpiar toxinas del aire y su cualidad de escudo protector. Sus hojas firmes y puntiagudas simbolizan la disciplina, la fuerza y el enfoque. No obstante, el Feng Shui advierte que sus formas afiladas pueden generar las denominadas “flechas envenenadas”, una energía cortante que resulta contraproducente en espacios de descanso.

Por esta razón, los especialistas desaconsejan su presencia en los dormitorios. En cambio, sugieren ubicar la especie en entradas, pasillos o rincones con estancamiento energético donde ayuda a disipar las vibraciones densas y a equilibrar el chi del entorno.

El buen estado de las plantas influye de forma directa en la calidad del aire respirado y genera múltiples beneficios psicológicos para los habitantes de la vivienda. Mantener la constancia y la moderación permite que esta especie cumpla su función estética y simbólica sin comprometer su salud. El cuidado consciente y el equilibrio energético son los ejes que definen la presencia de la lengua de suegra en la cultura doméstica actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA