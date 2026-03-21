Las plantas que aportan carácter, textura y una estética contemporánea cada vez más buscada

El mundo vegetal tiene algo de laboratorio secreto. Hay flores que se enroscan como caracoles perfectos, otras que imitan arañas, llamas o trompetas suspendidas en el aire. Algunas perfuman la noche con intensidad casi teatral; otras seducen —o espantan— con estrategias evolutivas que desafían cualquier idea romántica del jardín.

Explorar estas flores raras es una manera de ampliar el imaginario sobre lo que un jardín puede ser.

Rompen<b> </b>la<b> </b>forma: flores que parecen insectos, caracoles, candelabros o criaturas mitológicas

La flor que se enrosca sobre sí misma

Cochliasanthus caracalla

La llamada “flor caracol” produce pétalos en espiral con un movimiento tan perfecto que parece diseñado en 3D. Botánicamente pertenece a la familia Fabaceae y su inflorescencia es una variación sofisticada de la típica flor papilionada, pero llevada al extremo.

Su perfume es dulce y potente, especialmente al atardecer. Necesita clima templado a cálido y pleno sol para florecer con generosidad. En regiones húmedas del litoral argentino puede comportarse como una trepadora exuberante; en zonas más frías conviene protegerla de heladas intensas. Es una planta que necesita una estructura para lucirse: pérgolas, arcos o barandas donde sus flores queden suspendidas como pequeños moluscos vegetales.

Cochliasanthus caracalla, una trepadora con flores que parecen diseñadas en 3D Archivo Revista Jardin

La araña roja que florece cuando quiere

Lycoris radiata

Si el jardín entra en letargo, esta especie hace lo contrario. Sin hojas visibles —porque las emite en otro momento del ciclo— aparecen de pronto varas florales desnudas coronadas por estambres larguísimos, curvados, de un rojo intenso.

Es una bulbosa originaria de Asia que responde a un patrón interesante: florece tras un período seco o después de lluvias intensas, una estrategia adaptativa que sincroniza su ciclo con condiciones favorables para la polinización. En Argentina puede cultivarse en suelos bien drenados y con sol filtrado. El secreto está en respetar su descanso: no alarmarse cuando desaparece, porque no murió, solo está tramando su próxima aparición.

Lycoris radiata, florece de manera arbitraria y crea una escena fuera de serie Archivo Revista Jardin

El candelabro tropical

Thunbergia mysorensis

Hay trepadoras que cubren, pero esta cuelga. Sus inflorescencias pueden superar el medio metro de largo y descienden en racimos densos de flores rojo oscuro con garganta amarilla, como lámparas orientales. La arquitectura es clara: está diseñada para polinizadores de pico largo, especialmente aves.

Necesita clima cálido y sin heladas fuertes para desarrollarse con plenitud; en el norte argentino o en patios urbanos bien protegidos puede convertirse en una pieza central. Requiere una estructura sólida donde crecer: pérgolas altas, galerías, marcos que permitan que el peso de las inflorescencias caiga libremente.

Thunbergia mysorensis, ideal para polinizadores de pico largo Archivo Revista Jardin

La que dibuja en el aire

Grevillea johnsonii

Las grevilleas nunca son discretas, pero esta especie australiana lleva la idea de línea y movimiento a otro nivel. Sus flores tubulares se agrupan en racimos arqueados, de rojo intenso, con estilos largos que se proyectan hacia afuera como trazos de tinta. No hay pétalos evidentes: lo que vemos es una estructura compleja, adaptada a aves nectarívoras.

En jardines argentinos funciona muy bien en zonas de inviernos moderados y suelos con excelente drenaje. Es sensible al exceso de humedad en raíces, pero tolera sequía una vez establecida. Más que color plano, aporta textura fina y dinámica, ideal para jardines de impronta contemporánea o de bajo requerimiento hídrico.

Grevillea johnsonii, racimos arqueados de rojo intenso y estilos proyectados como pinceladas en el aire Archivo Revista Jardin

La flor que no quiere oler bien

Dracunculus vulgaris

Oscura, casi púrpura negruzca, esta especie no busca atraer humanos sino insectos carroñeros. Para lograrlo, emite un olor intenso y poco amable que simula materia en descomposición para garantizar la atracción de polinizadores específicos.

Pertenece a la familia Araceae, como las calas, pero juega en otra liga estética. Requiere suelos drenados y clima templado; tolera cierta rusticidad una vez establecida. No es para cualquier jardín ni para cualquier nariz, pero como pieza focal es insuperable.

Dracunculus vulgaris, oscura, intensa y con un aroma fuera de lo común Archivo Revista Jardin

Fuegos artificiales en versión botánica

Erythrostemon gilliesii

Esta especie combina pétalos amarillos con estambres rojizos extremadamente largos que se proyectan como chispas. El efecto es liviano, casi flotante, aunque el arbusto tenga presencia estructural.

Es particularmente interesante para regiones secas o costeras del país: soporta viento, suelos pobres y altas temperaturas. Florece mejor a pleno sol y, si se la poda con criterio después de cada ciclo, mantiene una forma más compacta. Tiene algo de planta silvestre sofisticada: no pide demasiado y, sin embargo, entrega un espectáculo muy poco convencional.

Erythrostemon gilliesii, pétalos amarillos y estambres rojizos que estallan hacia afuera como chispas suspendidas Archivo Revista Jardin

Estas flores incorporan al jardín una belleza que puede ser incómoda, desmesurada o extraña. Y es ahí donde radica el poder que las convierte en un lujo contemporáneo: animarse a cultivar lo que no encaja, lo que desconcierta.