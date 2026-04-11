Ni hongo ni virus: el secreto detrás de las hojas manchadas de esta planta ideal para la sombra

Farfugium japonicum es una especie herbácea perenne originaria de Japón, Corea y la región costera de China. Crece naturalmente en zonas húmedas, barrancas sombreadas, laderas boscosas y áreas rocosas cercanas al mar, donde la sombra intensa y la humedad ambiental son predominantes. La variedad ‘Aureomaculatum’ surge como un cultivar seleccionado por mutación espontánea.

Es una de las mejores plantas de follaje para jardines de sombra Istock - iStockphoto

Durante el siglo XIX y principios del XX, horticultores japoneses observaron en ejemplares silvestres ciertas plantas que mostraban variegación dorada irregular en el limbo foliar. Estas manchas –producto de mutaciones en cloroplastos o en genes que regulan la distribución de clorofila– reducen parcialmente los pigmentos verdes y dejan zonas amarillentas. A partir de estos individuos atípicos se inició un proceso de selección vegetativa, multiplicando las plantas que conservaban la variegación más estable, luminosa y decorativa. Así nació el cultivar hoy mundialmente difundido como Farfugium japonicum ‘Aureomaculatum’, también llamado boina de vasco con manchas de oro, actualmente premiado con el Award of Garden Merit (AGM) de la Royal Horticultural Society por su confiabilidad y valor ornamental.

Las manchas amarillas son genéticas, no virales. No representan enfermedad Istock - iStockphoto

Este cultivar presenta lo que se llama variegación clorótica, producida por mutaciones estables en los plastidios (los precursores de los cloroplastos). En términos simples: hay zonas de la hoja donde no se forma clorofila y esas áreas sin clorofila quedan amarillas (se ve la capa de pigmentos carotenoides).

La distribución de esas células es aleatoria, por eso las manchas no siguen un patrón simétrico. La planta compensa produciendo más clorofila en los sectores verdes. Es un rasgo genético, heredable solo por reproducción vegetativa.

Este tipo de variegación se llama: variegación por mosaico genético (sectorial difusa) y no involucra virus, hongos o bacterias. No es enfermedad, no es patógeno, no es un virus. Es un carácter ornamental seleccionado por el ser humano.

Florece a finales de otoño o invierno, cuando hay muy pocas flores en el jardín Istock - iStockphoto

Cómo es la planta

Es una planta herbácea perenne, rizomatosa, de crecimiento lento, que forma matas densas y compactas. Suele alcanzar de 40 a 60 cm, dependiendo de las condiciones de humedad y de luz. Posee rizomas carnosos que permiten a la planta expandirse lentamente y regenerarse tras heladas moderadas.

Los pecíolos son largos y arqueados, que sostienen hojas grandes, firmes, carnosas, redondas o reniformes, con margen entero o suavemente ondulado y con textura casi coriácea. Cada hoja presenta manchas doradas irregulares, que pueden variar en tamaño y distribución según la intensidad lumínica y la edad del follaje. La superficie es brillante, lo que acentúa el efecto de los “destellos dorados” en ambientes sombríos.

Sus hojas moteadas generan un efecto de luz natural en rincones oscuros Gentileza Jose Ernesto Gasperi

Los tallos florales son erectos, delgados y lisos. Las flores se agrupan en inflorescencias tipo corimbo y son de color amarillo vivo, similar al de pequeñas margaritas. Florece a finales de otoño a invierno, aportando un elemento de color en meses donde pocas especies sombreadas florecen . Aunque poseen valor ornamental, en este cultivar el protagonismo lo tiene el follaje.

Cómo se cultiva

La variegación actúa reduciendo la eficiencia fotosintética, razón por la cual esta variedad se adapta mejor a sombra y sombra luminosa que a sol directo (que puede quemar las manchas amarillas). En interiores, prospera con luz indirecta intensa.

Crece en suelos húmedos, ricos en materia orgánica y muy bien drenados. Tolera suelos arcillosos si no permanecen encharcados. Se desarrolla mejor con humedad constante, especialmente en verano. No tolera sequías prolongadas.

Soporta una amplia gama de climas templados. Las heladas leves pueden quemar el follaje, pero la planta rebrota desde el rizoma. Es especialmente susceptible a babosas y caracoles, que dañan las hojas tiernas. Una buena práctica es proteger con barreras físicas o trampas orgánicas.

La multiplicación se realiza casi exclusivamente por división de rizomas para conservar la variegación. Realizar en primavera temprano o fines de verano.

En Farfugium japonicum ‘Aureomaculatum’, las manchas son un rasgo ornamental valioso y estable Istock - iStockphoto

El sustrato ideal es una mezcla de:

40% compost maduro

30% turba o mantillo de hojas

20% perlita o arena volcánica

10% tierra negra zarandeada

No necesita mucha fertilización, el exceso de nitrógeno disminuye la variegación. Lo recomendable sería: un fertilizante balanceado suave (una vez al mes en primavera) y abono orgánico líquido suave en verano.

Su valor ornamental

Es una de las mejores plantas de follaje para jardines de sombra. Sus hojas moteadas generan un efecto de luz natural en rincones oscuros, aportando dinamismo y contraste. La variedad ‘Aureomaculatum’ es ideal para: jardines japoneses, borduras sombrías, macetas en interiores, patios umbríos, combinaciones con helechos, hostas, aspidistras, ophiopogon y begonias.

TEXTO: Gentileza Carlos Gasperi