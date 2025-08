La enredadera secreta: florece como una glicina, pero casi nadie la conoce

Hay plantas que piden protagonismo a gritos, otras lo hacen en silencio. Petrea volubilis no necesita ni lo uno ni lo otro: se impone por presencia.

Trepadora de origen tropical, se suele confundir con la glicina —esa diva oriental de la primavera—, aunque en rigor comparte con ella apenas un aire de familia: flores violáceas, hábito voluble y cierta teatralidad colgante.

Al igual que la glicina, Petrea volubilis llama la atención con sus flores violáceas Archivo Revista Jardin

A diferencia de la glicina, que exige inviernos fríos, podas y un cuidado preciso para florecer sin berrinches, la Petrea volubilis adora la improvisación.

Florece cuando quiere, varias veces al año si el clima acompaña, y lo hace sin necesidad de shocks térmicos ni vigilias botánicas

Menos cuidados, más flores

La glicina es espectacular, sí. Pero también es intensa: raíces que no piden permiso y un sistema de crecimiento que, si no se controla, puede excederse.

Petrea volubilis, en cambio, tiene otra ética: sube, florece, acompaña. No compite por territorio, no levanta veredas, no coloniza el jardín.

Necesita humedad en el suelo, no excesiva, pero constante. Su porte puede ser desordenado.

No es una especie nativa, pero se comporta con una cortesía inusual para ser una exótica.

Petrea volubilis florece varias veces al año en climas cálidos

Puede sobrevivir sin problemas si se la protege del frío y se la ubica en rincones soleados . No atrae plagas famosas, agradece el compost pero no lo exige.

Petrea volubilis ofrece una sensación de floración permanente, ya que parte de las flores persisten incluso después de la floración Archivo Revista Jardin

Belleza persistente

El truco visual de Petrea volubilis es doble: la flor y su falso eco. Cada flor se despide dejando atrás un cáliz endurecido que conserva el color y la forma.

Esa ilusión de floración permanente convierte a la planta en un espectáculo continuo, aun cuando en realidad ya terminó de florecer.

Es un arbusto apoyante de tallos flexibles y se deja guiar con facilidad. Puede crecer en pérgolas o incluso sobre alambrados con más dignidad que muchas especies ornamentales.

A diferencia de la glicina, la Petrea no necesita frío para florecer: prefiere calor, sol directo y cierta protección ante heladas

No reemplaza, propone

La comparación con la glicina es inevitable, pero quizás injusta.

Petrea volubilis es menos conocida que la glicina y soporta condiciones más variadas Archivo Revista Jardin

Son parientes lejanas en el imaginario ornamental, no en la botánica. La glicina lleva siglos de fama.

El cáliz persistente de Petrea volubilis prolonga el efecto ornamental incluso después de que la flor se cae

En un jardín contemporáneo —donde el tiempo escasea y la paciencia también—, Petrea volubilis aparece como una aliada estética y práctica.

No necesita pedestal ni tribuna. Basta con un buen sol, algo de sostén y cierta tolerancia al exotismo tropical. El resto lo hace sola.