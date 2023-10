Durante la pandemia, la fotógrafa Claudia Cebrián vagó por el Fairchild Tropical Botanic Garden y así nació su muestra “Bajo las hojas”. Se inauguró el 20 de octubre y puede verse hasta el 25 de noviembre

Natalia Iscaro PARA LA NACION

“Mother Earth” (Madre Tierra) es el nombre de la fotografía que, en 2023 recibió el Primer Premio en Fine Arts y Segundo Premio como Fotógrafo del Año en Black and White Spider Award, New York. En esta foto su autora, Claudia Cebrián, retrata a una mujer con una máscara elaborada a partir de una hoja, que lleva en sus brazos un bebé también realizado con hojas.

La galardonada fotografía Mother Earth (Madre Tierra) de Cebrián. Gentileza Claudia Cebrian

El escenario es un jardín tropical en Florida (el Fairchild Tropical Botanic Garden en Coral Gables) que se caracteriza por su deslumbrante colección de plantas tropicales exóticas, de palmas, parras y árboles florales. Por sus senderos se dejó perder Claudia durante la pandemia. “Estudio mucho la luz”, cuenta, “y en Miami es muy fuerte y alta. En particular este jardín abre de 10 a 16, un horario horrible, pero me las arreglaba para ir al atardecer, en las zonas que se podía entrar, o iba en invierno a última hora. Siempre trabajo con luz natural”, apunta.

Pomegranate (Granada) de Cebrián. Gentileza Claudia Cebrian

Nacida en Buenos Aires, su camino en la fotografía se inició cuando se mudó a Bariloche. La fotografía captó su atención y se volvió su pasión en el mismo momento en que la naturaleza se le reveló. Tal vez por eso ambas conviven en su obra. “Mi primer curso me lo pagó un novio en Buenos Aires cuando tenía 17. Mi papá quería que yo fuera bioquímica. Él no entendía. Tal vez porque a comienzos de los ‘80 no había muchos fotógrafos y mucho menos mujeres. Pero a mí me inspiraban Cartier-Bresson y Doisneau”, recuerda hoy.

Claudia Cebrián nació en Buenos Aires, comenzó su camino como fotógrafa en Bariloche y hoy vive en Florida, EE.UU., donde tiene su propio estudio. Gentileza Claudia Cebrian

“En Bariloche seguí haciendo fotos y más tarde en Buenos Aires entré en contacto con Lucía Cané (Directora de la revista Jardín) y trabajé retratando jardines hasta 2002, cuando me fui a vivir a Boston”. En los Estados Unidos colaboró en medios como Architectural Digest, mientras continuaba su formación y sus series fueron avanzando como los aros de un árbol, lenta e ineludiblemente. Un bosque que se fue poblando, con hojas que alcanzan el cielo se confunden con las nubes y generan un paisaje completamente nuevo. Hoy Claudia cuenta en su CV con muestras en Los Ángeles, New York, Carolina del Sur, Boston, Vermont, Miami y Orlando (EE.UU.), así como en Bélgica, Francia e Italia, además de las exhibiciones que esporádicamente realiza en nuestro país. Ha recibido numerosos premios y actualmente cuenta con estudio propio en Florida, donde también se dedica a la fotografía comercial.

Green Hands (Manos Verdes), de Claudia Cebrián. Gentileza Claudia Cebrian

Luz natural

En su trabajo, la luz es una preocupación constante. Es un viaje que se capta en el momento justo en que la intuición se encuentra con el saber. “Mis fotos siempre comienzan con un concepto y me preocupa que la luz esté impecable. Algunas veces controlo las variables, otras solo salgo con mi cámara a explorar el mundo… los resultados pueden ser mágicos”, cuenta ella, ahora en Buenos Aires para una muestra que inauguró en Espacio Hussek (Martínez) el 20 de octubre.

Al igual que la naturaleza, la mujer es una temática que se repite, así como la ecología y el cuidado del planeta, el origen y la inmigración. El agua, la fecundidad y lo onírico habitan sus paisajes naturales, las hojas y flores secas se adentran en universos propios, habitados en un estado de reflexión. “Me interesan las plantas y las hojas secas, que tienen que ver con el paso del tiempo. Con lo que se va secando. Y en esta muestra puntual, la metamorfosis de las mujeres en la tierra ”, reflexiona. Una mirada que se adentra desde un lente propio, sin contaminar, como buscando la fuente de preguntas y respuestas. Su experiencia se observa en la imagen, donde aquello que se capta se dibuja con un recorte propio, la luz como camino de exploración.

En sus series “Maldito plástico” y “Sisterhood” (2019), mujeres se abrazan y nadan bajo el agua junto a diversos envases y bolsas de plástico. La motivación fue la contaminación de los océanos, que devasta el ecosistema y obliga a los animales marinos a convivir con nuestros desechos. Son imágenes realizadas con una cámara de juguete y 35mm, el grano es parte de la textura y resalta la emoción de la imagen que refleja.

Cold Water (Agua Fría), obra de Claudia Cebrián. Gentileza Claudia Cebrian

Anteriormente, en su serie “Promised Land” (Tierra Prometida) y “Dried Flowers” (Flores Secas) indagó los sentimientos de un inmigrante, que ella misma experimentó cuando dejó Buenos Aires. Actualmente trabaja en una serie llamada “The weight of feelings” (El peso de los sentimientos), retratos de mujeres con globos sobre sus cabezas, que explora los diversos y variados roles femeninos en la sociedad, los logros y desafíos que revelan esos rostros. La complejidad de esas expresiones se capta con una luz Rembrandt (de ventana) natural. “Cuando voy con la cámara y hago ejercicios se me aparecen imágenes. Desde que era chica. Son ideas que aparecen dentro mío y me conecto con eso y avanzo”, concluye. La muestra “Bajo las hojas” continúa en Espacio Hussek hasta el 25 de noviembre . Con curaduría de Ana Sánchez Zinny, también se exhibe el trabajo de Agustín Estrada.

www.claudebrian.com

Espacio Hussek: Av. Del Libertador 13139 (Martínez).

IG: @claucebrianart

