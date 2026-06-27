La paisajista que diseñó un jardín para toda la vida y hoy lo disfruta desde cada rincón

Valeria Burrieza 27 de junio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Mechi Camargo diseñó y cultivó durante años su jardín en Ingeniero Maschwitz siguiendo una idea clara: que fuera una extensión de la casa y también de su carácter.

Hoy es un espacio íntimo, construido de a poco y con poco, donde la simetría convive con las sorpresas y cada estación tiene algo para mostrar. Hay que entrar por el frente, cruzar el patio y atravesar la casa entera antes de llegar.

Hay que atravesar la casa para descubrir el jardín que se esconde detrás Ines Clusellas

Lo primero que le dio forma al jardín de Mechi Camargo fue el patio mirando al norte y un frente importante Ines Clusellas

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Trato de que el jardín tenga atractivos en distintas épocas del año, para que siempre haya un motivo para salir a disfrutarlo” — Mechi Camargo

El punto de partida

Paisajista de profesión y observadora de oficio, Mechi diseñó y cultivó durante años este espacio siguiendo una idea que tuvo clara desde el principio: líneas clásicas, mucha simetría, ritmo.

La pileta está en el centro y eso lo ordena todo. “Es sin dudas la que determina los distintos espacios: el solárium, el fogonero, el espacio de juegos para los chicos y un sector de sombra con árboles”. Esa decisión le costó discusiones con su marido, que imaginaba el jardín como una canchita de fútbol, pero ella se mantuvo firme.

La pileta, en el medio del jardín, es sin dudas la que determina los distintos espacios: el solárium, el fogonero, el espacio de juegos para los chicos y un sector de sombra con árboles Ines Clusellas

El jardín evoluciona porque las plantas crecen, pero como está todo pensado, cada vez va tomando más la forma que su creadora imaginó Ines Clusellas

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Proceso y evolución

El jardín se fue armando de a poco, porque el presupuesto no sobraba. Mechi propagó sus propias plantas, las dividió, las movió. “Mucho trabajo y esfuerzo”, dice. “En lo único en lo que sí gasto es en poner buena tierra, que creo que es la clave del éxito en los canteros.”

Vista desde el jardín a la galería de la casa Ines Clusellas

Con los años, los árboles crecieron y la sombra ganó terreno. Lejos de verlo como un problema, Mechi lo asume como una etapa más en la vida del jardín: incorpora nuevas especies que toleran la penumbra, ajusta la poda de formación.

“Evoluciona porque las plantas crecen, pero como está todo pensado, cada vez va tomando más la forma que imaginé.” Esa frase resume bien su manera de entender el paisajismo: no como una foto fija, sino como algo vivo que se va desarrollando.

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Sector de fogonero al costado de la pileta Ines Clusellas

Distintas escenas de descanso proponen pausas alrededor del jardín Ines Clusellas

Ser paisajista en el propio jardín tiene sus paradojas. Mechi reconoce la ventaja técnica, pero también sabe relajarse. “Siempre digo que en casa de herrero, cuchillo de palo. Acá se hace lo que se puede.”

Las formas geométricas estructuran una parte del jardín Ines Clusellas

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No siente la presión de la mirada ajena, y eso —dice— es un privilegio. Lo que sí mantiene intacto es el hábito de observar: recorrer, corregir, detectar una plaga a tiempo, darle lugar a la planta que lo necesita. “Son pequeñas acciones que hacen una gran diferencia.”

Lo más reciente en el jardín es un invernadero que llegó antes de saber bien para qué iba a usarse. El lugar ya estaba pensado; el uso apareció después. Como le gusta hacer ramos, empezó a traer flores del mercado, y casi sin quererlo armó un flower shop en su casa. El año que viene quiere usarlo para germinación. Tiene pendiente encontrar el tiempo.

El invernadero, la más reciente incorporación del jardín, trajo un flower shop a la casa Ines Clusellas

También da talleres, rotativos, una vez por semana, en casas de alumnas distintas. Cada clase es un jardín diferente y un problema nuevo por resolver. “Se arman lindos grupos y compartimos plantas y experiencias.” La enseñanza, como el jardín, funciona mejor cuando es un intercambio.

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